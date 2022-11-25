Cười nghiêng ngả với đám cưới có 1-0-2 cực chill của Mono tại Quy Nhơn

Show âm nhạc thực tế Không Độ Chill & Cool mùa 2 đã chính thức trở lại và chinh phục hàng vạn khán giả mỗi tuần bằng không khí sôi động, hấp dẫn chưa từng có trong show âm nhạc thực tế nào trước đây để giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống cho khán giả trẻ.

Ở phần 2, tập 2 vừa phát sóng với khách mời là tân binh hot nhất năm 2022 - Mono và ca sĩ khách mời Đức Phúc cùng với host Quang Trung và không thể thiếu sự vui nhộn của “Chiến thần âm nhạc – DTAP”.

Nét tươi mới, thực tế của show nhạc không chỉ chinh phục hàng triệu khán giả trẻ trong mùa trước mà còn làm choáng ngợp cả Mono, chàng ca sĩ điển trai người Thái Bình cho biết anh chưa từng được đứng trước một sân khấu hùng vỹ, một bên là biển, một bên là núi để cất vang tiếng hát, chill giữa thiên nhiên.

Sự háo hức của Mono được đẩy lên cao trào và khiến hàng ngàn người xem được chill hết nấc khi giọng ca “waiting for you” và Đức Phúc cất vang bài hát “Người tình mùa đông”. Giai điệu balad mượt mà của ca khúc huyền thoại gắn liền với thời trai trẻ của biết bao thế hệ tạo nên một không gian âm nhạc đầy chất thơ và cực chill qua màn phụ đạo của DTAP đã xóa tan những căng thẳng, lo lắng, muộn phiền của mỗi người xem.



Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ: “Rất cám ơn chương trình Không Độ Chill & Cool vì nhờ chương trình mà mọi người mới có được sự kết hợp thú vị, đầy những khoảng khắc cực chill để kết nối giữa anh em nghệ sĩ và kết nối với khán giả, giúp mọi người cùng xóa tan căng thẳng mỗi ngày”.

Ngay sau “Người tình mùa đông” – bản hit của mọi mùa cưới là phần chia sẻ bí mật cá nhân của mỗi khách mời. Netizen luôn háo hức chờ đợi phần chia sẻ này bởi mọi “bí mật” sẽ được khách mời “bật mí” một cách chân thành nhất trong show nhạc thực tế đặc biệt này.



Nếu người xem cười sảng khoái với phong cách hội thoại TVB của Mono thì lại không khỏi vừa bất ngờ, vừa tiếc nuối khi Đức Phúc tiết lộ 24 năm qua chưa từng yêu ai bao giờ. Đến năm ngoái ở tuổi 25 mới chính thức tìm hiểu một người thì đến nay đã dừng lại.

“Từ khi ra ca khúc Quá khứ đôi, hiện tại đơn thì mối quan hệ này đã dừng lại hẳn với tâm thế vui vẻ, nhẹ nhàng vì cũng chưa có gì chính thức”, giọng ca “Hơn cả yêu” chia sẻ.



Đỉnh điểm của phần 2, tập 2 chắc chắn là màn Padory khi Mono và cô dâu “Thanh Thúy” Tùng Cedrus bất ngờ tổ chức hôn lễ giữa bãi biển thơ mộng đầy nắng gió qua mối lái của host Quang Trung để làm nền cho hit “Ngày đầu tiên” do Đức Phúc thể hiện.



Đám cưới kỳ lạ của Mono và cô dâu “Thanh Thúy” khiến người xem cười té bởi sự bất ngờ, hài hước và đầy kịch tính đã xóa tan căng thẳng, mệt mỏi cho cả khách mời lẫn người xem. Tạo nên một không khí cực chill, cực dễ thương như giai điệu mượt mà, lãng mạn, ngập tràn hạnh phúc của ca khúc “Ngày đầu tiên”.

Đúng với chủ đề “Tuổi trẻ và những chuyến đi”, nhãn hàng Trà Xanh Không Độ đã làm nên show nhạc “Không Độ Chill & Cool” giúp người trẻ thỏa niềm đam mê âm nhạc và khao khát khám phá, chinh phục những miền đất mới, gặp gỡ với những con người mới trong dịp cuối năm này để tạo nên một cuộc sống đầy màu sắc như giai điệu Ta cùng chill “Cho tôi theo với, cho tôi đi với đi đến bao vùng trời, nhìn bầu trời ở trên non cao ta ghé chân nơi nào, đường tuy dài mình mau mau mau, mau đến đây gặp nhau… Đi thôi ta cứ chill thôi, nghĩ suy thêm nhiều trời tối mất rồi… Đi thôi ta cứ cool thôi nắng trên lưng đồi bình yên ta ngồi, dẹp mọi lo âu cuộc sống ta thật nhiều mầu”.

Show nhạc thực tế “Không Độ Chill & Cool” với dàn sao triệu view cùng nội dung chương trình có 1-0-2 đang nhận được sự quan tâm và đón nhận của hàng vạn Netizen theo dõi mỗi tuần bởi nỗ lực đem đến những giây phút thư giãn, những tiếng cười sảng khoái, những cung bậc cảm xúc chạm tới trái tim người xem để xua tan mọi căng thẳng, mệt mỏi trong dịp cuối năm.

Khán giả có thể xem lại chương trình để cùng “Chill & Cool”, giải tỏa căng thẳng trong những ngày cuối năm hoặc theo dõi các tập tiếp theo của show nhạc sẽ được phát sóng vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần tại: https://www.youtube.com/@chillncoolofficial/videos