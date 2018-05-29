Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua

Ăn chay trong ngày lễ Phật Đản là thói quen của nhiều Phật tử. Thay vì đến tiệm, chị em nội trợ có thể tự tay làm những món chay thơm ngon để chiêu đãi cả nhà.
- Mẹ lắc đầu khi con gái một mực đòi nướng sầu riêng nhưng không ngờ đây là món ngon ở nhà hàng sang chảnh
- Từ khi tìm ra món ngon mát lạnh này nhà tôi tuần nào cũng làm vài lần
Vào ngày lễ Phật Đản, mọi người thường ăn chay để hướng lòng đến cửa Phật. Thay vì phải chờ đợi và chen lấn ngoài tiệm, bạn hoàn toàn có thể làm được những món chay thơm ngon với những công thức sau đây.
Cách làm những món ăn chay ngon cho ngày lễ Phật Đản
Bò kho chay
Chuẩn bị:
Thịt bò chay: 100g
Nấm đùi gà tươi: 200g
Tàu hũ ky: 100g
Cà rốt: 2 củ
Sả: 4 cây
Tương cà chua: 1 hộp
Dừa tươi: 1 quả
Nước dùng chay được hầm từ các loại hoa quả: 1,5 lít
Húng quế, ngò gai
Ớt, hạt nêm chay, bột bò kho, đường
Dầu ăn, nước tương
Bánh mỳ hoặc hủ tiếu ăn kèm
Thực hiện:
Bước 1: Ngâm thịt bò chay với nước nóng cho nở ra, rửa cho thật sạch để loại bỏ mùi thực phẩm khô rồi để ráo nước.
Bước 2: Ngò gai rửa sạch, bỏ gốc. Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh. Nấm đùi gà gọt bỏ phần bẩn, ngâm nước muối loãng rồi rửa sạch, cắt khúc nhỏ. Sả rửa sạch, cắt khúc lấy phần đầu, đập dập. Tàu hũ ky ngâm mềm rồi cắt thành từng khúc vừa ăn.
Bước 3: Bạn ướp thịt bò chay với 2 muỗng canh gia vị nấu bò kho, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh dầu ăn, trộn đều để yên cho thấm gia vị.
Bước 4: Đặt nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu sôi đổ sốt cà chua vào xào cho ra màu rồi lần lượt thêm cà rốt, sả, nước dừa và nước lọc. Bạn để lửa liu riu cho đến khi cà rốt mềm là được.
Bước 5: Đặt một nồi khác lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, đến khi sôi bạn thêm thịt bò chay đã ướp, đậu và nấm vào đảo nhanh tay.
Bước 6: Khi nồi cà rốt mềm bạn cho hỗn hợp nấm, thịt cùng tàu hũ ky vào nấu cùng. Khi nước sôi lên trở lại, bạn nêm nếm thêm lần nữa cho vừa khẩu vị là có thể dùng ngay.
Bước 7: Múc bò kho chay ra tô, món ăn sẽ ngon hơn khi ăn kèm với bánh mì hay hủ tiếu.
Bún bò chay
Chuẩn bị:
Tiêu: 1 muỗng cà phê
Hành lá: 2 cây
Chả lụa chay: 1 cây
Tàu hũ ky: 1 miếng
Đậu hũ non: 3 miếng
Nấm rơm: 100g
Nấm bào ngư: 100g
Củ cải trắng: 1 củ
Sả: 1 cây
Bún khô: 400g
Ngò rí: 50g
Sa tế: 3 muỗng canh
Nước màu: 2 muỗng canh
Dầu ăn: 1/2 chén
Muối: 1 muỗng cà phê
Đường trắng: 1/2 muỗng cà phê
Hạt nêm chay: 1 muỗng cà phê
Nước tương: 2 muỗng cà phê
Thực hiện:
Bước 1: Sả và rau mùi bạn rửa sạch, cắt khúc. Hành lá rửa sạch sau đó cắt nhỏ.
Bước 2: Chả lụa chay bạn cắt thành từng miếng vừa ăn.
Bước 3: Tàu hũ ky bạn ngâm nước cho nở, để ráo, cắt nhỏ rồi đem chiên giòn.
Bước 4: Nấm rơm mua về bạn rửa sạch, cắt làm đôi. Bún khô luộc nước sôi rồi để ráo.
Bước 5: Cho củ cải trắng, cà rốt, nấm bào ngư và nước màu vào nồi nước nấu lấy nước dùng.
Bước 6: Khi nồi nước dùng sôi, cho nấm rơm, đậu hũ, tàu hũ ky và chả chay vào. Lúc nước sôi trở lại, bạn nêm muối, sa tế, đường, hạt nêm chay và nước tương vào cho vừa ăn rồi tắt bếp.
Bước 7: Chần bún qua nước sôi, sau đó chan nước dùng vào. Cuối cùng, bạn thêm hành, ngò rí lên trên là có thể thưởng thức ngay.
Chúc chị em thành công với 2 cách làm hai món chay thơm ngon cho ngày lễ Phật Đản ở trên.