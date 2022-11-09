Sai lầm tai hại khi chế biến nước ép trái cây hầu hết ai cũng mắc phải

Ngày nay, nhà nào cũng có một chiếc máy ép nước trái cây, giúp chế biến nước trái cây chỉ trong vài phút. Nhưng bạn có biết, đây chính là "thủ phạm" làm giảm dinh dưỡng của nước ép? Bởi trong khi ép nước trái cây, máy ép trái cây tạo ra rất nhiều nhiệt làm phá hủy các chất dinh dưỡng thiết yếu có trong trái cây và rau quả.

Đây là thói quen mắc phải của nhiều bà nội trợ, thường ép một lần với lượng nhiều, khiến máy ép bị nóng lên, vô tình sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước ép. Giải pháp là nếu bạn sử dụng máy ép trái cây, hãy đảm bảo rằng nó không chạy quá lâu để ép rau quả, đến mức máy nóng lên.

Một số loại quả có hàm lượng đường tương đối cao như xoài, nhãn, chuối, vải, dứa ngọt, anh đào… Việc sử dụng nhiều hoa quả ngọt hoặc hoa quả có nhiều đường có thể gây hại cho sức khỏe, nhất là với những người thừa cân, béo phì, người mắc bệnh đái tháo đường... Tốt nhất, người mắc bệnh tiểu đường nên ăn trái cây tươi tốt hơn nhiều so với việc ép thành nước, dễ làm lượng đường vào máu cao hơn.

Với những người bình thường, khỏe mạnh, nước trái cây vẫn là cách tốt nhất cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể của bạn. Bên cạnh đó, một số người có thói quen pha thêm đường vào nước trái cây, có thể làm tăng lượng fructose, từ đó làm tăng lượng đường vào cơ thể. Do đó, thay vì sử dụng đường hoặc trái cây ngọt khi làm nước ép, bạn nên sử dụng rau củ quả tốt hơn nhiều.

Ép nhiều một lúc để tủ lạnh uống dần

Nhiều gia đình có thói quen ép nước hoa quả bỏ tủ lạnh để uống dần. Điều này làm cho chất dinh dưỡng trong hoa quả bị thay đổi tuyến tính, giảm bớt tác dụng hoặc có thể gây rối loạn tiêu hoá. Một số loại nước hoa quả để vài giờ trong tủ lạnh mất chất, thậm chí còn xuất hiện vị đắng, điển hình như nước cam.

Không bỏ hạt trái cây ra trước khi ép

Nếu bạn thường xuyên ép nước trái cây, hoa quả mà không bỏ hạt thì bạn đã làm một việc vô cùng sai. Trong hạt của hàng nghìn loại trái cây người ta đã tìm thấy chất cyanogenic gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi nếu dung nạp một lượng lớn chất cyanogenic mới gây các vấn đề tiêu hóa, chóng mặt, hạ huyết áp, đau đầu…

Tốt nhất khi ép trái cây bạn đừng quên bỏ hạt. Ngay cả một hạt nhỏ của trái cây cũng có thể làm hỏng hương vị nước ép của bạn và cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.