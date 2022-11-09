Vinamilk tăng đầu tư cho các dự án phát triển ngành sữa tại Campuchia

Tại gian hàng trưng bày sản phẩm Angkormilk trong khuôn khổ Diễn đàn, ông Đoàn Quốc Khánh, Tổng giám đốc Angkormilk đã giới thiệu đến Thủ tướng 2 nước về những sản phẩm chủ lực tại thị trường Campuchia cũng như báo cáo tình hình kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Cụ thể, Angkormilk sẽ tăng tổng vốn đầu tư cho các dự án tại Campuchia lên 42 triệu USD theo Quyết định số 1154/QĐ-TTg ngày 30/09/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Vinamilk - Angkormilk sẽ đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa theo công nghệ tiên tiến của thế giới, hướng đến mục tiêu cho sữa trong 2 đến 3 năm tới, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt trên 4.000 tấn/năm. Đây sẽ là trang trại điển hình cho ngành chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại vương quốc Campuchia.

Ngày 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc tại Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam – Campuchia 2022 tại Campuchia. Trong khuôn khổ Diễn đàn, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang đầu tư, hợp tác tại Campuchia đã giới thiệu đến Thủ tướng hai nước về kết quả hoạt động kinh doanh và các dự án nổi bật. Trong đó có Công ty TNHH Sữa Angkor (Angkormilk) – Công ty con 100% vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Đơn vị này đã đầu tư xây dựng nhà máy sữa hiện đại đầu tiên tại Campuchia vào năm 2014 và đang cung cấp nhiều sản phẩm dinh dưỡng cho thị trường này.

Dự án này được đánh giá là một dấu ấn mới trong sự phát triển của Vinamilk – Angkormilk tại Campuchia cũng như nâng cao mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần mang đến những bước tiến lớn cho ngành sữa và chăn nuôi bò sữa tại vương quốc này.

Đại diện Angkormilk cũng cho biết thêm, công ty đang lên kế hoạch mở rộng diện tích nhà xưởng tại nhà máy Angkormilk, nâng công suất sản xuất lên 90 triệu lít các loại mỗi năm, nhằm đáp ứng nhu cầu về sữa ngày càng tăng của thị trường Campuchia.

Tháng 1/2014, Angkormilk được trao giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy sữa tại Thủ đô Phnom Penh. Hai năm sau đó, Vinamilk và Angkormilk đã khánh thành nhà máy với các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại nhất về công nghệ, môi trường và an toàn thực phẩm. Đây cũng là nhà máy sản xuất sữa đầu tiên tại Campuchia với tổng diện tích gần 3 ha, vốn đầu tư ban đầu 23 triệu USD, công suất thiết kế 59 triệu lít sữa tươi tiệt trùng/năm, 144 triệu đơn vị sản phẩm sữa chua, sữa đặc/năm. Hàng năm, nhà máy sản xuất ra thị trường khoảng 50 triệu lít sữa các loại, tạo công ăn việc làm cho hơn 500 người lao động tại Campuchia.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần từ các chi nhánh nước ngoài của Vinamilk đã đạt 3.243 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kì. Trong đó, Angkormilk tăng 19% nhờ hoạt động phát triển thị trường hiệu quả và luôn nằm trong danh mục những công ty con có tốc độ tăng trưởng nổi bật tại Vinamilk. Trong 6 năm hoạt động, tổng doanh thu của Angkormilk đạt 310 triệu USD.

Đẩy mạnh hoạt động của các chi nhánh nước ngoài

Sau khi đạt được thành công tại thị trường Việt Nam, Vinamilk tích cực đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài. Bên cạnh Angkormilk, Vinamilk đang có 2 công ty con khác là Driftwood (Mỹ), Lao-Jagro Development (Lào) và công ty liên doanh Del Monte - Vinamilk (Philippines) - 50%.

Driftwood trở thành công ty con của Vinamilk vào tháng 12/2013. Đến tháng 5/2016, Vinamilk nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 100%. Driftwood là một trong những nhà sản xuất sữa lâu đời tại Nam California (Mỹ) với danh mục sản phẩm gồm sữa tươi, sữa chua, kem, nước trái cây. Khách hàng của Công ty bao gồm các trường học, nhà hàng, khách sạn, nhà phân phối... tại khu vực Nam California. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Driftwood ghi nhận doanh thu tăng trưởng vượt bậc, đóng góp tích cực vào kết quả doanh thu hợp nhất của Tập đoàn.

Driftwood là thương vụ đầu tư ra nước ngoài thứ 2 của Vinamilk

Đối với Lao-Jagro, Vinamilk chính thức trở thành công ty mẹ từ tháng 7/2018 và tạo ra bước ngoặt mới với việc phát triển dự án Tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào trên diện tích quy hoạch là 5.000 ha, quy mô đàn bò 24.000 con. Định hướng dài hạn là phát triển tổ hợp trang trại có quy mô 20.000 ha với đàn bò 100.000 con. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa doanh nghiệp 3 nước Lào, Việt Nam và Nhật Bản, hướng đến mục tiêu hình thành vùng nguyên liệu sữa tươi chuẩn quốc tế cung cấp cho thị trường Việt Nam và khu vực châu Á.

Liên doanh Del Monte - Vinamilk là thành viên mới nhất trong hệ thống các công ty thành viên của Vinamilk. Tháng 8/2021, Vinamilk và đối tác Del Monte Philippines, Inc công bố Liên doanh Del Monte-Vinamilk với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu là 6 triệu USD, Vinamilk và đối tác góp 50% mỗi bên. Hiện tại các sản phẩm của Del Monte đang có mặt tại hơn 100.000 điểm bán lẻ tại Philippines.

Tại Việt Nam, Vinamilk và các công ty thành viên cũng liên tục triển khai các dự án lớn như Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu tổng vốn đầu tư lên đến 3.150 tỷ đồng với mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái có diện tích quy hoạch là 150 ha và Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu và lãnh đạo của Vinamilk, Mộc Châu Milk thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu

Cuối năm nay, Vinamilk và Vilico sẽ tiến hành động thổ dự án Nhà máy sữa Hưng Yên với quy mô đầu tư 4.600 tỷ đồng. Các dự án đang được tích cực triển khai, gia tăng mạnh về nguồn sữa nguyên liệu, năng lực sản xuất – cung ứng cho Vinamilk tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, châu Á và đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu đang ngày càng tăng.