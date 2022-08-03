Loại trái cây tưởng chừng dân giã nhưng lại là 'thuốc bổ' cho tim mạch, biết được 6 lý do này bạn nhất định sẽ khó lòng bỏ qua cho menu gia đình mình!

Dinh dưỡng 03/08/2022 08:30

Quả chuối có gì tốt? Ngoài việc giàu vitamin B6, chuối còn là một nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ và mangan dồi dào. 

Loại trái cây tưởng chừng dân giã nhưng lại là 'thuốc bổ' cho tim mạch, biết được 6 lý do này bạn nhất định sẽ khó lòng bỏ qua cho menu gia đình mình! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ giàu vitamin và chất xơ mà chuối còn không chứa chất béo và cholesterol.

Có bao giờ bạn tự hỏi chuối có gì tốt không? Ngoài việc giàu vitamin B6, chuối còn là một nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ và mangan dồi dào. Chuối cũng không có chất béo, không có cholesterol và hầu như không có natri. Vậy những điều này có ý nghĩa gì đối với sức khỏe của bạn?

Bà Peggy Tan, Chuyên gia dinh dưỡng của Trung tâm Y tế Tiong Bahru Community, một thành viên của nhóm SingHealth, Singapore đã giải thích lý do tại sao chuối tốt cho bạn và khi nào bạn nên ăn chúng.

Lợi ích sức khỏe của chuối

1. Chuối là một trong những nguồn trái cây tốt nhất cung cấp vitamin B6

Cơ thể bạn dễ dàng hấp thụ vitamin B6 từ chuối và một quả chuối cỡ trung bình có thể cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu vitamin B6 hàng ngày của bạn.

Loại trái cây tưởng chừng dân giã nhưng lại là 'thuốc bổ' cho tim mạch, biết được 6 lý do này bạn nhất định sẽ khó lòng bỏ qua cho menu gia đình mình! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B6 giúp cơ thể bạn:

  • sản xuất các tế bào hồng cầu.
  • chuyển hóa carbohydrate và chất béo, biến chúng thành năng lượng.
  • chuyển hóa các axit amin.
  • loại bỏ các hóa chất không mong muốn khỏi gan và thận.
  • duy trì một hệ thống thần kinh khỏe mạnh.

Vitamin B6 cũng rất tốt cho phụ nữ mang thai vì nó giúp đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi.

2. Chuối là nguồn cung cấp vitamin C đáng kể

Bạn có thể không nghĩ rằng chuối với vitamin C có mối liên hệ, nhưng một quả chuối cỡ trung bình sẽ cung cấp khoảng 10% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn đó!

Loại trái cây tưởng chừng dân giã nhưng lại là 'thuốc bổ' cho tim mạch, biết được 6 lý do này bạn nhất định sẽ khó lòng bỏ qua cho menu gia đình mình! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C giúp:

  • bảo vệ cơ thể bạn khỏi tổn thương tế bào và mô.
  • cơ thể bạn hấp thụ sắt tốt hơn.
  • cơ thể bạn sản xuất collagen - loại protein giúp da, xương và cơ thể bạn liên kết lại với nhau.
  • hỗ trợ sức khỏe não bộ bằng cách sản xuất serotonin, một loại hormone ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ, tâm trạng và trải nghiệm căng thẳng sau cơn đau.
3. Mangan trong chuối rất tốt cho làn da 

Loại trái cây tưởng chừng dân giã nhưng lại là 'thuốc bổ' cho tim mạch, biết được 6 lý do này bạn nhất định sẽ khó lòng bỏ qua cho menu gia đình mình! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 13% nhu cầu mangan hàng ngày của bạn. Mangan giúp cơ thể bạn tạo ra collagen và bảo vệ da cũng như các tế bào khác chống lại tác hại của các gốc tự do.

4. Kali trong chuối rất tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp 

Một quả chuối cỡ trung bình sẽ cung cấp khoảng 320-400 mg kali, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu kali hàng ngày của bạn.

Kali giúp cơ thể bạn duy trì một trái tim và huyết áp khỏe mạnh. Ngoài ra, chuối có hàm lượng natri thấp. Sự kết hợp natri thấp và kali cao giúp kiểm soát huyết áp cao.

5. Chuối có thể hỗ trợ tiêu hóa và giúp đánh bại các vấn đề về đường tiêu hóa

Loại trái cây tưởng chừng dân giã nhưng lại là 'thuốc bổ' cho tim mạch, biết được 6 lý do này bạn nhất định sẽ khó lòng bỏ qua cho menu gia đình mình! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một quả chuối trung bình sẽ cung cấp khoảng 10-12% nhu cầu chất xơ hàng ngày của bạn. Ủy ban Nâng cao Sức khỏe của Singapore khuyến nghị lượng chất xơ hàng ngày là 20g đối với phụ nữ và 26g đối với nam giới.

Chất xơ hòa tan và không hòa tan đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Chất xơ hòa tan giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu và loại bỏ các chất béo như cholesterol. Chất xơ không hòa tan làm tăng trọng lượng và độ mềm của phân, giúp bạn đi tiêu dễ dàng hơn. Điều này giúp giữ cho đường ruột của bạn khỏe mạnh và an toàn khỏi vi khuẩn có hại.

Chuối, đặc biệt là chuối mới chín, chứa tinh bột không tiêu hóa (tinh bột kháng) trong ruột non của bạn và có thể đi vào ruột già. Chuối như vậy giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn khi no lâu hơn.

Điều đó nói rằng, chuối có thể giúp bạn đánh bại các vấn đề về đường tiêu hóa như:

  • táo bón
  • loét dạ dày
  • ợ nóng
6. Chuối cung cấp cho bạn năng lượng không có chất béo và cholesterol

Loại trái cây tưởng chừng dân giã nhưng lại là 'thuốc bổ' cho tim mạch, biết được 6 lý do này bạn nhất định sẽ khó lòng bỏ qua cho menu gia đình mình! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Chuối chứa ba loại đường tự nhiên - sucrose, fructose và glucose sẽ mang đến cho bạn nguồn năng lượng không chứa chất béo và cholesterol. Vì vậy, chuối rất lý tưởng, đặc biệt là đối với trẻ em và vận động viên, dùng nó cho bữa sáng, như một bữa ăn nhẹ giữa ngày hoặc trước và sau khi chơi thể thao đều rất tốt cho sức khỏe bạn và gia đình.

Theo Healthxchange

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