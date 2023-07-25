Uống sữa đậu nành thêm thứ này tốt ngang thuốc bổ, cao thủ hút mỡ tự nhiên, giảm cân ngang chạy bộ 2 tiếng, lợi ích đủ đường

Thần kỳ hơn, lợi ích của sữa đậu nành và chuối khi kết hợp lại còn mang đến tác dụng giảm cân. Bạn hãy tìm hiểu dinh dưỡng của chúng nhé.

Chuối chưa chín cũng chứa tinh bột kháng mà cơ thể bạn không tiêu hóa được.

Theo Dân Trí, chuối không chỉ cực kỳ tốt cho sức khỏe mà còn là một trong những món ăn vặt tiện lợi nhất và dễ tiêu hóa. Chuối rất giàu chất xơ hòa tan. Trong quá trình tiêu hóa, chất xơ hòa tan giúp hòa tan trong chất lỏng để tạo thành gel.

Theo Healthline, cùng với nhau, hai loại chất xơ này có thể điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn sau bữa ăn. Ngoài ra, chúng có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn của bạn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Chuối có tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Điều này có nghĩa là mặc dù có hàm lượng carb cao hơn nhưng chuối sẽ không gây ra sự đột biến lớn về lượng đường trong máu ở những người khỏe mạnh. Chất xơ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 3g chất xơ.

Tinh bột kháng, loại chất xơ có trong chuối chưa chín, là một loại prebiotic. Tại ruột già, prebiotic trở thành thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong ruột. Kali là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của tim, đặc biệt là kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, với chế độ ăn uống hằng ngày, rất ít người nhận đủ lượng kali cần thiết. Trong khi đó, chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời.

Một số nghiên cứu tiết lộ rằng thường xuyên ăn tinh bột kháng - như ăn chuối chưa chín - có thể cải thiện độ nhạy insulin. Điều này có thể khiến cơ thể bạn phản ứng nhanh hơn với loại hormone điều hòa lượng đường trong máu này.

Kali rất cần thiết cho chức năng thận khỏe mạnh và điều hòa huyết áp. Là nguồn cung cấp kali tuyệt vời trong chế độ ăn uống, chuối có thể đặc biệt có lợi với sức khỏe của thận.

Lợi ích của sữa đậu nành

Theo Thanh Niên, loại protein có nguồn gốc thực vật này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe .

Nhiều nghiên cứu ủng hộ sự an toàn của 25 gram protein đậu nành mỗi ngày.

Đậu nành giàu chất dinh dưỡng, cung cấp protein, chất xơ, canxi và vitamin B và nó dường như có tác động tích cực đến những người mắc bệnh tim và tiểu đường và phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Protein cũng giúp bạn no lâu, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và chống lại cảm giác thèm ăn cacbohydrat có đường.

Sữa đậu nành mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Mặc dù chế độ ăn giàu protein đậu nành có thể giúp bạn giảm cân và giảm bớt căng thẳng cho tim, nhưng có những lợi ích tuần hoàn khác mà bạn có thể có khi ăn đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

Cả chứng viêm và huyết áp cao đều có thể gây ra các mảng phát triển trong động mạch có thể bị vỡ và gây ra cục máu đông gây ra các cơn đau tim và đột quỵ.

Hai nghiên cứu gần đây cho thấy bổ sung protein đậu nành vào chế độ ăn uống có thể làm giảm huyết áp và chứng viêm mạn tính. Ăn đậu nành có thể giúp bảo vệ bạn khỏi nguy cơ gãy xương.

Mức độ cao của estrogen có liên quan đến ung thư vú.

tiêu thụ đậu nành vừa phải - tối đa hai phần đậu phụ, sữa đậu nành hoặc đậu edamame mỗi ngày - không làm tăng nguy cơ ung thư vú

Sự kết hợp giữa chuối và đậu nành

Theo Trang Phụ nữ và Pháp luật, sữa đậu nành và chuối đều là thực phẩm thông thường, thành phần chính của chuối là tinh bột và một lượng nhỏ protein, chất béo và xenluloza, trong khi thành phần chính của đậu nành là protein, tinh bột và một lượng nhỏ chất béo, xenluloza,... Có thể thấy chất dinh dưỡng của chúng khá tương tự nhau, dễ dàng kết hợp tạo thành đồ uống bổ dưỡng, mang lại nhiều công dụng:

1. Giảm cân

Uống sữa đậu nành chuối có công dụng giảm cân nên vẫn phù hợp với người đang muốn bớt mỡ thừa hay giữ dáng. Vì sữa đậu nành chuối rất giàu chất xơ, mà chất xơ sau khi hấp thụ nước sẽ làm tăng cảm giác no, từ đó khiến bạn ăn ít hơn, giúp giảm bớt năng lượng nạp vào trong bữa ăn.

Đồng thời, chuối còn thúc đẩy nhu động ruột, tăng tốc độ bài tiết thức ăn, giảm thời gian thức ăn lưu lại trong ruột. Còn đậu nành có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình tiêu hao năng lượng, có tác dụng giảm cân.

Sữa đậu nành chuối có nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

2. Giúp ngủ ngon và an thần

Uống sữa đậu nành chuối có tác dụng ngủ ngon, an thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và tâm trạng. Bởi vì serotonin và N-acetyl-5-methoxytryptamine chứa trong chuối có tác dụng làm dịu tinh thần và nguyên tố magiê trong cả chuối và đậu nành có thể thư giãn cơ bắp, làm dịu thần kinh.

3. Bổ sung dinh dưỡng

Uống sữa đậu nành chuối có công dụng bổ sung dinh dưỡng, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách hiệu quả. Bởi vì chất dinh dưỡng của chuối và sữa đậu nành có thể bổ sung cho nhau, sữa đậu nành chứa protein cao hơn, trong khi chuối có carbohydrate cao hơn, có thể ăn hai loại này cùng lúc để bổ sung protein, carbohydrate, cùng một số khoáng chất và vitamin.

4. Nhuận tràng

Uống sữa đậu nành chuối có tác dụng làm ẩm ruột, nhuận tràng nên là thức uống lý tưởng cho người bị táo bón. Bởi vì trong chuối có chứa chất pectin có thể bôi trơn đường ruột, chất xơ trong chuối và sữa đậu nành cũng có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp đại tiện.

Uống sữa đậu nành chuối lúc đói được không?

Sữa đậu nành chuối có thể uống khi bụng đói. Vì chuối và sữa đậu nành có chứa carbohydrate nên ăn khi bụng đói sẽ không gây kích ứng dạ dày. Ngoài ra, chất xơ trong chúng còn có thể tăng hàm lượng đường ruột, giảm hấp thu năng lượng dư thừa, giúp duy trì trọng lượng cơ thể.

Mỗi ngày có thể uống 1-2 cốc sữa đậu nành chuối. Đối với người thể chất lạnh, nên uống ít sữa đậu nành chuối, tốt nhất không nên uống quá một lần, để không làm tăng thêm mức độ lạnh, gây khó chịu cho cơ thể.