Hạt hạnh nhân ngâm và không ngâm nước: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Dinh dưỡng 13/12/2023 08:43

Hạnh nhân thường được biết đến là nguồn dinh dưỡng dồi dào và tốt cho sức khỏe. Thế nhưng cách thức chế biến hạnh nhân vẫn khiến nhiều người tranh cãi. Một số người tin vào truyền thống ngâm hạnh nhân qua đêm, những người khác lại cho rằng ăn hạnh nhân sống cũng có lợi không kém.

Lợi ích của hạnh nhân sống

Hạnh nhân, ở trạng thái tự nhiên, chứa nhiều chất dinh dưỡng, đóng vai trò là nguồn cung cấp chất xơ, protein, vitamin E, magie, mangan, đồng và phốt pho tuyệt vời.

Những nguồn năng lượng dinh dưỡng này góp phần giảm cân, cải thiện sức khỏe của xương, nâng cao tâm trạng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh ung thư và bệnh tiểu đường. Hạnh nhân rất giàu hai loại vitamin B giúp tăng cường sức khỏe làn da. 

Hạt hạnh nhân ngâm và không ngâm nước: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của hạnh nhân khi ngâm qua đêm trong nước  

Cải thiện khả năng tiêu hóa: Hạnh nhân ngâm vượt trội hơn so với hạnh nhân sống về khả năng tiêu hóa. Quá trình ngâm trong nước làm cho chúng mềm hơn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hiệu quả hơn. Chất lượng này làm cho hạnh nhân ngâm trở thành lựa chọn ưu tiên cho những người gặp vấn đề về tiêu hóa. 

Tăng cường khả năng cung cấp chất dinh dưỡng: Ngâm hạnh nhân giúp tăng cường khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Quá trình này không chỉ giải phóng các enzyme như lipase, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân mà còn loại bỏ các tạp chất có thể cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng.

Giảm axit phytic: Ngâm hạnh nhân làm giảm nồng độ axit phytic, một chất chống dinh dưỡng có thể cản trở sự hấp thụ các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, kẽm và magiê. Bằng cách ngâm, các khoáng chất này trở nên khả dụng sinh học hơn, đảm bảo khả năng hấp thụ tốt hơn.

Hạt hạnh nhân ngâm và không ngâm nước: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kích hoạt chất chống oxy hóa: Ngâm hạnh nhân sẽ kích hoạt các chất chống oxy hóa, chẳng hạn như polyphenol, có trong vỏ hạnh nhân. Những chất chống oxy hóa này đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa và tăng cường sức khỏe tế bào tổng thể.

Giải phóng enzyme để giảm cân: Quá trình ngâm sẽ giải phóng các enzyme, bao gồm cả lipase. Lipase được biết đến với vai trò phân hủy chất béo. Vì vậy, hạnh nhân ngâm góp phần cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

Loại bỏ tạp chất: Ngâm hạnh nhân hoạt động như một quá trình làm sạch tự nhiên bằng cách loại bỏ các tạp chất và chất gây ô nhiễm có trên bề mặt hạnh nhân. Bước bổ sung này đảm bảo rằng hạnh nhân không chỉ bổ dưỡng mà còn không chứa các chất bụi bẩn bên ngoài. 

Cải thiện kết cấu để sử dụng trong ẩm thực: Ngoài việc mềm hơn khi tiêu thụ trực tiếp, hạnh nhân ngâm còn có kết cấu nâng cao, kết hợp hoàn hảo với nhiều món ăn sáng tạo ẩm thực khác nhau. Cho dù thêm vào sinh tố, món tráng miệng hay món mặn, hạnh nhân ngâm mềm sẽ hòa quyện hài hòa hơn.

Hạt hạnh nhân ngâm và không ngâm nước: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giải phóng phốt pho: Phốt pho, một khoáng chất thiết yếu có trong hạnh nhân, trở nên dễ hấp thu hơn sau khi ngâm nước. Sự sẵn có của phốt pho tăng lên này góp phần vào sức khỏe của xương, chăm sóc răng miệng và các chức năng sinh lý khác nhau.

Giảm tác động của chất phản dinh dưỡng: Ngâm hạnh nhân làm giảm tác động của các chất phản dinh dưỡng như tannin và axit phytic có trong vỏ hạnh nhân. Các hợp chất này, khi xuất hiện với số lượng quá mức, có thể cản trở sự hấp thụ các khoáng chất thiết yếu. Việc ngâm như một biện pháp phòng ngừa chống lại sự can thiệp này.

Mềm và dễ sử dụng: Hạnh nhân ngâm mềm hơn và dễ nhai hơn, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng, đặc biệt là cho trẻ em và người lớn tuổi. Kết cấu mềm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xay trộn đối với những người muốn kết hợp hạnh nhân vào công thức nấu ăn hoặc chế biến sữa hạnh nhân.

Trứng nâu và trứng trắng: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Trứng nâu và trứng trắng: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Sự khác biệt về màu sắc giữa trứng nâu và trắng hoàn toàn là bề ngoài và được xác định bởi giống gà mái. Về mặt dinh dưỡng, cả trứng nâu và trứng trắng đều chứa lượng protein, vitamin và các chất dinh dưỡng thiết yếu tương đương nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   hạt hạnh nhân hạnh nhân ngâm nước lợi ích của hạt hạnh nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 32 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 37 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 39 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe