Ăn một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, vitamin và các chất dinh dưỡng khác có thể giúp tăng cường sức khỏe của thận .
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Nếu bạn bị bệnh thận, bạn có thể bổ sung nhiều loại trái cây vào chế độ ăn uống của mình miễn là chúng không chứa quá nhiều kali và phốt pho.
Dâu tây
- Chứa hai loại phenol là anthocyanin và ellagitannin giúp cải thiện chức năng thận.
- Giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của quá trình oxy hóa.
- Nguồn vitamin C , mangan và chất xơ tuyệt vời.
- Chứa các đặc tính chống ung thư và chống viêm giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.
Quả việt quất
- 1 cốc quả việt quất chứa 114 gam kali và 18 mg phốt pho.
- Chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật được gọi là anthocyanidin, giúp giảm viêm và tăng cường sức khỏe thận và thận.
- Nguồn cung cấp vitamin C và mangan dồi dào, tốt cho xương, da và giúp giảm các dấu hiệu lão hóa.
Quả mâm xôi
- Được làm giàu với các chất dinh dưỡng thực vật được gọi là axit ellagic, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa tổn thương tế bào.
- Chứa flavonoid, rất tốt cho việc cải thiện chức năng thận và có thể làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư.
- Nguồn mangan, vitamin B và C, chất xơ và folate tuyệt vời.
Táo
- 1 quả táo cỡ trung bình có 195 miligam kali và 20 miligam phốt pho.
- Có thể giúp giảm lượng cholesterol và lượng đường trong máu và giảm táo bón.
- Đặc tính chống viêm và hàm lượng chất xơ cao, giúp cải thiện chức năng thận.
Quả nho
- 1 chén nho chứa 288 miligam kali và 30 miligam phốt pho.
- Nguồn vitamin C và K tốt (mức độ thấp của các vitamin này có liên quan đến bệnh thận).
- Có nhiều chất xơ và chứa một lượng nhỏ khoáng chất như đồng, mangan và magiê.
Dứa
Lựa chọn thực phẩm ít kali giúp giảm huyết áp, đây là một biến chứng phổ biến của bệnh thận nặng.
- Dứa chứa bromelain, một loại enzyme tiêu hóa giúp hòa tan sỏi thận trong cơ thể.
- Có nhiều chất xơ và hỗ trợ sức khỏe tim mạch (biến chứng tim thường gặp ở những người chạy thận nhân tạo ).
- Nguồn tăng cường vitamin C tốt, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.
Theo Medicinenet