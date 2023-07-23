Mùa hè, cơ thể luôn cần miễn dịch tốt để phòng và kháng lại bệnh. Tuy không phải là những bệnh nan y, nhưng các bệnh truyền nhiễm mùa hè nếu chủ quan không phòng tránh sẽ dẫn tới biến chứng nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chi phí điều trị tốn kém do chưa có thuốc đặc trị.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm gây ra do virus Varicella Zoster (VZV). Bệnh lây truyền trực tiếp qua đường hô hấp khi tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh qua con đường nói chuyện, ho, hắt hơi. Thủy đậu cũng có thể lây nhiễm gián tiếp qua các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của người bệnh. Đặc biệt, phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu bị thủy đậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hình thành, phát triển và sức khỏe của thai nhi.

Các bệnh thường gặp trong mùa hè. Ảnh: Internet

+ Cúm

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra. Bệnh lây truyền trực tiếp giữa người với người bằng đường hô hấp thông qua nước bọt và dịch họng có chứa virus cúm.

Triệu chứng:

Bệnh cúm có biểu hiện là sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Ho thường nặng và kéo dài, có thể kèm theo các triệu chứng đường tiêu hóa (buồn nôn, nôn, tiêu chảy), đặc biệt ở trẻ em. Những người nhiễm vi rút cúm có thể diễn tiến nặng hơn, thậm chí tử vong vì những biến chứng của bệnh.

+ Sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn Aedes Aegypti mang vi-rút Dengue gây ra. Các con muỗi cái mang mầm bệnh, sau khi đốt người sẽ khiến người nhiễm virus bắt đầu phát bệnh với biểu hiện sốt cao liên tục, dưới da xuất hiện các đốm xuất huyết màu đỏ sau 4 – 6 ngày

Đối với các bệnh nhân sốt xuất huyết thể nhẹ, người bệnh có thể được điều trị tại nhà theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, người bệnh, đặc biệt là trẻ em, cần được theo dõi sát để phát hiện các triệu chứng tiền sốc do mất máu. Ở thể nặng, bệnh gây xuất huyết ồ ạt, biến chứng gan, thận, xuất huyết não và tử vong

Phụ nữ mang thai ở giai đoạn đầu bị sốt xuất huyết rất nguy hiểm. Bệnh có thể gây suy thai, đẻ non, thai chết lưu do sốt và mất nước dài ngày hoặc tổn thương chức năng gan, thận.

+ Bệnh Tay – Chân – Miệng

Tay chân miệng là bệnh thường bùng phát vào dịp hè, bệnh rất dễ lây lan từ người này sang người khác và có thể phát triển thành dịch.

Các triệu chứng bệnh tay chân miệng thường bắt đầu bằng sốt, giảm cảm giác ngon miệng, đau họng, và mệt mỏi. Một hoặc hai ngày sau khi bắt đầu sốt, những vết lở loét có thể xuất hiện trong miệng. Những vết đốm đỏ mọng nước bắt đầu nổi dạng ban trên da ở tay và chân, có thể cả trên đầu gối, khuỷu tay và mông trẻ. Bệnh nếu không can thiệp kịp thời có thể sẽ diễn tiến rất nhanh và gây tử vong chỉ trong 24h.

Ăn gì để phòng ngừa bệnh?

Bài viết trên trang Đời sống gia đình đề cập đến vấn đề ăn uống trong mùa hè. Theo đó, mùa hè ăn nhiều thịt khiến bạn có cảm giác nóng bức, lúc này ăn một số loại đậu không chỉ giúp bổ sung đạm không kém gì thịt mà còn chống lão hóa, thanh nhiệt và giải độc.

+ Đậu đỏ

Đậu đỏ bề ngoài tương đối tròn trịa, chủ yếu có tác dụng dưỡng tim, hàm chứa nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng bảo dưỡng tim mạch rất tốt. Ngoài ra, đậu đỏ còn có tác dụng dưỡng khí dưỡng huyết, phụ nữ thiếu máu hoặc người già có thể thường xuyên ăn một ít đậu đỏ.

Đậu đỏ mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Xích tiểu đậu có hình dạng tương đối mảnh mai, chức năng chính là loại bỏ ẩm ướt và giải độc, những người bị ẩm cơ thể nặng có thể lựa chọn loại đậu này. Nó cũng chứa nhiều kali, có tác dụng lợi tiểu rất tốt, sau khi ăn có thể giảm bớt gánh nặng cho thận, nâng cao khả năng miễn dịch của con người.

+ Đậu xanh

Đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, thanh nhiệt, giải độc, cách dùng phổ biến nhất là nấu thành chè đậu xanh. Mùa hè ăn chè đậu xanh có thể hạ hỏa, giải khô, chống say nắng.

