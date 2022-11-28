Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ

Dinh dưỡng 28/11/2022 06:43

Trong thế giới hiện đại, các cửa hàng đang chờ đợi chúng ta ở khắp mọi nơi và sự đa dạng của các sản phẩm mà họ cung cấp cho chúng ta là rất lớn. Nhưng đôi khi điều này chỉ khiến tình hình trở nên khó khăn hơn với người mua hàng. 

Chúng ta có thể gặp phải một sản phẩm quá hạn hoặc mua trái cây và rau chưa chín hay vị không ngon. Tuy nhiên, bạn có thể tránh tất cả những điều này nếu bạn biết các mẹo mua hàng tốt.

Ai trong chúng ta đều coi trọng sức khỏe và tiền bạc của mình, đó là lý do tại sao bạn nên lưu lại ngay một số thủ thuật giúp bạn mua được những sản phẩm tươi và tốt cho sức khỏe.

Ô liu 

Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ - Ảnh 1

Khi chọn ô liu, tốt hơn nên chọn loại có hạt. Điều này là do sau khi loại bỏ hạt, ô liu thường dễ bị chua và được dùng để mang đi muối là chủ yếu. Hơn nữa, nó làm lu mờ hương vị thực sự của ô liu khi đã chua lên.

Cá hồi 

Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ - Ảnh 2

Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng cá tươi không nên có mùi tanh rõ ràng. Nếu bạn cảm nhận được điều này, rất có thể cá không tươi. Dấu hiệu dễ dàng nhất để biết cá hồi có tươi hay không là dựa vào mùi của nó, nếu không tanh là được.

Một dấu hiệu khác của sự tươi mới là màu sắc. Cá hồi được nuôi trong trang trại thường có màu hồng nhạt, trong khi cá tự nhiên thường có màu sẫm hơn. Nếu bề mặt cá có vệt xám hoặc nâu, chứng tỏ cá đã được bảo quản khá lâu.

Quả chà là

Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ - Ảnh 3

Quả chà là tươi có thể bị teo lại, nhưng không được teo quá nhiều và cũng không được quá dai. Trái cây sấy khô ngon nhất khi chúng trông bùi và có da hơi bóng. Chúng không được có các tinh thể đường hoặc các đốm trắng, vì sự hiện diện của những dấu hiệu này cho thấy sự suy giảm chất lượng đã bắt đầu.

Tỏi 

Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ - Ảnh 4

Nếu người bán tuyên bố rằng tỏi họ đang bán là tỏi tươi, bạn chỉ cần ngửi nhẹ mùi tỏi là có thể hiểu được. Nếu mùi quá rõ, rất có thể tỏi đã cũ hoặc đã được bảo quản không đúng cách. Hơn nữa, nó cũng có thể đã bắt đầu thối rữa bên trong.

Củ dền 

Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ - Ảnh 5

Khi mua củ dền, hãy chọn những củ còn xanh, vì nó sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết được rằng nó còn tươi hay không. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể mua được những củ như vậy, đó là lý do tại sao bạn cần chú ý đến kích thước và phần rễ của củ dền. Tốt hơn hết bạn nên chọn củ không quá to và không có quá nhiều rễ, nếu không, bạn sẽ có nguy cơ nhận được thành phẩm dai và không ngọt.

Trứng cút 

Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ - Ảnh 6

Khi chọn trứng cút, trước hết phải xem kỹ và kiểm tra tình trạng của vỏ: không nên bị hư. Cần nhớ về thời hạn sử dụng: tối đa 30 ngày ở nhiệt độ phòng và tối đa 60 ngày trong tủ lạnh. Nếu bao bì không có ngày sản xuất, bạn có thể nhận biết độ tươi của trứng bằng trọng lượng của chúng. Một quả trứng tươi sẽ nặng 0,35 oz-0,4 oz (9-11 gram). Nếu nhỏ hơn con số này, trứng đã bắt đầu khô và bạn nên chọn những quả khác.

Trái bơ 

Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ - Ảnh 7

Tốt nhất bạn nên tránh những quả bơ có vết sần trên da vì đây thường là dấu hiệu cho thấy quá trình thối rữa đã bắt đầu. Bạn cũng có thể ấn ngón tay lên khu vực bên cạnh cuống để thử độ tươi của quả bơ. Nếu ngón tay của bạn chọc vào được, quả có thể đã chín quá mức.

Trái lựu 

Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ - Ảnh 8

Đôi khi mua một quả lựu sẽ trở thành một sự thất vọng vì nó có màu nhạt và không ngọt bên trong. Để tránh trường hợp như vậy, hãy chú ý những điều sau: hình dạng của trái không nên tạo thành hình tròn lý tưởng mà phải có góc cạnh. Đồng thời, độ mịn và độ săn chắc của da cũng là dấu hiệu cho biết độ chín của trái.

Chanh 

Hé lộ những bí kíp giúp bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà người bán ít khi chia sẻ - Ảnh 9

Muốn biết quả chanh có tươi ngon hay không bạn hãy cảm nhận qua trọng lượng và độ dày của vỏ. Thoạt nhìn, chanh có thể không to nhưng khi cầm sẽ thấy chắc tay và hơi nặng tay. Bất kỳ quả chanh nào có da mỏng, vết lõm và những đường vân nhỏ trên vỏ là dấu hiệu của quả chanh ngon.

Theo Brightside

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