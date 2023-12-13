Hạt hạnh nhân ngâm và không ngâm nước: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Những nguồn năng lượng dinh dưỡng này góp phần giảm cân, cải thiện sức khỏe của xương, nâng cao tâm trạng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh ung thư và bệnh tiểu đường. Hạnh nhân rất giàu hai loại vitamin B giúp tăng cường sức khỏe làn da.

Cải thiện khả năng tiêu hóa: Hạnh nhân ngâm vượt trội hơn so với hạnh nhân sống về khả năng tiêu hóa. Quá trình ngâm trong nước làm cho chúng mềm hơn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hiệu quả hơn. Chất lượng này làm cho hạnh nhân ngâm trở thành lựa chọn ưu tiên cho những người gặp vấn đề về tiêu hóa.

Tăng cường khả năng cung cấp chất dinh dưỡng: Ngâm hạnh nhân giúp tăng cường khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Quá trình này không chỉ giải phóng các enzyme như lipase, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân mà còn loại bỏ các tạp chất có thể cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng.

Giảm axit phytic: Ngâm hạnh nhân làm giảm nồng độ axit phytic, một chất chống dinh dưỡng có thể cản trở sự hấp thụ các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, kẽm và magiê. Bằng cách ngâm, các khoáng chất này trở nên khả dụng sinh học hơn, đảm bảo khả năng hấp thụ tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Kích hoạt chất chống oxy hóa: Ngâm hạnh nhân sẽ kích hoạt các chất chống oxy hóa, chẳng hạn như polyphenol, có trong vỏ hạnh nhân. Những chất chống oxy hóa này đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa và tăng cường sức khỏe tế bào tổng thể.

Giải phóng enzyme để giảm cân: Quá trình ngâm sẽ giải phóng các enzyme, bao gồm cả lipase. Lipase được biết đến với vai trò phân hủy chất béo. Vì vậy, hạnh nhân ngâm góp phần cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

Loại bỏ tạp chất: Ngâm hạnh nhân hoạt động như một quá trình làm sạch tự nhiên bằng cách loại bỏ các tạp chất và chất gây ô nhiễm có trên bề mặt hạnh nhân. Bước bổ sung này đảm bảo rằng hạnh nhân không chỉ bổ dưỡng mà còn không chứa các chất bụi bẩn bên ngoài.

Cải thiện kết cấu để sử dụng trong ẩm thực: Ngoài việc mềm hơn khi tiêu thụ trực tiếp, hạnh nhân ngâm còn có kết cấu nâng cao, kết hợp hoàn hảo với nhiều món ăn sáng tạo ẩm thực khác nhau. Cho dù thêm vào sinh tố, món tráng miệng hay món mặn, hạnh nhân ngâm mềm sẽ hòa quyện hài hòa hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Giải phóng phốt pho: Phốt pho, một khoáng chất thiết yếu có trong hạnh nhân, trở nên dễ hấp thu hơn sau khi ngâm nước. Sự sẵn có của phốt pho tăng lên này góp phần vào sức khỏe của xương, chăm sóc răng miệng và các chức năng sinh lý khác nhau.



Giảm tác động của chất phản dinh dưỡng: Ngâm hạnh nhân làm giảm tác động của các chất phản dinh dưỡng như tannin và axit phytic có trong vỏ hạnh nhân. Các hợp chất này, khi xuất hiện với số lượng quá mức, có thể cản trở sự hấp thụ các khoáng chất thiết yếu. Việc ngâm như một biện pháp phòng ngừa chống lại sự can thiệp này.

Mềm và dễ sử dụng: Hạnh nhân ngâm mềm hơn và dễ nhai hơn, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng, đặc biệt là cho trẻ em và người lớn tuổi. Kết cấu mềm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xay trộn đối với những người muốn kết hợp hạnh nhân vào công thức nấu ăn hoặc chế biến sữa hạnh nhân.