Loại trà nhà người Việt nào cũng thấy uống không ngờ là "thuốc đại bổ" cho tim mạch và trí não: Bảo sao ai cũng mê !

1. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa: Chất polyphenol và flavonoid không chỉ giúp tăng cường khả năng miễn dịch mà còn bảo vệ chúng ta khỏi ho và cảm cúm.

Nhiều lợi ích sức khỏe của trà xanh hiện đã được mọi người biết đến

4. Nó tạo điều kiện giảm cân và thúc đẩy tiêu hóa.

5. Ngăn ngừa ung thư: Theo Harvard Health Publications, "Các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trà xanh và giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư da, vú, phổi, ruột kết, thực quản và bàng quang. Những lợi ích bổ sung cho người tiêu dùng trà xanh và trà đen thường xuyên bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các chất chống oxy hóa trong trà xanh, trà đen và trà ô long có thể giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol LDL (có hại), tăng cholesterol HDL (có lợi) và cải thiện chức năng động mạch. Y học cho thấy giảm 46%-65% nguy cơ tăng huyết áp ở những người thường xuyên uống trà ô long hoặc trà xanh so với những người không uống trà".

6. Tiêu thụ trà xanh cũng được biết đến để tạo điều kiện cho mái tóc khỏe mạnh và làn da sáng mịn.

7. "Loại trà này làm tăng lượng cholesterol tốt và giảm lượng cholestrol xấu trong cơ thể.

Bạn nên uống trà xanh như thế nào?

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Đại học Maryland, Trung tâm Y tế gợi ý: "Tùy thuộc vào nhãn hiệu, nên dùng 2 đến 3 tách trà xanh mỗi ngày (với tổng số 240 đến 320 mg polyphenol) hoặc 100 đến 750 mg chiết xuất trà xanh tiêu chuẩn mỗi ngày."

Nguồn gốc và các loại

Việc sản xuất và tiêu thụ trà xanh đã có từ hàng thế kỷ trước và được cho là bắt đầu từ người Trung Quốc. Trung Quốc là nước sản xuất chè xanh lớn nhất thế giới, tiếp theo là Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia. Trung Quốc và Nhật Bản cùng nhau sản xuất một số giống trà xanh phổ biến nhất và có chất lượng tốt nhất bao gồm Chinese Gunpowder, Dragonwell, Snowy Mountain Jian và Matcha, Sencha, Kukicha nổi tiếng thế giới của Nhật Bản, v.v.

Những điều nên và không nên khi tiêu thụ trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Các loại trà có chất lượng hảo hạng không nên ủ lâu hơn hoặc ủ ở nhiệt độ cao. Chúng có thể được ủ trong khoảng thời gian ngắn 30 giây, mỗi lần ở nhiệt độ thấp. Các loại được xếp vào loại tốt nhất có thể được ủ trong thời gian dài hơn như 2 đến 3 phút ở nhiệt độ cao.

Nên tránh ủ quá nhiều vì nó sẽ dẫn đến việc trà có vị đắng. Bình được sử dụng để pha trà phải được đun nóng nhẹ trước để có kết quả tốt nhất .

Hỗn hợp lý tưởng: Cứ 100 đến 150 ml nước nên có hai gam hoặc một thìa cà phê đầy của trà xanh.

Theo NDTV