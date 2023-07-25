Uống nước buổi sáng rất tốt cho sức khỏe nhưng 3 loại nước chuyên gia khuyến cáo nên dừng ngay: Chỉ làm gánh nặng cho thận

Bài viết được đăng tải trên trang Vinmec cho hay, mặc dù uống nước buổi sáng ở bất kỳ nhiệt độ nào cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể, nhưng uống nước nóng buổi sáng được cho là mang lại nhiều lợi ích hơn cả.

Những người ủng hộ chăm sóc sức khỏe tự nhiên cho rằng nước nóng có thể giúp cơ thể giải độc. Bởi khi đó nước đủ nóng để làm tăng nhiệt độ cơ thể của một người và đồng thời có thể gây đổ mồ hôi. Hoạt động đổ mồ hôi giúp thải độc tố ra ngoài cùng với việc giúp làm sạch các lỗ chân lông.

2/ Cải thiện lưu thông

Nước nóng được xem như một chất làm giãn mạch, có nghĩa nước nóng giúp mở rộng các mạch máu, cải thiện lưu thông. Điều này giúp các cơ thư giãn và giảm đau.

Mặc dù không có nghiên cứu trực tiếp nào tìm thấy mối liên kết nước nóng với những cải thiện bền vững trong tuần hoàn, nhưng ngay cả những cải thiện ngắn trong hệ tuần hoàn cũng có thể hỗ trợ lưu lượng máu tốt hơn đến cơ và các cơ quan trong cơ thể.

Uống nước ấm có thể giúp mở rộng các mạch máu, cải thiện lưu thông. Ảnh: Internet

3/ Giảm cân

Từ lâu đã có nhiều ý kiến ủng hộ rằng, uống nhiều nước, đặc biệt là nước nóng có thể giúp một người dễ dàng giảm cân. Điều này một phần có thể là do uống nước làm tăng cảm giác no. Thêm vào đó, nước cũng giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng và đào thải chất thải ra ngoài.

Một nghiên cứu thử nghiệm so sánh việc uống nước lạnh và uống nước nóng cho thấy rằng chuyển từ uống nước lạnh sang nước nóng sẽ làm tăng giảm cân. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra uống 500ml nước ấm trước bữa ăn giúp làm tăng sự trao đổi chất lên 30%. Và khi tăng nhiệt độ nước lên 98,6 độ chiếm 40% sự gia tăng trao đổi chất. Quá trình trao đổi chất này kéo dài trong 30 - 40 phút, sau khi tiêu thụ nước.

4/ Giảm đau

Nước nóng có khả năng giúp cải thiện lưu thông nói chung và cũng có thể cải thiện lưu lượng máu, đặc biệt là các cơ bị thương. Cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu trực tiếp nào liên kết giữa việc tiêu thụ nước nóng với khả năng làm giảm đau. Tuy nhiên, mọi người thường sử dụng túi chườm nóng và bình nước nóng để giúp giảm đau được hiệu quả hơn. Uống nước nóng có thể giảm đau bên trong, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nhiệt cũng làm trầm trọng thêm tình trạng sưng tấy.

5/ Chống cảm lạnh và cải thiện sức khỏe xoang

Giảm áp lực xoang do cảm lạnh và viêm mũi dị ứng có thể sử dụng nhiệt độ của nước nóng để thực hiện việc này. Uống nước nóng giúp niêm mạc di chuyển nhanh hơn. Điều này có nghĩa là nước nóng có thể khuyến khích ho và xì mũi hiệu quả hơn.

3 loại nước tuyệt đối không nên uống buổi sáng

Dưới đây là những thông tin về các loại nước bạn không nên uống buổi sáng:

1/ Nước muối loãng

Theo Bài viết trên Báo Tiền Phong, sở dĩ mọi người dùng nước muối loãng làm nước uống đầu tiên sau khi thức dậy chủ yếu là do tác dụng làm giảm chứng táo bón của nó. Nhưng chuyên gia dinh dưỡng cho biết nếu chỉ dựa vào đó thì không thể chữa trị triệt để được chứng táo bón mà còn phải kết hợp với việc điều chỉnh ăn uống hợp lý. Hiện nay lượng hấp thụ Natri của mỗi người tương đối cao. Khi cơ thể trong tình trạng không thiếu muối nếu tăng việc hấp thụ muối sẽ khiến cơ thể cảm thấy khô miệng. Do sáng sớm là thời điểm huyết áp cao bất thường nếu uống nước muối sẽ càng khiến huyết áp tăng cao vì vậy những người bị bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch, chức năng thận bất thường càng không nên uống nước muối sau khi thức dậy.

2/ Nước lạnh

Cũng theo Tri thức trẻ, theo quan điểm của y học cổ truyền, mỗi buổi sáng là khoảng thời gian dương khí xuất hiện. Nếu uống trực tiếp một cốc nước lạnh sau khi ngủ dậy sẽ có tác động nhất định đến sự phát triển của dương khí, nếu để lâu sẽ khiến dương khí không đủ, làm giảm sức đề kháng của cơ thể.

