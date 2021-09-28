Đánh bay cholesterol trong cơ thể chỉ với 5 loại thực phẩm này

Dinh dưỡng 28/09/2021 05:00

5 loại thực phẩm thần thánh giúp đánh bay lượng cholesterol trong cơ thể cực kì hiệu quả, khám phá ngay...

 khoáng chất, hợp chất thực vật và chất xơ so với là các loại ngũ cốc đã tinh chế.

Do đó, nếu bạn ăn 3 phần ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày sẽ giúp giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, 5% lượng cholesterol và 7% lượng cholesterol xấu cho cơ thể.

Tỏi

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Tỏi là loại thực phẩm vừa có thể làm gia vị, vừa giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể

Tỏi không chỉ là loại gia vị giúp cho các món ăn thêm thơm ngon tròn vị, mà lượng chất allicin có trong tỏi còn có thể giúp giảm huyết áp ở người cao huyết áp, giảm lượng cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” – LDL.

 Trà

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Catechin và quercetin” không chỉ giúp ức chế sự tổng hợp và hấp thụ lượng cholesterol vào cơ thể, mà nó còn giúp cải thiện chức năng của mạch máu và giảm viêm 

Theo rất nhiều tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng: “hai thành phần hợp chất có lợi trong trà là catechin và quercetin” không chỉ giúp ức chế sự tổng hợp và hấp thụ lượng cholesterol vào cơ thể, mà nó còn giúp cải thiện chức năng của mạch máu và giảm viêm rất tốt.

 Các loại thực phẩm được chế biến từ đậu nành nguyên chất

Đánh bay cholesterol trong cơ thể chỉ với 5 loại thực phẩm này - Ảnh 3
Đậu nành, loại thực phẩm rất tốt cho người có nồng độ cholesterol cao

Với những người có nồng độ cholesterol cao, thì việc sử dụng đậu nành vào chế biến món ăn hoặc sử dụng thực phẩm được chế biến từ đậu nành sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol xấu và tăng thêm lượng cholesterol tốt cho cơ thể.

Quả bơ

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Bơ là loại trái cây rất giàu hàm lượng chất béo không bão hòa

Bơ là một loại trái cây rất giàu hàm lượng chất béo không bão hòa đơn và chất xơ. Hai loại chất này sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol “xấu” – LDL và tăng cholesterol “tốt” – HDL cho cơ thể, đặc biệt là với những người thừa cân.

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