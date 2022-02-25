Kem cho người ăn chay, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 25/02/2022 07:00

Đã bao giờ bạn nghe nói đến cụm từ "kem thuần chay" chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về loại kem này.

Chúng được tạo ra như thế nào?

Kem thuần chay thường được làm từ sữa thực vật, đó là đậu nành, hạnh nhân, quả óc chó, gạo, hạt phỉ, yến mạch, v.v. Và các thành phần khác được thêm vào như trái cây, vụn, sô cô la, các loại hạt, đường và bất kỳ thành phần bổ sung nào mà nhà sản xuất thấy phù hợp. Ví dụ, bơ thực vật, đậu phụ hoặc các loại kem hạt để có thêm độ dày và độ sánh. Để đạt được hương vị thơm ngon, người ta sử dụng ca cao nguyên chất và các tinh chất như vani, quế, hồi, bạc hà,…

Kem cho người ăn chay, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1Kem cho người ăn chay, bạn đã biết chưa? (Ảnh minh họa)

Ưu điểm

Loại kem này thích hợp với người ăn chay. Vì không có sữa động vật nên chúng thích hợp cho những người không dung nạp lactose. Bất kỳ ai cũng có thể ăn kem thuần chay.

Kem thuần chay tốt nhất là khi chúng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như protein, chất xơ, sắt, vitamin B, vitamin D, canxi, vitamin E và những chất khác. Ngoài ra, kem thuần chay tự làm (kem thật) thường rất ít calo, chất béo và đường.

Một lưu ý nhỏ là vì kem dành cho người ăn chay nên thường được làm từ đậu nành, thường là một trong những chất gây dị ứng phổ biến nhất hiện nay. Đó là lý do tại sao nếu chúng ta định ăn kem thuần chay, chúng ta nên xem trước nó có được làm bằng sữa đậu nành không, mặc dù nó cũng có thể được làm từ sữa yến mạch, nước cốt dừa, sữa gạo, sữa hạnh nhân, v.v.

Ăn chay đúng cách, duy trì sức khỏe, sống thọ sống đẹp!

Ăn chay đúng cách, duy trì sức khỏe, sống thọ sống đẹp!

Ngày nay ăn chay là thuật ngữ vô cùng quen thuộc, bởi nó không đơn thuần chỉ là trào lưu, vậy bạn hiểu thế nào là ăn chay đúng cách chưa?

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