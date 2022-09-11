Lạ miệng với món salad nướng tỏi, nấu vừa đơn giản vị lại cực ngon cho bữa cơm gia đình thêm "sức hút"

Bắp cải được biến tấu khi nướng trong lò cùng với tỏi, phô mát Parmesan và dầu ô liu sẽ làm món rau đơn giản này thêm phần hấp dẫn. Món ăn phụ không thể cưỡng lại này sẽ là một sự bổ sung đáng "hoan nghênh" cho bất kỳ bữa ăn nào cho gia đình bạn.

Bắp cải nướng tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần cần chuẩn bị

Ảnh minh họa: Internet

1/2 bắp cải

6 thìa pho mát Parmesan bào, thêm nữa để dùng trang trí

4 nhánh tỏi vừa, bằm hoặc xay nhuyễn

3 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất

3 muỗng canh giấm gạo

1 muỗng canh nước tương

1/2 thìa cà phê muối

1/4 muỗng cà phê ớt đỏ nghiền nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn các bước

Bước 1

Làm nóng lò ở 425 độ F (218 độ C). Cắt bắp cải thành 8 múi cau, giữ nguyên phần lõi.

Bước 2

Cho pho mát Parmesan, tỏi, dầu, giấm, nước tương và muối vào một cái bát nhỏ. Sắp xếp các miếng bắp cải đã cắt nhỏ xuống trên khay nướng có viền lớn. Thoa đều tất cả các mặt của bắp cải với hỗn hợp tỏi-Parmesan. Nướng cho đến khi các cạnh bắp cải có màu vàng nâu, khoảng 20 phút. Lật và nướng tiếp cho đến khi bắp cải mềm và vàng, khoảng 10 phút nữa. Trang trí với ớt đỏ nghiền và / hoặc Parmesan nếu bạn muốn.

Chúc bạn thành công và có được món rau mới lạ, thơm ngon cho bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn nhé!

Theo Eatingwell

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-mieng-voi-mon-salad-nuong-toi-nau-vua-don-gian-vi-lai-cuc-ngon-cho-bua-com-gia-dinh-them-suc-hut-492886.html