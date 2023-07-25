Uống sữa đậu nành thêm thứ này tốt ngang thuốc bổ, cao thủ hút mỡ tự nhiên, giảm cân ngang chạy bộ 2 tiếng, lợi ích đủ đường

Dinh dưỡng 25/07/2023 15:56

Vào sáng sớm, bạn có thể bổ sung cho mình ly sinh tố chuối đậu nành để tăng cường sức khỏe, có tác dụng nhuận tràng rất tốt.

Thần kỳ hơn, lợi ích của sữa đậu nànhchuối khi kết hợp lại còn mang đến tác dụng giảm cân. Bạn hãy tìm hiểu dinh dưỡng của chúng nhé.

Lợi ích của chuối

Theo Dân Trí, chuối không chỉ cực kỳ tốt cho sức khỏe mà còn là một trong những món ăn vặt tiện lợi nhất và dễ tiêu hóa. Chuối rất giàu chất xơ hòa tan. Trong quá trình tiêu hóa, chất xơ hòa tan giúp hòa tan trong chất lỏng để tạo thành gel.

Chuối chưa chín cũng chứa tinh bột kháng mà cơ thể bạn không tiêu hóa được.

Theo Healthline, cùng với nhau, hai loại chất xơ này có thể điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn sau bữa ăn. Ngoài ra, chúng có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn của bạn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Uống sữa đậu nành thêm thứ này tốt ngang thuốc bổ, cao thủ hút mỡ tự nhiên, giảm cân ngang chạy bộ 2 tiếng, lợi ích đủ đường - Ảnh 1
Chuối có tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Điều này có nghĩa là mặc dù có hàm lượng carb cao hơn nhưng chuối sẽ không gây ra sự đột biến lớn về lượng đường trong máu ở những người khỏe mạnh. Chất xơ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 3g chất xơ.

Tinh bột kháng, loại chất xơ có trong chuối chưa chín, là một loại prebiotic. Tại ruột già, prebiotic trở thành thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong ruột. Kali là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của tim, đặc biệt là kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, với chế độ ăn uống hằng ngày, rất ít người nhận đủ lượng kali cần thiết. Trong khi đó, chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời.

Một số nghiên cứu tiết lộ rằng thường xuyên ăn tinh bột kháng - như ăn chuối chưa chín - có thể cải thiện độ nhạy insulin. Điều này có thể khiến cơ thể bạn phản ứng nhanh hơn với loại hormone điều hòa lượng đường trong máu này.

Kali rất cần thiết cho chức năng thận khỏe mạnh và điều hòa huyết áp. Là nguồn cung cấp kali tuyệt vời trong chế độ ăn uống, chuối có thể đặc biệt có lợi với sức khỏe của thận.

Lợi ích của sữa đậu nành

Theo Thanh Niên, loại protein có nguồn gốc thực vật này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe .

Nhiều nghiên cứu ủng hộ sự an toàn của 25 gram protein đậu nành mỗi ngày.

Đậu nành giàu chất dinh dưỡng, cung cấp protein, chất xơ, canxi và vitamin B và nó dường như có tác động tích cực đến những người mắc bệnh tim và tiểu đường và phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Protein cũng giúp bạn no lâu, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và chống lại cảm giác thèm ăn cacbohydrat có đường.

Uống sữa đậu nành thêm thứ này tốt ngang thuốc bổ, cao thủ hút mỡ tự nhiên, giảm cân ngang chạy bộ 2 tiếng, lợi ích đủ đường - Ảnh 2
Sữa đậu nành mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Mặc dù chế độ ăn giàu protein đậu nành có thể giúp bạn giảm cân và giảm bớt căng thẳng cho tim, nhưng có những lợi ích tuần hoàn khác mà bạn có thể có khi ăn đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

Cả chứng viêm và huyết áp cao đều có thể gây ra các mảng phát triển trong động mạch có thể bị vỡ và gây ra cục máu đông gây ra các cơn đau tim và đột quỵ.

Hai nghiên cứu gần đây cho thấy bổ sung protein đậu nành vào chế độ ăn uống có thể làm giảm huyết áp và chứng viêm mạn tính. Ăn đậu nành có thể giúp bảo vệ bạn khỏi nguy cơ gãy xương.

