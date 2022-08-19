Lòng xào dưa: món ăn chỉ 30.000 đồng cho ngày chán cơm nhưng ăn nhiều có khi lại “rước h.ọ.a vào thân”

Là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày hè của người miền Bắc, lòng xào dưa thu hút nhiều người vì dễ làm, giá thành rẻ nhưng hương vị đậm đà, ngon miệng. Với giá chỉ khoảng trên dưới 30.000 đồng, bạn có thể làm làm nhanh được một món xào cho bữa cơm nhà.

Ngoài ra, các bộ phận nội tạng của động vật, trong đó có lòng thường có nhiều nguy cơ không an toàn cho người sử dụng vì dễ bị nhiễm bẩn, nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng…

Tuy nhiên, ăn nhiều loại thức ăn này chưa chắc mang đến lợi ích cho sức khỏe . PGS - TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên Viện khoa học công nghệ và thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ trên Pháp luật Online rằng lòng xào dưa là món ăn dân dã và khoái khẩu của nhiều người, nếu xét trên bình diện dinh dưỡng , tất nhiên lòng heo có chứa cholesterol, ăn nhiều gây tăng mỡ máu, xơ vữa động mạch. Điều này không tốt cho người lớn, người già và người mắc bệnh tim mạch...

Chia sẻ trên Kinh tế Đô thị, PGS-TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia nói món dưa muối cũng dễ gây tăng huyết áp khi ăn nhiều bởi người dân đã cho nhiều muối nhằm để được lâu. Vì thế, khi kết hợp 2 món này thành món ăn yêu thích, mọi người cũng chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải. “Ăn dưa nấu lòng 1-2 lần/ tháng là vừa phải”, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm đưa ra lời khuyên.

Có thể thấy, món ăn tuy hấp dẫn nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Mỗi tháng, gia các bạn chỉ nên ăn một đến hai lần và chế biến kỹ. Để làm được món ăn ngon, chúng tôi gợi ý cách nấu đơn giản, tốt cho sức khỏe, chỉ với 30.000 đồng.

Tham khảo cách chế biến "lòng xào dưa" chỉ với 30.000 đồng

Trước hết, chúng ta cần chuẩn bị khoảng 200 - 250 gr lòng lợn với giá khoảng 15.000 - 20.000 đồng. 10.000 đồng còn lại dùng để mua dưa cải và một số nguyên liệu khác như cà chua, hành lá, mắm muối, tiêu…

Cách làm món ăn này khá đơn giản. Đầu tiên là sơ chế lòng. Đây là bước quan trọng nhất để làm được món lòng xào dưa ngon. Nếu bạn không sơ chế kỹ để loại bỏ hết chất bẩn, lòng sẽ bị đắng và không thơm sau khi xào.

Đầu tiên, bạn rửa qua lòng với nước rồi cho vào bát cùng nước cốt của 1-2 quả chanh, 1 thìa canh muối hạt. Bạn dùng tay nhào thật kỹ lòng trong bát cho đến khi muối tan hết thì tráng lại lòng với nước. Tiếp theo, bạn cho lòng vào bát cùng khoảng 50ml giấm, ngâm khoảng 5-7 phút rồi dùng tay miết từ từ khúc lòng để chất bẩn trong lòng trôi đi hết. Bạn miết khoảng 2-3 lượt rồi tiếp tục rửa lòng thêm 1-2 lần nữa. Sau đó, lòng đem trần với nước sôi.

Món ăn có nguyên liệu đơn giản, dễ nấu

Tiếp theo là sơ chế dưa chua. Dưa chua nên chọn loại muối vừa đủ, không bị chua quá. Sau khi mua về, bạn rửa sạch dưa với nước cho bớt mặn và chua, có thể vắt dưa cho bớt nước, khi xào sẽ giòn ngon hơn.

Trước khi xào, bạn rửa sạch các nguyên liệu khác như hành lá, cà chua, tỏi, gừng. Cà chua thái múi, hành lá thái khúc, tỏi và gừng đập dập, băm nhuyễn.

Bạn cho dầu ăn vào chảo, cho gừng tỏi vào phi thơm rồi cho lòng vào xào trong 3 phút cho chín tới rồi trút ra đĩa. Sau đó, bạn cho dưa vào chung với cà chua, hành lá, đảo đều cho nóng rồi thả lại lòng vào, thêm gia vị gồm nước mắm, bột nêm, bột ngọt xào lại lần nữa rồi cho ra đĩa, rắc thêm hạt tiêu hoặc cho ớt thái lát vào. Ngoài lòng, bạn có thể cho thêm dồi, dạ dày, tiết (huyết)... xào cùng cho thêm ngon miệng.