Đậu xanh chứa nhiều chất kali và natri, có thể bổ sung lượng lớn chất điện giải natri và kali mà cơ thể bị mất khi đổ mồ hôi do thời tiết nắng nóng, đồng thời cải thiện tình trạng khó chịu về thể chất do nhiệt độ cao gây ra. Đặc biệt là khi toàn thân suy nhược, ăn một chút chè đậu xanh có thể nhanh chóng bồi bổ sinh lực.

Các loại đậu này đều có công dụng tuyệt vời đối với cơ thể, tùy theo tình trạng của bản thân mà bạn có thể lựa chọn loại phù hợp với bản thân, tuy nhiên đối với một số bệnh nhân gút thì không nên ăn quá nhiều.

Các loại đậu mang lại lợi ích tốt. Ảnh: Internet

Bởi vì nó chứa một lượng purin nhất định, nếu ăn vào sẽ không có lợi cho quá trình phục hồi cơ thể, đồng thời sẽ đẩy nhanh quá trình kết tủa axit uric.

Nhìn chung, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh và đậu nành đều tốt cho sức khỏe nhưng theo những cách khác nhau. Đậu đỏ dưỡng tim, đậu đen bổ thận, chống lão hóa, đậu nành kiện tỳ ích vị, bổ khí, đậu xanh thanh nhiệt giải nhiệt mùa hè. Khi ăn, dù là loại đậu nào cũng cần ăn điều độ.

+ Đậu đen

Đậu đen có tác dụng bổ thận rất tốt, còn được mệnh danh là “đậu vương”.

Trong y học Trung Quốc, màu đen thuộc thủy và tương ứng với thận. Trong đậu đen cũng có rất nhiều anthocyanin và kẽm, kẽm có thể bổ thận rất tốt, thúc đẩy quá trình bài tiết hormone trong cơ thể, có ích rất nhiều cho thận.

Ngoài ra, anthocyanin còn có tác dụng chống oxy hóa, sau khi ăn có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, giúp trì hoãn lão hóa.

+ Đậu nành

Đậu nành là loại đậu phổ biến nhất, rất nhiều sản phẩm được làm từ ​​đậu nành như đậu phụ, váng đậu, sữa đậu nành, tào phớ,… Đậu nành rất giàu protein, được ca tụng là “thịt trong đậu", rất có lợi cho sức khỏe.

Ngoài ra, hàm lượng kali trong đậu nành cũng rất cao, ăn nhiều có thể đẩy nhanh quá trình bài tiết natri trong cơ thể, giảm áp lực lên mạch máu. Đối với phụ nữ, progesteron trong đậu nành có thể điều hòa lượng estrogen trong cơ thể, có thể cải thiện các loại khó chịu về thể chất do lượng estrogen không đủ gây ra, đặc biệt là phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, có thể lựa chọn ăn nhiều đậu nành.

Lưu ý khi ăn các loại đậu

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, đậu không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn là vị thuốc chữa một số bệnh. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý những tác dụng không mong muốn khi dùng đậu.

- Không dùng đậu như một loại thuốc chữa bệnh: Rất có thể mọi người ăn đậu với khẩu phần bình thường là an toàn. Tuy nhiên, không nên dùng đậu với hy vọng để chữa trị bất kỳ tình trạng sức khỏe hoặc bệnh tật nào đang xảy ra.

- Người bệnh hội chứng ruột kích thích cần chú ý: Mặc dù không có nghiên cứu nào bác bỏ việc sử dụng đậu cho một nhóm cụ thể, nhưng những người bị hội chứng ruột kích thích (IBS) có thể cảm thấy khó chịu ở dạ dày, chủ yếu là đầy hơi và khó tiêu, do hàm lượng cao oligosaccharid trong các loại đậu này.

Do đó, nên ăn đậu ở mức độ vừa phải, như một phần của chế độ ăn uống cân bằng hàng ngày.

Những bất lợi có thể xảy ra khi dùng đậu:

Gây đầy hơi, khó tiêu: Đậu có thể làm tăng đầy hơi, chướng bụng vì chứa nhiều oligosaccharides, là loại đường khó tiêu hóa. Tuy nhiên, khi kết hợp với các chất hỗ trợ tiêu hóa, đậu có thể được tiêu thụ mà không gây khó chịu cho đường ruột.

Gây táo bón: Do đậu có nhiều chất xơ, dùng quá nhiều có thể dẫn đến táo bón hoặc chuột rút.

Tác dụng phụ khác: Đậu thận sống có chứa nồng độ cao Phytohaemagglutinin (PHA), một lectin độc hại nên nếu ăn sống loại đậu này có thể gây buồn nôn, nôn, tiêu chảy và đau bụng.