Giảm cân theo kiểu ăn 'con nhà nghèo' vừa bổ dưỡng lại vô cùng tiện lợi: Đến bác sĩ còn áp dụng

Một cô gái đã giảm 10kg trong 3 tháng chia sẻ trên Báo Phụ nữ và Pháp luật cho hay, phương pháp này có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi chứ không quá gò bó như một số cách khác. “Khi đi ăn hàng ít nhiều cũng sẽ có món canh, món rau vì thế bạn có thể sử dụng trước khi ăn bún, bánh hay cơm và các đồ giàu đạm khác. Như vậy, hoàn toàn có thể vừa vui cùng bạn bè, vừa giảm được cân” - cô cho hay.

Theo trang Phụ nữ và Pháp luật cho hay, phương pháp ăn ngược cho hiệu quả trông thấy khi áp dụng. "Ăn ngược" nghĩa là ăn rau (rau xanh, củ quả) hoặc uống nước canh trước, sau đó mới sử dụng tinh bột, các thực phẩm có chất béo, chất đạm.

Đối với tác dụng giảm cân ăn rau trước sẽ khiến bụng no nhanh hơn, không muốn ăn nhiều, vì thế chúng ta có thể kiểm soát được hàm lượng thức ăn từ tinh bột, chất béo, chất đạm có trong bữa ăn tốt hơn. Khi ăn rau trước, lúc sau bạn chỉ ăn một bát cơm, kèm vài miếng thịt là đủ, như vậy cơ thể vẫn đảm bảo đủ nhóm chất, no bụng mà năng lượng nạp vào không nhiều.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, ăn ngược không chỉ là phương pháp giảm cân khoa học, mà còn là cách ăn rất lành mạnh, giúp ích cho hệ tiêu hóa. “Nếu ăn cơm hay thịt ngay từ đầu, dạ dày sẽ phải tiết nhiều dịch vị để tiêu hóa vì đây là thức ăn khô cứng, khó tiêu hơn rau, dễ dẫn tới đau dạ dày. Còn rau củ quả thường nhiều nước và chất xơ nên ăn vào tiêu hóa nhanh hơn. Cách ăn này còn giúp giảm được các bệnh về tiêu hóa”, bác sĩ Sơn chia sẻ trên Báo Phụ nữ và Pháp luật.

Lưu ý gì khi 'ăn ngược'

Cũng theo VnExpress, lấp đầy chiếc bụng rỗng với rau sẽ khiến bạn nhanh chóng cảm thấy no bụng, không muốn ăn nhiều hơn sau đó. Từ đây, chúng ta có thể kiểm soát được hàm lượng đường, hàm lượng chất béo... có trong thức ăn một cách tốt hơn.

Các chuyên gia khuyên khi ăn hoa quả để giảm cân phải lưu ý chọn loại quả ít đường. Nhiều người nghĩ ăn nhiều hoa quả sẽ không bị béo, hoặc người thừa cân béo phì nhịn ăn cơm thay bằng hoa quả để giảm cân nhưng không hiệu quả. Lý do, các loại quả chín, nhất là quả vị ngọt có hàm lượng đường cao, do đó ăn nhiều sẽ cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng khá lớn, mục tiêu giảm cân vì vậy thất bại.

Giảm cân hiệu quả mỗi ngày. Ảnh: Internet

Ví dụ, bạn ăn hai quả chuối tiêu loại 100 g thì năng lượng bằng một bát cơm. Ăn một quả na, một quả xoài loại 200-250 g, hay 300 g mít hoặc vải, nhãn, tương đương với một bát cơm. Cho nên, bạn nhịn cơm mà ăn nhiều quả ngọt này thì vẫn bị tăng cân.

Nếu muốn không bị béo, hoặc muốn giảm cân, bạn nên ăn các loại quả có hàm lượng đường thấp như dưa chuột, củ đậu, bưởi, thanh long, táo ta, lê, cam, quýt. Trong đó dưa chuột và bưởi còn có tác dụng giảm béo, giảm lượng mỡ dư thừa trong máu.

Dưa chuột, củ đậu thích hợp cho người thừa cân béo phì có thói quen ăn vặt, vì năng lượng rất thấp, thành phần chủ yếu là nước, cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ, các vitamin và khoáng chất.

Các chuyên gia khuyến cáo người muốn giảm cân cần kiên trì thực hiện chế độ ăn và tập luyện trong vòng 6 tháng. Duy trì lối sống lành mạnh, tích cực hoạt động, chọn những môn dễ như đi bộ, chạy bộ, đặc biệt là chạy bộ tại chỗ.

Lưu ý gì khi giảm cân

Chia sẻ trên Báo Lao Động, khi giảm cân, tốt hơn hết các nàng nên tuân thủ những lưu ý sau để có hiệu quả:

+ Kiên trì theo đuổi mục tiêu

Nếu bạn từng thất bại trong việc hạn chế ăn quá nhiều, điều đó không có nghĩa là bạn thất bại trong việc kiểm soát cân nặng và chấp nhận từ bỏ. Tương tự như vậy, khi tập thể dục, nếu bỏ qua một vài buổi tập luyện không có nghĩa là bạn không thể trở lại đúng hướng. Điều quan trọng là bạn cần kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm cân mà mình đã đề ra.

+ Không nhịn ăn

Hãy đảm bảo không bỏ bữa và luôn chuẩn bị sẵn một số đồ ăn nhẹ lành mạnh ít chất béo. Khi nhịn đói, bạn có khả năng ăn quá nhiều và lựa chọn thực phẩm không tốt. Nên ăn các bữa ăn lành mạnh, thường xuyên.

+ Dự trữ thức ăn lành mạnh

Bạn nên tập thói quen loại bỏ những đồ ăn vặt có hàm lượng calo cao, ít dinh dưỡng như khoai tây chiên hay kẹo. Thay vào đó, dự trữ những lựa chọn lành mạnh hơn, như bỏng ngô, phô mai ít béo, sữa chua, trái cây, ca cao ăn liền không thêm đường,...

+Đặt mục tiêu ngắn hạn

Đặt mục giảm cân ngắn hạn và tập trung vào những mục tiêu này hơn là theo đuổi "bức tranh lớn". Hãy đặt mục tiêu giảm cân qua từng tuần và tập trung vào mục tiêu đó, thay vì quyết tâm giảm số cân lớn trong thời gian dài.