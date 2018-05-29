Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua

Vào ngày lễ Phật Đản , mọi người thường ăn chay để hướng lòng đến cửa Phật. Thay vì phải chờ đợi và chen lấn ngoài tiệm, bạn hoàn toàn có thể làm được những món chay thơm ngon với những công thức sau đây.

Tàu hũ ky: 100g

Cà rốt: 2 củ

Sả: 4 cây

Tương cà chua: 1 hộp

Dừa tươi: 1 quả

Nước dùng chay được hầm từ các loại hoa quả: 1,5 lít

Húng quế, ngò gai

Ớt, hạt nêm chay, bột bò kho, đường

Dầu ăn, nước tương

Bánh mỳ hoặc hủ tiếu ăn kèm

Thực hiện:

Bước 1: Ngâm thịt bò chay với nước nóng cho nở ra, rửa cho thật sạch để loại bỏ mùi thực phẩm khô rồi để ráo nước.

Thịt bò chay nên ngâm trong nước trước khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Ngò gai rửa sạch, bỏ gốc. Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh. Nấm đùi gà gọt bỏ phần bẩn, ngâm nước muối loãng rồi rửa sạch, cắt khúc nhỏ. Sả rửa sạch, cắt khúc lấy phần đầu, đập dập. Tàu hũ ky ngâm mềm rồi cắt thành từng khúc vừa ăn.

Bước 3: Bạn ướp thịt bò chay với 2 muỗng canh gia vị nấu bò kho, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh dầu ăn, trộn đều để yên cho thấm gia vị.

Bước 4: Đặt nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu sôi đổ sốt cà chua vào xào cho ra màu rồi lần lượt thêm cà rốt, sả, nước dừa và nước lọc. Bạn để lửa liu riu cho đến khi cà rốt mềm là được.

Đợi đến khi cà rốt mềm mới thêm thịt bò chay vào - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Đặt một nồi khác lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, đến khi sôi bạn thêm thịt bò chay đã ướp, đậu và nấm vào đảo nhanh tay.

Bước 6: Khi nồi cà rốt mềm bạn cho hỗn hợp nấm, thịt cùng tàu hũ ky vào nấu cùng. Khi nước sôi lên trở lại, bạn nêm nếm thêm lần nữa cho vừa khẩu vị là có thể dùng ngay.

Khi nồi bò kho đã sôi bạn nên nêm nếm thêm cho hợp khẩu vị - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Múc bò kho chay ra tô, món ăn sẽ ngon hơn khi ăn kèm với bánh mì hay hủ tiếu.

Món bò kho chay đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Bún bò chay

Chuẩn bị:

Tiêu: 1 muỗng cà phê

Hành lá: 2 cây

Chả lụa chay: 1 cây

Tàu hũ ky: 1 miếng

Đậu hũ non: 3 miếng

Nấm rơm: 100g

Nấm bào ngư: 100g

Củ cải trắng: 1 củ

Sả: 1 cây

Bún khô: 400g

Ngò rí: 50g

Sa tế: 3 muỗng canh

Nước màu: 2 muỗng canh

Dầu ăn: 1/2 chén

Muối: 1 muỗng cà phê

Đường trắng: 1/2 muỗng cà phê

Hạt nêm chay: 1 muỗng cà phê

Nước tương: 2 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Sả và rau mùi bạn rửa sạch, cắt khúc. Hành lá rửa sạch sau đó cắt nhỏ.

Bước 2: Chả lụa chay bạn cắt thành từng miếng vừa ăn.

Chả chay cắt thành từng miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Tàu hũ ky bạn ngâm nước cho nở, để ráo, cắt nhỏ rồi đem chiên giòn.

Tàu hũ ky chiên giòn và để cho ráo dầu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Nấm rơm mua về bạn rửa sạch, cắt làm đôi. Bún khô luộc nước sôi rồi để ráo.

Bước 5: Cho củ cải trắng, cà rốt, nấm bào ngư và nước màu vào nồi nước nấu lấy nước dùng.

Nồi nước dùng bún bò sẽ rất thơm và ngọt tự nhiên nhờ các loại rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Khi nồi nước dùng sôi, cho nấm rơm, đậu hũ, tàu hũ ky và chả chay vào. Lúc nước sôi trở lại, bạn nêm muối, sa tế, đường, hạt nêm chay và nước tương vào cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 7: Chần bún qua nước sôi, sau đó chan nước dùng vào. Cuối cùng, bạn thêm hành, ngò rí lên trên là có thể thưởng thức ngay.

Món bún bò chay thơm ngon ai ăn cũng nhớ mãi - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với 2 cách làm hai món chay thơm ngon cho ngày lễ Phật Đản ở trên.