Điểm danh những loại rau là 'máy bơm collagen' giúp chị em có làn da không tuổi, đánh bay nếp nhăn

Dinh dưỡng 08/07/2023 16:13

Những loại rau cực kì quen thuộc này lại mang trong mình collagen giúp chị em trẻ mãi không già.

Rau bina

Rau bina còn được gọi là rau chân vịt. Đây là loại rau được đánh giá cao về dinh dưỡng. Nó chứa hàm lượng calo thấp nên có thể ăn nhiều mà không sợ béo.

Rau bina chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp phòng ngừa bệnh tật rất tốt.

Đặc biệt, rau bina chứa chất diệp lục và vitamin C. Đây là những yếu tố quan trọng giúp cơ thể tăng sinh collagen. Thường xuyên sử dụng loại rau này là cách bảo vệ da tự nhiên, kích thích sản sinh collagen. Hàm lượng diệp lục cao trong rau bina cũng mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể.

Điểm danh những loại rau là 'máy bơm collagen' giúp chị em có làn da không tuổi, đánh bay nếp nhăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông

Ớt chuông cũng được coi là thực phẩm giàu vitamin C, không những vậy nó còn chứa capsaicin - một hợp chất chống viêm, có hiệu quả rất lớn trong việc chống lại các dấu hiệu lão hóa cho da.

 Đậu bắp

Đậu bắp giàu vitamin C và chất xơ hòa tan, không chỉ có tác dụng bồi bổ sức khỏe làn da mà còn giúp tăng cường collagen, giảm tác hại của các gốc tự do và bảo vệ da khỏi các tác nhân lão hóa.

Điểm danh những loại rau là 'máy bơm collagen' giúp chị em có làn da không tuổi, đánh bay nếp nhăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Xà lách

Xà lách là một trong những loại rau sống quen thuộc tốt cho sức khỏe. Vitamin A trong loại rau này thúc đẩy sự đổi mới tế bào da, trong khi vitamin C bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím và làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, chất xơ của xà lách giúp cơ thể thải độc và tăng cường sức khỏe làn da.

Thêm vào đó, xà lách cũng giàu chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại sự phá hủy tế bào từ các gốc tự do. Chỉ 2 chén xà lách nhỏ đã chứa 1,2mg beta-carotene, axit chlorogenic và lutein nâng cao vẻ ngoài của làn da. Bạn nên ăn sống loại rau này để hấp thu tối đa dưỡng chất, chỉ cần rửa sạch là được.

5. Bắp cải

Bắp cải chứa hàm lượng cao các loại vitamin A, C, E cùng lưu huỳnh và kali… không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn được chứng minh rất cần thiết cho da. Chúng giúp làm sạch sâu, dưỡng da trắng khỏe, làm đều màu da, trị sẹo thâm và hỗ trợ da khỏe mạnh hơn. Nhờ vậy mà đẩy lùi lão hóa hiệu quả.

Ngoài ra, bắp cải còn được biết đến là "thần dược" làm mát gan nhờ một loại enzyme đặc biệt giải độc gan. Chăm ăn loại rau này sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả, đẩy lùi các loại chất béo nên ngăn ngừa mụn hiệu quả. Bạn có thể ép lấy nước uống hoặc luộc lên đắp mặt nạ cũng rất tốt cho da.

Điểm danh những loại rau là 'máy bơm collagen' giúp chị em có làn da không tuổi, đánh bay nếp nhăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

7. Bí ngô

Một chén súp bí ngô hay canh sườn bí ngô ấm nóng của mùa đông không chỉ đem lại tác dụng cho trí não mà còn rất tốt cho tóc và da nhờ chứa lượng beta carotene (tiền vitamin A) dồi dào. Ngoài ra, bí ngô còn cung cấp một lượng lớn vitamin C - loại khoáng chất vàng để xây dựng và duy trì collagen cho làn da phụ nữ.

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