Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua

Nấu gì hôm nay 29/05/2018 19:13

Ăn chay trong ngày lễ Phật Đản là thói quen của nhiều Phật tử. Thay vì đến tiệm, chị em nội trợ có thể tự tay làm những món chay thơm ngon để chiêu đãi cả nhà.

Vào ngày lễ Phật Đản, mọi người thường ăn chay để hướng lòng đến cửa Phật. Thay vì phải chờ đợi và chen lấn ngoài tiệm, bạn hoàn toàn có thể làm được những món chay thơm ngon với những công thức sau đây.

Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua - Ảnh 1
Bạn có thể tự tay làm những món ăn chay thơm ngon cho ngày lễ Phật Đản - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm những món ăn chay ngon cho ngày lễ Phật Đản

Bò kho chay

Chuẩn bị:

Thịt bò chay: 100g

Nấm đùi gà tươi: 200g

Tàu hũ ky: 100g

Cà rốt: 2 củ

Sả: 4 cây

Tương cà chua: 1 hộp

Dừa tươi: 1 quả

Nước dùng chay được hầm từ các loại hoa quả: 1,5 lít

Húng quế, ngò gai

Ớt, hạt nêm chay, bột bò kho, đường

Dầu ăn, nước tương

Bánh mỳ hoặc hủ tiếu ăn kèm

Thực hiện:

Bước 1: Ngâm thịt bò chay với nước nóng cho nở ra, rửa cho thật sạch để loại bỏ mùi thực phẩm khô rồi để ráo nước.

Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua - Ảnh 2
Thịt bò chay nên ngâm trong nước trước khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Ngò gai rửa sạch, bỏ gốc. Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh. Nấm đùi gà gọt bỏ phần bẩn, ngâm nước muối loãng rồi rửa sạch, cắt khúc nhỏ. Sả rửa sạch, cắt khúc lấy phần đầu, đập dập. Tàu hũ ky ngâm mềm rồi cắt thành từng khúc vừa ăn.

Bước 3: Bạn ướp thịt bò chay với 2 muỗng canh gia vị nấu bò kho, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh dầu ăn, trộn đều để yên cho thấm gia vị.

Bước 4: Đặt nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu sôi đổ sốt cà chua vào xào cho ra màu rồi lần lượt thêm cà rốt, sả, nước dừa và nước lọc. Bạn để lửa liu riu cho đến khi cà rốt mềm là được.

Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua - Ảnh 3
Đợi đến khi cà rốt mềm mới thêm thịt bò chay vào - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Đặt một nồi khác lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, đến khi sôi bạn thêm thịt bò chay đã ướp, đậu và nấm vào đảo nhanh tay.

Bước 6: Khi nồi cà rốt mềm bạn cho hỗn hợp nấm, thịt cùng tàu hũ ky vào nấu cùng. Khi nước sôi lên trở lại, bạn nêm nếm thêm lần nữa cho vừa khẩu vị là có thể dùng ngay.

Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua - Ảnh 4
Khi nồi bò kho đã sôi bạn nên nêm nếm thêm cho hợp khẩu vị - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Múc bò kho chay ra tô, món ăn sẽ ngon hơn khi ăn kèm với bánh mì hay hủ tiếu.

Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua - Ảnh 5
Món bò kho chay đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Bún bò chay

Chuẩn bị:

Tiêu: 1 muỗng cà phê

Hành lá: 2 cây

Chả lụa chay: 1 cây

Tàu hũ ky: 1 miếng

Đậu hũ non: 3 miếng

Nấm rơm: 100g

Nấm bào ngư: 100g

Củ cải trắng: 1 củ

Sả: 1 cây

Bún khô: 400g

Ngò rí: 50g

Sa tế: 3 muỗng canh

Nước màu: 2 muỗng canh

Dầu ăn: 1/2 chén

Muối: 1 muỗng cà phê

Đường trắng: 1/2 muỗng cà phê

Hạt nêm chay: 1 muỗng cà phê

Nước tương: 2 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Sả và rau mùi bạn rửa sạch, cắt khúc. Hành lá rửa sạch sau đó cắt nhỏ.

Bước 2: Chả lụa chay bạn cắt thành từng miếng vừa ăn.

Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua - Ảnh 6
Chả chay cắt thành từng miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Tàu hũ ky bạn ngâm nước cho nở, để ráo, cắt nhỏ rồi đem chiên giòn.

Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua - Ảnh 7
Tàu hũ ky chiên giòn và để cho ráo dầu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Nấm rơm mua về bạn rửa sạch, cắt làm đôi. Bún khô luộc nước sôi rồi để ráo.

Bước 5: Cho củ cải trắng, cà rốt, nấm bào ngư và nước màu vào nồi nước nấu lấy nước dùng.

Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua - Ảnh 8
Nồi nước dùng bún bò sẽ rất thơm và ngọt tự nhiên nhờ các loại rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Khi nồi nước dùng sôi, cho nấm rơm, đậu hũ, tàu hũ ky và chả chay vào. Lúc nước sôi trở lại, bạn nêm muối, sa tế, đường, hạt nêm chay và nước tương vào cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 7: Chần bún qua nước sôi, sau đó chan nước dùng vào. Cuối cùng, bạn thêm hành, ngò rí lên trên là có thể thưởng thức ngay.

Món ăn chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngày lễ Phật Đản chị em không thể bỏ qua - Ảnh 9
Món bún bò chay thơm ngon ai ăn cũng nhớ mãi - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với 2 cách làm hai món chay thơm ngon cho ngày lễ Phật Đản ở trên.

Giải pháp nào để thêm protein cho các nàng đã mê tập gym lại còn "phải lòng" các món chay?

Giải pháp nào để thêm protein cho các nàng đã mê tập gym lại còn "phải lòng" các món chay?

Các loại thực phẩm chay bổ sung protein cho người ăn chay khi tập gym như hạt diềm mạch, kiều mạch, bơ đậu phộng,...

Xem thêm
Từ khóa:   ngày lễ Phật Đản cách làm món ăn chay ngon

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen