6 mẹo đơn giản đảm bảo giúp bạn loại bỏ sạch thuốc trừ sâu trong rau củ quả

Rửa rau củ không kỹ sẽ khiến lượng thuốc trừ sâu còn tồn đọng không hề ít, nếu lỡ ăn vào có thể gây ra một số trường hợp như ngộ độc thực phẩm hao tổn cho sức khỏe. Những cách dưới đây có thể giúp bạn sử lý phần nào thuốc trừ sâu.

Đun nóng rau củ ở nhiệt độ cao

Phương pháp này cũng làm cho thuốc trừ sâu phân giải, một số loại rau chịu nhiệt như súp lơ, các loại đậu, rau cần… sau khi rửa sạch, chần qua bằng nước nóng 2 phút làm cho lượng thuốc trừ sâu suy giảm 30%, sau đó nấu ở nhiệt độ cao, như vậy sẽ tẩy trừ được 90% lượng thuốc trừ sâu.

Bột nghệ

Do đặc tính khử trùng mạnh mẽ, nghệ cũng có thể được sử dụng để loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu trên rau củ hiệu quả. Bạn chỉ cần cho 5 thìa nhỏ bột nghệ vào một chậu nước sôi (tùy vào lượng hoa quả cần ngâm), khuấy đều và để chậu nước nghệ nguội hẳn. Sau đó, cho trái cây và các loại rau vào ngâm trong vòng 15 phút. Rửa sạch lại lần nữa với nước sạch là được.

Dùng nước vo gạo

Trong nước vo gạo có chứa rất nhiều khoáng chất tốt có thể loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu một cách dễ dàng, bạn chỉ cần sử dụng nước vo gạo trong lần đầu tiên vo gạo pha thêm nước sạch và ngâm rau củ trong vòng 10 phút rồi rửa sạch lại.

Ảnh minh họa: Internet

Dung dịch chanh và giấm

Trộn 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh giấm trắng vào cốc nước rồi đổ hỗn hợp này vào bình phun.

Trước khi phun lên rau quả, bạn nên lắc mạnh bình để dung dịch được trộn đều. Phun lên bề mặt rau quả và chà xát nhẹ để tránh bị dập nát trong khoảng 30 giây rồi rửa lại bằng nước lạnh.

Baking soda

Baking soda là một phương pháp tuyệt vời để làm sạch các loại trái cây, rau quả có chứa dư lượng thuốc trừ sâu một cách tự nhiên và hiệu quả. Ngâm rau củ và trái cây vào dung dịch này và giữ nguyên hỗn hợp trong vòng 15 phút. Sau cùng, dùng khăn lau khô trái cây là có thể dùng được. Đối với các loại rau, chỉ nên ngâm hỗn hợp trong vòng 5-7 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng ánh nắng mặt trời

Khi phơi rau quả dưới ánh nắng mặt trời trong khoảng 5 phút, giúp phân huỷ lượng thuốc trừ sâu hữu cơ còn sót lại trên rau củ đến 60%.

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