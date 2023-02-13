Đường ruột 'hạnh phúc' nhờ loại trái cây này, ăn nhiều tiêu hóa trơn tru, đẹp da dưỡng dáng đỉnh cao

Dinh dưỡng 13/02/2023 06:45

Trái bơ được xem là một trong những loại trái cây bổ dưỡng nhất cho cả sức khỏe bên trong và bên ngoài.

Bơ, vi khuẩn, đường ruột, bệnh tật. Thoạt nhìn, sự kết nối giữa những điều này thật là tinh tế. Nhưng trên thực tế, đó là một công thức rất quan trọng đối với sức khỏe. Các nhà khoa học đã có thể đo lường tác động của việc ăn bơ mỗi ngày đối với đường ruột và kết quả có thể khiến bạn thay đổi chế độ ăn uống.

Đây là mối liên hệ giữa bơ và ruột và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của bạn. Hãy bắt đầu với những điều cơ bản.

Ruột của chúng ta là một thế giới của vi khuẩn

Đường ruột 'hạnh phúc' nhờ loại trái cây này, ăn nhiều tiêu hóa trơn tru, đẹp da dưỡng dáng đỉnh cao - Ảnh 1

 

Ruột có số lượng vi khuẩn lớn nhất trong cơ thể chúng ta . Hơn nữa, có thể có tới 1.000 loại khác nhau. Nhưng đừng lo lắng, hầu hết chúng đều tốt cho chúng ta và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và nhiễm trùng. Thông thường, cơ thể có lượng vi khuẩn có lợi gấp 4 lần so với loại có hại. Và các nhà khoa học đã tìm ra cách để làm cho con số này lớn hơn nữa.

Một thành phần bí mật

Đường ruột 'hạnh phúc' nhờ loại trái cây này, ăn nhiều tiêu hóa trơn tru, đẹp da dưỡng dáng đỉnh cao - Ảnh 2

Bơ hóa ra là một nhân tố thay đổi cuộc chơi. Nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng ăn loại quả này hàng ngày có tác dụng tích cực đối với đường tiêu hóa. Nó không chỉ tăng số lượng vi khuẩn có lợi và cải thiện hệ thực vật đường ruột mà còn làm giảm axit mật và tăng axit béo và axetat.

 

Ý nghĩa của quả bơ đối với sức khỏe của chúng ta

Đường ruột 'hạnh phúc' nhờ loại trái cây này, ăn nhiều tiêu hóa trơn tru, đẹp da dưỡng dáng đỉnh cao - Ảnh 3

 

Kết quả cho thấy việc sử dụng bơ hàng ngày làm tăng sự đa dạng của hệ thực vật đường ruột. Điều này lại làm tăng khả năng miễn dịch và giúp bạn tránh được nhiều căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, tiểu đường, tim mạch. Nó cũng giúp bạn tránh được sự mất cân bằng và kích thích đường ruột.

Cần bao nhiêu quả bơ cho sức khỏe tốt?

 

Bạn không cần phải ăn cả quả bơ mỗi ngày. Phụ nữ có thể thử 140 g, đàn ông có thể ăn nhiều hơn một chút - 175 g. Thêm nó vào một bữa ăn một ngày.

Đường ruột 'hạnh phúc' nhờ loại trái cây này, ăn nhiều tiêu hóa trơn tru, đẹp da dưỡng dáng đỉnh cao - Ảnh 4

Bạn nên nhớ rằng chỉ riêng quả bơ sẽ không làm nên điều kỳ diệu cho đường ruột. Điều cần thiết là đảm bảo rằng chế độ ăn uống của bạn được cân bằng và đừng quên duy trì hoạt động thể chất.

Theo Brightside

4 thực phẩm ngon bổ giá rẻ như cho giúp ngừa bệnh huyết khối, tăng tuần hoàn máu hữu hiệu chớ nên bỏ qua

4 thực phẩm ngon bổ giá rẻ như cho giúp ngừa bệnh huyết khối, tăng tuần hoàn máu hữu hiệu chớ nên bỏ qua

Huyết khối tĩnh mạch sâu là cục máu đông hình thành bên trong tĩnh mạch, thường nằm sâu trong chân.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của quả bơ ăn gì tốt cho hệ tiêu hóa thực phẩm tốt cho đường tiêu hóa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe