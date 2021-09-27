5 thứ giúp cuộc đời người phụ nữ lên sướng như tiên, bạn có được mấy điều?

Phụ nữ muốn bán cái nghèo, cái khổ đau thì chỉ cần làm được 5 điều này thôi là cuộc đời của bạn sẽ lên hương.

Thế giới có thể quay lưng lại với người phụ nữ, đàn ông có thể phản bội phụ nữ không tiếc thương, chỉ có sự nghiệp và tiền bạc là trung thành...

Đàn ông có thể bỏ rơi phụ nữ, thế giới có thể quay lưng lại với bạn bất kỳ lúc nào, nhưng sự nghiệp riêng thì không.

Nó giúp bạn tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội, khẳng định giá trị bản thân và sống trong tư thế ngẩng cao đầu.

Thế nên, hãy nỗ lực cho việc theo đuổi đam mê, sở thích, hãy cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp và công việc.

Để sau này về già rồi, khi nhìn lại bạn sẽ cảm thấy tự hào vì mình đã trọn vẹn với cuộc sống của mình, đã sống hết mình và sống thật giá trị, ý nghĩa.

Giữ gìn sắc đẹp

Phụ nữ đẹp thì mới có quà và cứ đẹp lên thì đời sẽ nở hoa, nên dù có nghèo đói cỡ nào thì cũng nên dành ra ít tiền để mua cho mình những thỏi son yêu thích và những bộ cánh phù hợp. Để mỗi khi ra ngoài hãy xuất hiện trước mặt cuộc đời bằng thần thái của một nữ hoàng...

Trong thời đại của đồng tiền và sắc đẹp lên ngôi như hiện thời, thì việc bạn chú trọng giữ gìn nhan sắc và làm cho bản thân ngày càng xinh đẹp là quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.

Bởi vì sắc đẹp đóng vai trò quyết định một phần rất lớn vào việc thành công trong sự nghiệp của bạn, giúp bạn dễ dàng có được thiện cảm của những người xung quanh và chắc chắn rồi, bạn sẽ luôn tự mỗi khi nhìn ngắm cô gái trong gương đấy.

Lấy việc buông bỏ làm đầu

Buông bỏ cũng là một loại của trí huệ, vì thế buông đúc lúc, bỏ đúng việc, đúng người thì rồi cánh cửa cuộc đời, cơ hội phía trước...sẽ rộng mở thênh thang...

Níu giữ là bản năng, còn buông bỏ là bản lĩnh và trí tuệ, trong cuộc đời bạn sẽ gặp rất nhiều người, những người xứng đáng ở lại trong thế giới của bạn nhất định phải là người giúp bạn ngày càng nâng tầm hệ giá trị của bản thân, ngày càng trở nên vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp hơn.

Còn những người, những việc còn lại khiến bạn phải khổ đau, bất hạnh và rơi nước mắt...thì thôi hãy mạnh mẽ, quyết liệt mà dứt khoát bỏ buông.

Đời ngắn lắm, thế nên bạn nhất định phải ở bên những người, những việc thật sự có giá trị và ý nghĩa với cuộc đời mình.

Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn

Tố Hữu có một câu như thế này: "thơ chỉ trào ra khi trong tim ta cuộc sống đã tràn đầy". Nếu là một người từng trải, lăn lộn với cuộc sống, nếm đủ tất thảy những đau thương, tận cùng của ranh giới giữa sự sống và cái chết...thì đâu đó hãy mở rộng trái tim mình ra mà yêu thương lấy mọi loài, đặc biệt là những hoàn cảnh yếu thế hơn mình!

Chắc hẳn bạn có biết hoặc có nghe loáng thoáng đâu đó cái tên MacKenzie Scott rồi chứ nhỉ? Vâng bà ấy là vợ cũ của tỷ phú Amazon.

Bạn biết không, bà ấy không chỉ được cả thế giới biết đến là người phụ nữ tài giỏi, mà còn nổi tiếng là nhà từ thiện hào phóng nhất đấy bạn ạ!

Điều này có thể thấy rằng, lòng trắc ẩn không chỉ giúp ta nuôi dưỡng tâm hồn cao đẹp, giúp đỡ những mảnh đời thiếu kém phước duyên lành hơn mình.

Mà nó còn là một loại phúc báo, giúp bạn chữa lành nỗi đau bị ai đó phản bội, lừa đảo thậm chí là hãm hại…

Nếu không tin bạn cứ thử tìm hiểu về MacKenzie Scott đi sẽ thấy, bà ấy cũng đau đớn và vô cùng tổn thương sau khi ly hôn người chồng mà mình hết mực yêu thương và trân trọng.

Thế nhưng, để vượt qua nỗi đau đó bà đã rất năng nổ đi làm từ thiện để gieo phước và tích đức.

Để rồi sau cùng thượng đế chí nhân vì cảm mến sự hào phóng và trái tim giàu lòng yêu thương và trắc ẩn của bà, mà ban cho bà một đức lang quân như ý, đồng thời vết thương trong trái tim bà cũng dần dà lên da non, rồi thì lành lặn trở lại!

Tự mang hạnh phúc đến cho cuộc đời mình

Bám víu vào tiền bạc, tình yêu, địa vị...để có được hạnh phúc thì tất cả những điều này chỉ mang tính nhất thời, vì thế đó không gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Vì khi vô thường ập đến tất cả sẽ mất đi. Vì thế, nếu muốn một cuộc đời hạnh phúc thật sự, thì bạn có thể tự ban niềm hạnh phúc trọn vẹn ấy cho chính cuộc đời mình, chỉ duy nhất bạn mà thôi...!

Có khi nào bạn mong ước sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử nào đó đến bên cuộc đời mình để giúp mình chữa lành những vết thương, xóa đi sự cô đơn và tẻ nhạt trong cuộc đời, đặc biệt giúp bạn hoàn thiện bản thân?

Xin thưa, có nhưng rất hiếm. Vì trừ khi đó là những người đàn ông mắc nợ mắc nần bạn từ bao đời kiếp trước, thì họa may ra kiếp này mới bỗng thình lình xuất hiện chàng bạch mã hoàng tử đến giải cứu cho nàng lọ lem là bạn mà thôi.

Còn riêng với những người phụ nữ bản lĩnh, thì họ sẽ tự mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời mình, thay vì phải chờ hay đợi một ai đó đến ban phát niềm hạnh phúc cho mình.

Cho nên, đời nở hoa hay rớt xuống 18 tầng địa ngục không phải do trời, cũng chẳng do bất kì một ai làm điều đó cả, mà nó nằm ở ngay chính bản thân bạn.

Thế nên, khi còn trẻ hãy cứ lo cho sự nghiệp thật vuông tròn, báo hiếu cha mẹ, đi làm từ thiện nhiều vào và đừng quên đi du lịch đó đây để khám phá thế giới, học hỏi và mở rộng tầm mắt, dành nhiều thời gian để làm bạn với bản thân, sống hòa hợp với thiên nhiên, yêu thương vạn vật và tạo cho mình thói quen đọc sách, học thêm những kiến thức mới...

Khi làm được tất cả những yếu tố mà tôi kể ở trên, thì dù cuộc đời bạn có hay không có người đàn ông bên cạnh cuộc đời mình, thì bạn vẫn có thể sống một cuộc đời độc thân, hạnh phúc theo một cách rất riêng của mình.