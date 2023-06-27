Mặc dù vỏ bên ngoài của hẹ có màu sắc và hình dáng gần giống với hành tây đỏ, nhưng phần ruột bên trong của chúng rất khác nhau. Bên trong phần vỏ ngoài, hẹ có từ 3 đến 6 tép nhỏ như tỏi, thay vì một khối hoàn chỉnh như hành tây.

Cây hẹ thuộc họ Allium, cùng họ với các loại cây gia vị khác như tỏi tây, hành lá, tỏi, hành tây, và hành trắng.

Với 100 grams tương đương với 10 muỗng canh hẹ xắt nhỏ có thể cung cấp:

Calo: 75

Chất đạm: 2.5grams

Chất béo: 0gram

Tinh bột: 17grams

Chất xơ: 3grams

Canxi: 3% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV)

Sắt: 7% DV

Magiê: 5% DV

Phốt pho: 5% DV

Kali: 7% DV

Zinc: 4% DV

Folate: 9% DV

So với hành tây thông thường, hẹ là nguồn protein, chất xơ và vi chất dinh dưỡng tập trung hơn, bao gồm canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, kẽm, đồng, folate, vitamin B và vitamin A và C.

Những bài thuốc từ lá hẹ

Chữa yếu sinh lý cho nam giới bằng lá hẹ

Nguyên liệu cần có: 50g lá hẹ tươi, muối hạt.

Lá hẹ rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 10 phút. Cho lá hẹ vào cối giã nhuyễn và lọc lấy nước cốt.

Uống nước cốt lá hẹ 2 lần/ngày sau khi ăn sáng và buổi tối trước khi đi ngủ.

Tăng khả năng sinh dục của nam giới

Chuẩn bị 200 gram lá hẹ, 1000 gram con ngài tằm đực khô, 600 gram dâm dương hoắc, 200 gram kỷ tử, 500 gram kim anh tử, 300 gram ngưu tất, 500 gram ba kích, 400 gram thục địa, 300 gram sơn thù, 4000 gram đường kính. Bỏ tất cả các nguyên liệu vào ngâm trong 20 lít rượu. Sau 30 ngày đem ra dùng. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 10-15 ml.

Trị đau nhức răng

Lấy một nắm hẹ bao gồm cả lá và rễ đêm rửa sạch, giã nhuyễn và đặt vào chỗ đau. Làm liên tục cho đến khi khỏi.

Trị chứng ho trẻ em

Lấy 15 gram lá hẹ, 15 gram hoa đu đủ đực, 20 hạt chanh. Cho tất cả các nguyên liệu vào bát sạch, giã nát, đem hấp chín với 10 ml nước và một chút đường, để nguội. Cho trẻ uống hỗn hợp này 3 lần trong ngày.

Cách khác là lấy 15 gram lá hẹ phối hợp với 10 lá dâu non, cũng đem giã nát và hấp chín rồi cho trẻ uống như trên.

Trịcảm mạo, ho do lạnh250 gram lá hẹ, 25 gram gừng tươi. thêm một ít đường phèn rồi đêm hấp chín. Ăn cả cái vào nước. Dùng liền 5 ngày.

Trẻ em bị giun kim, ra mồ hôi trộmLấy 30 gram lá hẹ ép lấy nước uống hoặc có thể dùng lá hẹ để chế biến thành các món ăn hàng ngày.

Bổ mắt

Chuẩn 150 gram lá hẹ, 150 gram gan dê.

Gan dê rửa sạch, thái mỏng ướp gia vị và xào với hẹ. Khi xào dùng lửa lớn, nêm gia vị vừa ăn. Món này ăn với cơm, cách ngày ăn một lần. Áp dụng liệu trình trong vòng 10 ngày.