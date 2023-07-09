Giật mình trước những tác hại 'độc khủng khiếp' của rau mồng tơi mà nhiều người ít để ý!

Dinh dưỡng 09/07/2023 12:29

Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, mồng tơi còn gây ra nhiều vấn đề nguy hại cho sức khỏe nếu chúng ta ăn quá nhiều loại rau này.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng không nên lạm dụng quá nhiều mồng tơi vì đây là nguyên nhân gây cản trở cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác.

Hãy chú ý những "mặt trái" dưới đây của rau mồng tơi để biết cách ăn uống hợp lý, tránh lạm dụng, giúp cho loại rau này phát huy được những giá trị dinh dưỡng của nó nhé.

Giật mình trước những tác hại 'độc khủng khiếp' của rau mồng tơi mà nhiều người ít để ý! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tác hại của rau mồng tơi khi dùng sai cách

Gây tiêu chảy

Nếu bạn đột ngột ăn nhiều rau mồng tơi và ăn liên tục trong các bữa ăn, hệ tiêu hóa của bạn sẽ gặp vấn đề vì sự gia tăng đột biến của hàm lượng chất xơ. Nhiều người có thể bị tiêu chảy, tiêu lỏng, viêm loét dạ dày, tá tràng ...Nếu hệ tiêu hóa không tốt, bạn cần lưu ý điều này để không phải chịu hậu quả từ việc tiêu chảy – căn bệnh khiến bạn mất nước rất nhiều và mệt mỏi kéo dài.

Giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Trong rau mồng tơi có chứa hàm lượng axít oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng trên.

Nhưng nếu ăn kèm rau mồng tơi cùng các thực phẩm giàu vitamin C như nước cam hoặc cà chua thì cơ thể sẽ dễ dàng hấp thụ canxi và sắt.

Giật mình trước những tác hại 'độc khủng khiếp' của rau mồng tơi mà nhiều người ít để ý! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gây sỏi thận

Rau mồng tơi chứa nhiều purin, hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axít uric làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axít oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển.

Gây mảng bám ở răng

Một tác dụng phụ phổ biến nhưng vô hại của việc ăn rau mùng tơi đó là có cảm giác như răng có mảng bám hoặc nhớt.

Do trong rau mồng tơi các acid oxalic (Acid oxalic có chứa tinh thể nhỏ, không hòa tan trong nước, dễ bám vào răng) nên việc ăn loại rau này khiến bạn cảm thấy mảng bám ở răng nhiều hơn.

Rau mồng tơi chứa chất gây mảng bám trên răng. Vì thế, sau khi ăn rau mùng tơi, hãy vệ sinh răng miệng sạch sẽ để luôn cảm thấy thoải mái, tự tin trong việc giao tiếp với người khác.

Giật mình trước những tác hại 'độc khủng khiếp' của rau mồng tơi mà nhiều người ít để ý! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gây khó chịu trong dạ dày

Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ; một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6g chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu.

Từ đó, cơ thể sẽ gặp một số vấn đề như đầy hơi, chuột rút sau khi ăn rau mùng tơi. Vì thế, hãy uống một ly nước lọc đầy sau khi bạn ăn rau mùng tơi để giúp quá trình tiêu thụ các chất xơ trong cơ thể trở nên dễ dàng hơn.

Cũng chính vì đặc tính này của rau mồng tơi nên người Tỳ Vị hư hàn (lạnh bụng), ỉa chảy, đại tiện lỏng nên hạn chế sử dụng. Nếu cố tình sử dụng rau mồng tơi, tình trạng bệnh sẽ càng thêm nặng.

Những lưu ý cần ghi nhớ khi ăn rau mồng tơi

Rau mồng tơi an toàn thường có màu xanh hơi vàng chứ không xanh mướt, xanh đậm như các rau phun thuốc hóa học. Lá có phiến ngắn, dày, phát triển cân đối với phần thân. Thân rau giòn, rắn chắc không bóng mượt như các cây rau được phun thuốc kích thích tăng trưởng.

Rau mồng tơi khi kết hợp với thịt bò sẽ mất đi tính nhuận tràng, tiêu hóa kém hơn. Những người bị táo bón nếu kết hợp hai thực phẩm này với nhau sẽ khiến bệnh thêm trầm trọng.

Giật mình trước những tác hại 'độc khủng khiếp' của rau mồng tơi mà nhiều người ít để ý! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi chế biến xong phải ăn hết, nếu thừa đổ đi chứ không để ăn lại vì rất dễ bị ngộ độc.

Trên đây là những tác hại của rau mồng tơi nếu ăn quá nhiều, hãy ăn rau mồng tơi đúng cách để tốt cho sức khỏe nhé.

Cách chọn rau mồng tơi không nhiễm hóa chất

Chọn rau dựa vào ngọn

Bạn nên chọn những bó rau có ngọn nhỏ và có màu xanh thẫm, không có màu tái, nhìn cứng cáp, những bó mồng tơi này giòn và ngon. Ngoài ra không chọn bó có ngọn vươn dài, thân to mập, màu xanh thiếu ánh sáng vì là rau đã tẩm thuốc kích thích.

Chọn rau dựa vào phần thân

Rau mồng tơi chọn rau có màu xanh đều từ lá đến thân, nhiều ngọn, số lượng lá ít, kích cỡ lá càng nhỏ thì rau ăn càng ngon.

Giật mình trước những tác hại 'độc khủng khiếp' của rau mồng tơi mà nhiều người ít để ý! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chọn rau dựa vào phần lá

Bạn nên cho lá tươi, bề mặt sáng, láng bóng. Lưu ý không chọn lá to, ngọn ít, nhìn trông mập mạp nhưng đó là rau đã phun thuốc. Ngoài ra không chọn bó mồng tơi có lá bị dập nát, lá bị héo úa và vàng hoặc bị rách do sâu ăn.

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