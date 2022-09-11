Giải nhiệt với những siêu phẩm trái cây đã ngon lại còn mọng nước, cực tốt cho sức khỏe vào mùa hè này

Bạn không chỉ nhận được một lượng nước đáng kể từ trái cây mà còn rất giàu chất xơ, giúp no lâu và giảm cân.

Uống không đủ nước có thể dẫn đến mất nước, gây mệt mỏi, đau đầu, huyết áp thấp và nhịp tim nhanh. Mặc dù các chuyên gia thường khuyên bạn nên uống 8 cốc nước mỗi ngày, nhưng việc đạt được điều này chỉ thông qua lượng nước uống thường là khó khăn đối với nhiều người.

Sau đây là 10 loại trái cây có hàm lượng nước cao nhất giúp giữ nước cho bạn không chỉ trong mùa hè mà còn cả năm.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột là một lựa chọn tuyệt vời để bù nước. nBạn có thể ngạc nhiên khi thấy dưa chuột trong danh sách 10 loại trái cây hàng đầu giúp hydrat hóa vì chúng thường được coi là một loại rau. Tuy nhiên, từ một định nghĩa thực vật học, dưa chuột được coi là một loại trái cây do hạt của chúng.

Với hàm lượng 95% là nước, dưa chuột đóng góp một lượng nước đáng kể vào lượng nước hàng ngày của bạn.

Trong khi dưa chuột chủ yếu là nước, chúng chứa một lượng nhỏ vitamin K, kali và magiê. Những chất dinh dưỡng này giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và bảo vệ chống lại sự thiếu hụt magiê có thể gây ra chuột rút và đau đầu.

2. Cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua, giống như dưa chuột, được coi là một loại trái cây do hàm lượng hạt của chúng. Với hàm lượng nước 94%, chúng cung cấp khoảng 1/2 cốc nước trên 1 quả cà chua vừa.

Cà chua rất giàu vitamin A và C giúp tăng cường miễn dịch và chứa chất chống oxy hóa lycopene, đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

3. Dưa hấu

Với hàm lượng nước là 92%, dưa hấu là một trong những loại trái cây cung cấp nước nhiều nhất mà bạn có thể ăn. Do hàm lượng nước cao, nó cũng có mật độ calo thấp, điều này làm cho nó trở thành một bổ sung tuyệt vời cho nỗ lực giảm cân của bạn.

Ngoài ra, dưa hấu chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm vitamin C, vitamin A và magiê. Nó cũng rất giàu lycopene, giúp giảm tổn thương oxy hóa cho các tế bào và do đó bảo vệ chống lại bệnh tim và bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Một món ăn ưa thích của mùa hè như dưa hấu chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy đủ nước trong khi cung cấp thêm nhiều lợi ích cho sức khỏe khác.

4. Dâu tây

Dâu tây có hàm lượng nước cao và giàu dinh dưỡng. Với hàm lượng nước 91%, dâu tây là một loại trái cây rất giàu nước. Chúng chứa một lượng chất xơ dồi dào cùng với vitamin C, folate và mangan. =Chúng cũng đã được chứng minh là giúp giảm viêm trong cơ thể, bảo vệ chống lại bệnh tim và các loại ung thư.

Dâu tây có thể dễ dàng kết hợp với các món sinh tố hoặc salad mùa hè, chắc chắn sẽ giúp bạn giải nhiệt trong những ngày hè ấm áp.

5. Dưa vàng

Dưa vàng là một loại dưa có thể hỗ trợ sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Một cốc (177 gram) dưa chứa khoảng 90% nước và cung cấp hơn nửa cốc nước cho mỗi khẩu phần.

Ngoài ra, dưa chứa 2 gam chất xơ mỗi khẩu phần, có thể giúp bạn no lâu và thúc đẩy giảm cân. Nó cũng rất giàu vitamin A, cung cấp 120% nhu cầu hàng ngày trong khẩu phần 1 cốc. Vitamin A đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ khỏi nhiễm trùng.

6. Quả đào

Ảnh minh họa: Internet

Giống như nhiều loại trái cây được liệt kê, đào rất giàu chất dinh dưỡng và dưỡng ẩm, 100 g quả đào chứa 89% nước. Đào chứa vitamin A, vitamin C, vitamin B và kali.

Vỏ đào cũng cung cấp axit chlorogenic chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình giải phóng glucose vào máu sau bữa ăn. Nó cũng đã được chứng minh là có tác dụng nhỏ trong việc giảm huyết áp.

7. Bưởi

Bưởi là một loại trái cây họ cam quýt cung cấp một lượng nước kha khá cho nhu cầu hydrat hóa hàng ngày của bạn với hàm lượng nước là 88%. Nửa cốc bưởi cung cấp khoảng 1/2 cốc nước.

Bưởi giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, cùng một số loại vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin A, vitamin C, kali và folate. Với hàm lượng vitamin C đặc biệt cao, bưởi là một loại trái cây tăng cường miễn dịch tuyệt vời.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh bưởi có tác dụng hỗ trợ giảm cân, giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol, giảm lượng đường trong máu.

8. Cam

Với 88% hàm lượng nước, cam cung cấp một lượng nước đáng kể cho mỗi khẩu phần giúp bạn giữ nước cho cơ thể. Ngoài ra, chúng chứa nhiều kali và vitamin C, rất hữu ích cho sức khỏe tim mạch và chức năng miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Một hợp chất được tìm thấy trong cam được gọi là flavonoid có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào bằng cách giảm viêm. Ngoài ra, trái cây họ cam quýt như cam có thể giúp bảo vệ chống lại sỏi thận vì hàm lượng axit citric của chúng. Axit citric liên kết với canxi oxalat và giúp đào thải nó ra khỏi cơ thể.

Bổ sung đủ nước cũng giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận, và với hàm lượng nước cao, cam là một lựa chọn tuyệt vời mà bạn không nên bỏ lỡ.

9. Dứa

Với hàm lượng nước 87%, dứa không chỉ ngon mà còn rất giàu nước. Dứa rất giàu vitamin C, có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn bằng cách giảm tổn thương tế bào.

Ngoài ra, dứa chứa hai loại chất xơ khác nhau, hòa tan và không hòa tan, có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề về tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Loại quả này cũng chứa nhiều mangan, giúp hỗ trợ sức khỏe của xương.

10. Quả mơ

Quả mơ chứa một lượng nước đáng ngạc nhiên với hàm lượng 86% là nước. Mơ có thể giữ cho bạn đủ nước vì chúng chứa khoảng 2/3 cốc nước cho mỗi khẩu phần 1 cốc. Với hàm lượng nước cao, chúng có thể giúp điều chỉnh huyết áp, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim.

Mơ cũng có thể giúp cải thiện tiêu hóa vì hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra, mơ chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù duy trì đủ nước là quan trọng quanh năm, nhưng đặc biệt quan trọng trong những tháng mùa hè khi tình trạng mất nước dễ xảy ra hơn. Nhiều người có thể gặp khó khăn khi uống đủ lượng chất lỏng để giữ đủ nước. Do đó, tiêu thụ một chế độ ăn uống giàu các loại trái cây khác nhau có thể giúp duy trì hydrat hóa.

Những loại trái cây này cũng cung cấp các lợi ích miễn dịch, bảo vệ khỏi các bệnh mãn tính và lượng chất xơ cao, có lợi cho việc quản lý cân nặng và sức khỏe hệ tiêu hóa.

Theo Emedihealth