Không nên uống nước lạnh sáng sớm. Ảnh: Internet

Hơn nữa, nước lạnh cũng dễ làm mạch máu và dạ dày đột ngột co lại làm cho tuần hoàn máu cũng như tiêu hóa kém đi. Lặp lại liên tục trong thời gian dài dễ sinh ra bệnh tật.

3/ Nước ngọt có ga

Uống nước ngọt có ga vào thời điểm nào trong ngày cũng đều không tốt cho sức khỏe, nhưng uống ngay sau khi thức dậy buổi sáng thì hại gấp đôi.

Không uống nước ngọt có gas và hạn chế dù ở bất cứ thời điểm nào. Ảnh: Internet

Lúc này, dạ dày rỗng không sẽ dễ bị kích thích gây rối loạn tiêu hóa, tổn thương và tăng nguy cơ mắc bệnh. Gan, thận cũng bị tăng gánh nặng khi phải làm việc trong khi thiếu năng lượng do chưa được bổ sung thực phẩm. Nước ngọt có ga cũng rất hại cho răng miệng vào thời điểm này.

Ngoài ra, nước uống có ga không những không cung cấp thành phần nước mà cơ thể cần vào sáng sớm mà còn làm gia tăng tốc độ bài tiết canxi trong quá trình trao đổi chất và tăng nhu cầu của cơ thể đối với nước. Chính vì thế sáng sớm không nên uống nước có ga vì càng uống càng khát mà còn hại sức khỏe.

Bạn nên uống loại nước nào?

Theo thông tin từ Báo Kinh tế đô thị, những loại đồ uống nên được bổ sung vào bữa sáng để thanh lọc cơ thể, chống ung thư, cực kì tốt cho sức khỏe:

1/ Chanh ấm

Trong chanh rất giàu vitamin C và axit citric có tác dụng ngăn ngừa quá trình lão hóa da. Không những thế, trong chanh có chứa D-limonene - chất chống oxy hóa có tác dụng kích hoạt các enzyme trong gan. Từ đó thúc đẩy quá trình hoạt động của gan, giúp gan đào thải độc tố gây hại ra khỏi cơ thể.

Axit citric trong chanh còn giúp chống lại vi khuẩn đường ruột. Đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn. Vì lẽ đó, chanh được xem là nước uống thải độc cơ thể rất tốt. Bạn có thể pha 1 ly nước chanh với nước ấm và uống vào mỗi sáng sớm để cảm nhận rõ tác dụng của chanh mang lại.

Nước chanh ấm tăng cường sức đề kháng. Ảnh: Internet

2/ Nước lọc

Theo nghiên cứu từ các chuyên gia của trường Đại học Yale (Mỹ), duy trì việc uống 300ml nước lọc ấm ngay khi vừa thức dậy hoặc trước bữa ăn sáng 30 phút sẽ giúp đánh thức các tế bào trong cơ thể. Bên cạnh đó, dạ dày cũng được làm sạch giúp cho tiêu hóa tốt hơn, cũng như hấp thụ các chất dinh dưỡng nhanh chóng.

Để tăng tính hiệu quả, hãy uống nước ấm có chứa khoáng chất và canxi. Một lưu ý khi nước ấm vào buổi sáng nên uống thành từng ngụm nhỏ, uống từ từ không nên uống quá nhanh và nhiều một lúc vì sẽ bị phản tác dụng.

3/ Nước mật ong

Buổi sáng là thời điểm tốt để cơ thể đào thải độc tố sau một đêm ngủ dậy, vì vậy hãy pha một cốc nước mật ong ấm nóng để làm sạch dạ dày, chất thải theo đó được loại bỏ nhanh hơn.

Bên cạnh đó, nước mật ong cũng giúp tạo ra các hồng cầu mới nhằm phục hồi, kháng khuẩn và thúc đẩy quá trình tái tạo collagen để nhờ đó tóc da luôn sáng bóng, khỏe mạnh.

4/ Trà gừng

Trà gừng chứa vitamin C, magie, sắt có đặc tính chống viêm. Đồng thời giúp cơ thể tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm stress và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Trà gừng được biết đến như một loại nước uống thải độc cơ thể mà nhiều người lựa chọn để sử dụng vào mỗi sáng.

Công dụng khác của trà gừng là giúp giảm đau đầu, chống viêm, giảm ho, thông mũi. Và giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Đặc biệt, gừng còn có tính kháng khuẩn cao, giúp điều trị virus cảm cúm và cảm lạnh thông thường.

5/ Trà xanh

Lá trà xanh có công dụng làm giảm khả năng tích nước trong cơ thể. Đồng thời, loại bỏ lượng chất lỏng dư thừa trong cơ thể qua đường tiết niệu. Từ đó, trà xanh giúp cơ thể thanh lọc, đào thải độc tố. Nước trà xanh giúp chúng ta có một tinh thần sảng khoái, ngăn ngừa lão hóa da. Đồng thời kích thích các cơ quan hoạt động, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ khả năng loại bỏ Cholesterol xấu ra khỏi cơ thể.

Bạn nên uống trà xanh sau bữa ăn ít nhất 30 phút để đảm bảo tinh thần tỉnh táo và khỏe mạnh. Tránh uống ngay sau khi ăn sẽ khiến cơ thể bị mất đi một số chất dinh dưỡng quan trọng.