Mức độ cao của estrogen có liên quan đến ung thư vú.

tiêu thụ đậu nành vừa phải - tối đa hai phần đậu phụ, sữa đậu nành hoặc đậu edamame mỗi ngày - không làm tăng nguy cơ ung thư vú

Sự kết hợp giữa chuối và đậu nành

Theo Trang Phụ nữ và Pháp luật, sữa đậu nành và chuối đều là thực phẩm thông thường, thành phần chính của chuối là tinh bột và một lượng nhỏ protein, chất béo và xenluloza, trong khi thành phần chính của đậu nành là protein, tinh bột và một lượng nhỏ chất béo, xenluloza,... Có thể thấy chất dinh dưỡng của chúng khá tương tự nhau, dễ dàng kết hợp tạo thành đồ uống bổ dưỡng, mang lại nhiều công dụng:

1. Giảm cân

Uống sữa đậu nành chuối có công dụng giảm cân nên vẫn phù hợp với người đang muốn bớt mỡ thừa hay giữ dáng. Vì sữa đậu nành chuối rất giàu chất xơ, mà chất xơ sau khi hấp thụ nước sẽ làm tăng cảm giác no, từ đó khiến bạn ăn ít hơn, giúp giảm bớt năng lượng nạp vào trong bữa ăn.

Đồng thời, chuối còn thúc đẩy nhu động ruột, tăng tốc độ bài tiết thức ăn, giảm thời gian thức ăn lưu lại trong ruột. Còn đậu nành có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình tiêu hao năng lượng, có tác dụng giảm cân.

Uống sữa đậu nành thêm thứ này tốt ngang thuốc bổ, cao thủ hút mỡ tự nhiên, giảm cân ngang chạy bộ 2 tiếng, lợi ích đủ đường - Ảnh 3
Sữa đậu nành chuối có nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

2. Giúp ngủ ngon và an thần

Uống sữa đậu nành chuối có tác dụng ngủ ngon, an thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và tâm trạng. Bởi vì serotonin và N-acetyl-5-methoxytryptamine chứa trong chuối có tác dụng làm dịu tinh thần và nguyên tố magiê trong cả chuối và đậu nành có thể thư giãn cơ bắp, làm dịu thần kinh.

3. Bổ sung dinh dưỡng

Uống sữa đậu nành chuối có công dụng bổ sung dinh dưỡng, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách hiệu quả. Bởi vì chất dinh dưỡng của chuối và sữa đậu nành có thể bổ sung cho nhau, sữa đậu nành chứa protein cao hơn, trong khi chuối có carbohydrate cao hơn, có thể ăn hai loại này cùng lúc để bổ sung protein, carbohydrate, cùng một số khoáng chất và vitamin.

4. Nhuận tràng

Uống sữa đậu nành chuối có tác dụng làm ẩm ruột, nhuận tràng nên là thức uống lý tưởng cho người bị táo bón. Bởi vì trong chuối có chứa chất pectin có thể bôi trơn đường ruột, chất xơ trong chuối và sữa đậu nành cũng có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp đại tiện.

Uống sữa đậu nành chuối lúc đói được không?

Sữa đậu nành chuối có thể uống khi bụng đói. Vì chuối và sữa đậu nành có chứa carbohydrate nên ăn khi bụng đói sẽ không gây kích ứng dạ dày. Ngoài ra, chất xơ trong chúng còn có thể tăng hàm lượng đường ruột, giảm hấp thu năng lượng dư thừa, giúp duy trì trọng lượng cơ thể.

Mỗi ngày có thể uống 1-2 cốc sữa đậu nành chuối. Đối với người thể chất lạnh, nên uống ít sữa đậu nành chuối, tốt nhất không nên uống quá một lần, để không làm tăng thêm mức độ lạnh, gây khó chịu cho cơ thể.

 

Uống nước buổi sáng rất tốt cho sức khỏe nhưng 3 loại nước chuyên gia khuyến cáo nên dừng ngay: Chỉ làm gánh nặng cho thận

Uống nước buổi sáng rất tốt cho sức khỏe nhưng 3 loại nước chuyên gia khuyến cáo nên dừng ngay: Chỉ làm gánh nặng cho thận

Uống nước khi vừa mới ngủ dậy buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có 3 loại nước bạn chớ nên sử dụng, nhất là loại nước số 2.

Xem thêm
Từ khóa:   sữa đậu nành chuối tác dụng của sữa đậu nành và chuối

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 55 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 40 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