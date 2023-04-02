Sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu mức cholesterol trong máu quá cao. Nguy cơ mắc bệnh tim thêm nguy hiểm nếu mức cholesterol tăng đột biến. Nhưng hành tây có thể giúp giảm mức cholesterol hiệu quả mà ít người biết đến.

Một trong nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý của việc ăn hành tây là giảm cholesterol. Nghiên cứu đã chỉ ra hành tây có ảnh hưởng đến mức cholesterol trong cơ thể.

Bằng cách giữ "cholesterol tốt" trong cơ thể và loại bỏ "cholesterol xấu", các nhà nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng của loại rau củ này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim hiệu quả và đáng để bạn thêm vào menu nhà mình. Dạng cholesterol "tốt" là lấy cholesterol LDL và vận chuyển nó đến gan để được đào thải ra ngoài, chống lại các tác động tiêu cực của nó.

Cholesterol tích tụ trong thành động mạch dẫn đến hẹp động mạch. Máu và oxy không thể di chuyển tự do trong các động mạch hẹp. Cùng với các bộ phận cơ thể khác, sức khỏe tim mạch của bạn có thể bị ảnh hưởng. Cholesterol kém có khả năng chặn hoàn toàn các động mạch, dẫn đến đau tim nếu không được kiểm soát hiệu hỏa. Tuy nhiên, bạn có thể quản lý mức cholesterol của mình bằng cách tuân theo chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Ăn hành tây được khuyến khích mạnh mẽ bởi nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Thực phẩm và Chức năng của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Hoa Kỳ. Sau khi cho chuột hamster thử ăn hành tâu, các nhà nghiên cứu Trung Quốc bắt đầu kiểm tra lợi ích sức khỏe của hành tây.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nhóm nghiên cứu (lipoprotein mật độ cao hoặc HDL) tăng, mức độ lipoprotein mật độ thấp hoặc LDL giảm trong khi mức độ "cholesterol tốt" cao được duy trì ở các nhóm chuột tiêu thụ chế độ ăn nhiều hành tây.

Khi so sánh với nhóm khác không tiêu thụ chiết xuất hành tây, mức cholesterol của những con chuột tiêu thụ hành tây giảm lần lượt là 11,2 và 20,3% ở tuần thứ 4 và thứ 8. Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù nhóm tiêu thụ chiết xuất hành tây có mức cholesterol thấp hơn so với nhóm đối chứng, nhưng những khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu cần thêm thời gian để chứng minh tác dụng của việc ăn hành tây đối với mức cholesterol trong cơ thể con người.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bệnh nhân tiểu đường cũng có thể được hưởng lợi từ hành tây. Với chỉ số đường huyết chỉ là 10, hành tây có nhiều lợi ích cho cơ thể chúng ta. Nó cũng có ít carb hơn rất nhiều. Hành tây rất tốt cho sức khỏe tim tổng thể. Thêm hành tây vào chế độ ăn uống của bạn cũng có thể tăng cường tiêu hóa, lợi cho dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính kháng khuẩn của hành tây có thể hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa từ vi khuẩn. Có rất nhiều cách để chúng ta thưởng thức loại rau củ lợi sức khỏe này: Salad có thể được thêm hương vị với hành sống, bánh mì sandwich có thể được phủ hành sống thái lát lên trên để thêm phần hấp dẫn. Hành tây cũng rất thích hợp cho bữa trưa và bữa tối như một món salad. Vừa ăn ngon lại bổ sức khỏe, tại sao bạn lại không thêm hành tây vào món ăn cho gia đình mình đúng không nào?

Theo Times of India