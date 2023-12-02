Trứng nâu và trứng trắng: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Vấn đề lợi ích sức khoẻ của trứng nâu và trứng trắng luôn được nhiều người tranh luận. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng lý do chính đằng sau sự khác biệt về màu vỏ trứng nằm ở giống gà mái đẻ trứng chứ không phải ở giá trị dinh dưỡng của của hai loại trứng này.

Trứng màu nâu thường được đẻ bởi các giống gà như Rhode Island Reds hoặc Plymouth Rocks, trong khi trứng màu trắng thường được sản xuất bởi các giống như Leghorns. Sự thay đổi màu sắc của vỏ không liên quan đến hàm lượng dinh dưỡng hoặc chất lượng của trứng.

Sự khác biệt về màu sắc giữa trứng nâu và trứng trắng hoàn toàn là bề ngoài và được xác định bởi giống gà mái.

Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng

Về mặt dinh dưỡng, cả trứng nâu và trứng trắng đều chứa lượng protein, vitamin và khoáng chất tương đương nhau. Chúng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B12, vitamin D, riboflavin, selen và choline, tất cả đều quan trọng để duy trì sức khỏe tốt. Sự khác biệt về hương vị hoặc giá trị dinh dưỡng giữa hai loại trứng là rất nhỏ và không ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích sức khỏe tổng thể.

Chi phí và lợi ích dinh dưỡng

Một quan niệm sai lầm phổ biến là trứng màu nâu tốt cho sức khỏe hơn vì chúng đắt hơn. Khái niệm này là sai lệch. Giá cao hơn thường do các giống đẻ trứng màu nâu có xu hướng lớn hơn và tiêu thụ nhiều thức ăn hơn, dẫn đến chi phí sản xuất tăng. Sự khác biệt về chi phí không phải là dấu hiệu cho thấy tính ưu việt về dinh dưỡng của hai loại trứng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tầm quan trọng của chế độ ăn và điều kiện sống của gà mái

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng của trứng là chế độ ăn và điều kiện sống của gà mái. Trứng từ gà mái được nuôi trong môi trường thả rông hoặc được cho ăn chế độ ăn giàu axit béo omega-3 có thể chứa hàm lượng chất dinh dưỡng có lợi này cao hơn.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trứng của những con gà mái được thả rông dưới ánh nắng mặt trời chứa lượng vitamin D gấp 3-4 lần so với trứng của những con gà mái được nuôi thông thường. Tuy nhiên, khía cạnh này áp dụng cho cả trứng màu nâu và trắng, và giá trị dinh dưỡng của trứng liên quan nhiều đến lối sống và chế độ ăn của gà mái hơn là màu vỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, việc lựa chọn giữa trứng nâu và trứng trắng phụ thuộc vào sở thích cá nhân và đôi khi là ảnh hưởng văn hóa. Cả hai loại đều mang lại lợi ích dinh dưỡng tương tự và có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Dù có màu nâu hay trắng, việc chọn trứng được dán nhãn là "hữu cơ", "thả rông" hoặc "nuôi đồng cỏ" sẽ là yếu tố quyết định đến giá trị dinh dưỡng của trứng.