Giá thành rẻ, dễ uống và có mặt ở khắp mọi nơi - loại nước này cũng chứa cá tá lợi ích cho sức khỏe

Khi gan hoạt động không tốt sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật, ở tình trạng nhẹ sẽ gây ra bệnh vàng da thường gặp ở nhiều người. Nước mía có khả năng duy trì nồng độ glucose, hỗ trợ giảm nhẹ một số bệnh liên quan đến gan như vàng da và giúp cơ thể được phục hồi nhanh chóng.

Hơn nữa, nước mía còn cung cấp thêm một số chất điện giải như kali ngăn chặn trường hợp gan hoạt động quá sức.

Nếu bạn đang bị mất nước, nước mía là một trong những nguồn cung cấp năng lượng tức thì tốt nhất . Nó có khả năng nâng cao tinh thần và tâm trạng của bạn ngay lập tức khiến bạn sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Mía chứa đường đơn (sucrose) dễ được cơ thể hấp thụ. Những loại đường này được sử dụng để bổ sung lượng đường bị mất trong cơ thể.

Giảm nhẹ bệnh tiểu đường

Nước mía có lượng đường cao nên có thể khiến bệnh nhân tiểu đường cảm thấy lo ngại khi dùng. Tuy nhiên nếu dùng trong chừng mực, những người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể nhận được một số tác dụng của nước mía. Lượng đường tự nhiên trong loại nước này có chỉ số đường huyết thấp. Điều này có nghĩa là nước mía có thể giúp bạn ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến.

Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa

Mía tốt cho làn da của bạn và cũng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Nó là một chất chống oxy hóa rất giàu flavonoid và các hợp chất phenolic. Tất cả những chất này có thể giúp bạn duy trì làn da khỏe mạnh. Nó cũng mang lại một làn da sáng tự nhiên vì nó đảm bảo phần còn lại của cơ thể bạn cũng khỏe mạnh. Nó cũng giữ ẩm cho da và giúp bạn giữ cho nó mềm mại bằng cách đảm bảo bạn không bị mất nước.

Ngăn ngừa hôi miệng và sâu răng

Nếu bạn có tiền sử bị sâu răng dẫn đến hôi miệng thì nên coi nước mía như một phương pháp chữa trị tại nhà.

Mía chứa nhiều khoáng chất, chẳng hạn như canxi và phốt pho, giúp xây dựng men răng, ngăn ngừa sâu răng và làm chắc răng của bạn. Ngoài ra, nước mía giúp giảm tình trạng hơi thở có mùi do sự thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Nước mía có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt. Kali trong nước mía giúp bạn cân bằng độ pH trong dạ dày, hỗ trợ việc tiết dịch vị tiêu hóa và góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Nước mía cũng có tác dụng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị đau họng

Vitamin C được tìm thấy rất nhiều trong nước mía và là nguyên nhân chính khiến nó trở thành một phương thuốc chữa đau họng tốt. Nước mía cũng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa bất kỳ bệnh nhiễm trùng do vi rút hoặc vi khuẩn.

Hỗ trợ xương và răng phát triển

Mía giàu canxi nên có thể giúp xương và răng phát triển tốt hơn. Vậy nên, bạn có thể ăn mía bên cạnh việc uống để tận dụng được lợi ích này của mía.