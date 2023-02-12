Một triệu chứng phổ biến huyết khối tĩnh mạch sâu của là chân bị sưng dưới đầu gối. Bạn có thể bị đỏ và đau hoặc đau ở vùng có cục máu đông.

Điều nguy hiểm là một phần của cục máu đông có thể vỡ ra và di chuyển qua dòng máu. Nó có thể mắc kẹt trong phổi của bạn và chặn lưu lượng máu, gây tổn thương nội tạng hoặc tử vong.

Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có những dấu hiệu này. Khoảng một nửa số người bị huyết khối tĩnh mạch sâu không có dấu hiệu cảnh báo.

Ớt cayenne

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Ớt cayenne mang lại nhiều sức mạnh hơn so với gia vị mà nó truyền vào thức ăn của bạn. Nó tự hào có đặc tính chống viêm và nó cũng có thể tăng cường chức năng động mạch, thư giãn các mạch máu để máu lưu thông dễ dàng hơn và giữ cho huyết áp ở gần mức bình thường.

Tỏi

Tỏi không chỉ tốt cho việc tăng cường hệ thống miễn dịch. Nồng độ allicin và pyruvate của tỏi giúp nó có khả năng ngăn chặn sự hình thành cục máu đông trong máu của bạn và có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ăn tỏi sống là cách phổ biến nhất để tận hưởng những lợi ích sức khỏe của nó, nhưng bạn cũng có thể rang tỏi mà vẫn đạt được những tác dụng tăng cường sức khỏe tương tự.

Quả nho

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Những món ngọt tự nhiên này có thể cải thiện sức khỏe của các động mạch cũng như quá trình lưu thông máu của bạn. Chứa nhiều polyphenol chống oxy hóa, nho tím giúp giữ cho các tiểu cầu trong máu không bị dính vào nhau và hình thành cục máu đông, đồng thời có thể giảm viêm và giảm huyết áp.

Rau chân vịt/ Rau bina

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Các loại rau lá xanh được biết là giàu chất sắt. Một lợi ích sức khỏe ít được biết đến với hàm lượng nitrat cao của chúng giúp cải thiện lưu thông bằng cách mở rộng các mạch máu trong cơ thể bạn và cho phép máu lưu thông dễ dàng hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau bina thường xuyên cũng có thể giữ cho các động mạch linh hoạt hơn và giảm huyết áp.

Theo Medicinenet