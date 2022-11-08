Giá thành rẻ, dễ uống và có mặt ở khắp mọi nơi - loại nước này cũng chứa cá tá lợi ích cho sức khỏe

Chọn thực phẩm 08/11/2022 05:57

Những ngày nắng nóng có trên tay một ly nước mía mát lạnh thì còn gì tuyệt bằng, không những thế bạn còn sẽ được nhận cả đống lợi ích từ nó đấy!

Tăng cường chức năng gan

Khi gan hoạt động không tốt sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật, ở tình trạng nhẹ sẽ gây ra bệnh vàng da thường gặp ở nhiều người. Nước mía có khả năng duy trì nồng độ glucose, hỗ trợ giảm nhẹ một số bệnh liên quan đến gan như vàng da và giúp cơ thể được phục hồi nhanh chóng.

Hơn nữa, nước mía còn cung cấp thêm một số chất điện giải như kali ngăn chặn trường hợp gan hoạt động quá sức.

Tăng cường năng lượng

Nếu bạn đang bị mất nước, nước mía là một trong những nguồn cung cấp năng lượng tức thì tốt nhất . Nó có khả năng nâng cao tinh thần và tâm trạng của bạn ngay lập tức khiến bạn sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Mía chứa đường đơn (sucrose) dễ được cơ thể hấp thụ. Những loại đường này được sử dụng để bổ sung lượng đường bị mất trong cơ thể.

Giảm nhẹ bệnh tiểu đường

Nước mía có lượng đường cao nên có thể khiến bệnh nhân tiểu đường cảm thấy lo ngại khi dùng. Tuy nhiên nếu dùng trong chừng mực, những người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể nhận được một số tác dụng của nước mía. Lượng đường tự nhiên trong loại nước này có chỉ số đường huyết thấp. Điều này có nghĩa là nước mía có thể giúp bạn ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến.

Giá thành rẻ, dễ uống và có mặt ở khắp mọi nơi - loại nước này cũng chứa cá tá lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa

Mía tốt cho làn da của bạn và cũng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Nó là một chất chống oxy hóa rất giàu flavonoid và các hợp chất phenolic. Tất cả những chất này có thể giúp bạn duy trì làn da khỏe mạnh. Nó cũng mang lại một làn da sáng tự nhiên vì nó đảm bảo phần còn lại của cơ thể bạn cũng khỏe mạnh. Nó cũng giữ ẩm cho da và giúp bạn giữ cho nó mềm mại bằng cách đảm bảo bạn không bị mất nước.

Ngăn ngừa hôi miệng và sâu răng

Nếu bạn có tiền sử bị sâu răng dẫn đến hôi miệng thì nên coi nước mía như một phương pháp chữa trị tại nhà.

Mía chứa nhiều khoáng chất, chẳng hạn như canxi và phốt pho, giúp xây dựng men răng, ngăn ngừa sâu răng và làm chắc răng của bạn. Ngoài ra, nước mía giúp giảm tình trạng hơi thở có mùi do sự thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Nước mía có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt. Kali trong nước mía giúp bạn cân bằng độ pH trong dạ dày, hỗ trợ việc tiết dịch vị tiêu hóa và góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Nước mía cũng có tác dụng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng dạ dày.

Giá thành rẻ, dễ uống và có mặt ở khắp mọi nơi - loại nước này cũng chứa cá tá lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều trị đau họng

Vitamin C được tìm thấy rất nhiều trong nước mía và là nguyên nhân chính khiến nó trở thành một phương thuốc chữa đau họng tốt. Nước mía cũng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa bất kỳ bệnh nhiễm trùng do vi rút hoặc vi khuẩn.

Hỗ trợ xương và răng phát triển

Mía giàu canxi nên có thể giúp xương và răng phát triển tốt hơn. Vậy nên, bạn có thể ăn mía bên cạnh việc uống để tận dụng được lợi ích này của mía.

Giá thành rẻ, dễ uống và có mặt ở khắp mọi nơi - loại nước này cũng chứa cá tá lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
6 mẹo đơn giản đảm bảo giúp bạn loại bỏ sạch thuốc trừ sâu trong rau củ quả

6 mẹo đơn giản đảm bảo giúp bạn loại bỏ sạch thuốc trừ sâu trong rau củ quả

Rửa rau củ không kỹ sẽ khiến lượng thuốc trừ sâu còn tồn đọng không hề ít, nếu lỡ ăn vào có thể gây ra một số trường hợp như ngộ độc thực phẩm hao tổn cho sức khỏe. Những cách dưới đây có thể giúp bạn sử lý phần nào thuốc trừ sâu.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe lợi ích của nước mía

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 48 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