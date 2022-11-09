5 loại rau củ quả tí hon lạ mắt, vừa bổ vừa dễ trồng khiến nhiều chị em "mê không lối về"

Chọn thực phẩm 09/11/2022 06:02

Chị em xiêu lòng vì 5 loại rau quả tí hon, độc lạ đầy chất dinh dưỡng nhưng cũng vừa dễ trồng tại nhà.

Bắp cải tí hon

Bắp cải tí hon chỉ to khoảng 2,5 - 4 cm, kích thước nhỏ hơn nhiều so với bắp cải thông thường. Đây là loại rau có nhiều vitamin C, thường được chế biến thành món salad hoặc xào, nướng.

Sở hữu hình dáng khá lạ mắt và nhỏ bé, bắp cải tí hon có thể trồng trong chậu, phù hợp với không gian eo hẹp của vùng đô thị. Đặc biệt, các mầm rau mọc khá nhiều, dọc theo thân cây, tại mỗi cuống lá sẽ cho ra một quả bắp cải nhỏ, một cây có thể cho lượng rau khá nhiều (từ 100 - 150 bắp tí hon).

Giá của loại hạt giống này dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng/gói. Tuy khá cao, nhưng mua hạt về gieo trồng sẽ giúp chị em tiết kiệm chi phí hơn là mua sẵn, vì giá mỗi kg bắp cải tí hon được rao bán ở mức 250.000 – 300.000 đồng (khoảng 50 quả).

Bí ngô mini

Bí ngô mini được biết đến với tên gọi Pumpkin Casperita, Baby Boo pumpkins hay Miniture Pumkins. Kích thước quả chỉ để vừa lòng bàn tay, khi quả chín có màu trắng. 

 

Mọi người đều thích trồng bí ngô nhỏ vì đây là loại cây dễ trồng, năng suất, rất nhanh trưởng thành và đặc biệt là quả nhỏ xinh, trông cực kỳ vui mắt.

 

Bí ngô tí hon có kích thước quả chỉ vừa lòng bàn tay có giá 20.000 - 30.000 đồng/hạt và có thể thu hoạch sau khoảng 5 tháng. Bí ngô mini có thể ăn được; có rất nhiều công thức nấu ăn có sẵn cho bí ngô như làm bánh, súp bí non, hoặc bạn có thể nhồi thịt vào trong quả bí và nướng cùng vỏ quả. 

Dưa chuột

Dưa chuột mini có tên tiếng Anh là Mouse Melon. Đây được xem là loại dễ trồng và được ưa chuộng trong bữa ăn hàng ngày, chủ yếu để trang trí và làm các món salad. Loại quả được tìm kiếm nhiều do có hình dáng đặc biệt, chỉ bằng ngón tay cái, ăn giòn, màu sắc bắt mắt.

Đó là lý do loại dưa chuột này khi bán ở Việt Nam đã nhận được sự "săn đón" nhiệt tình. Nếu bạn muốn trồng, giá 1 hạt dưa loại này từ 20.000đ, một cây non có giá 100.000đ trở lên tùy thời điểm. Ở các cửa hàng bán rau sạch online, dưa chuột mini có bán với giá 250.000đ – 350.000 đồng/kg.

5 loại rau củ quả tí hon lạ mắt, vừa bổ vừa dễ trồng khiến nhiều chị em 'mê không lối về' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt tí hon

Cà rốt tí hon có những đặc tính khá giống các giống cà rốt thông thường nhưng kích thước của chúng nhỏ hơn rất nhiều lần. Một củ cà rốt tí hon trưởng thành thường chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay cái.

Loại củ này đặc biệt dễ trồng, tỉ lệ nảy mầm cao (80%), hơn nữa cũng rất thích hợp trồng làm cảnh trong chậu để vừa ăn vừa ngắm. Mỗi túi hạt giống có giá khoảng 50.000 đồng (50 hạt).

5 loại rau củ quả tí hon lạ mắt, vừa bổ vừa dễ trồng khiến nhiều chị em 'mê không lối về' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đỏ

Củ cải đỏ mini là loại rau củ được nhập khẩu từ nước Nga. Ở Việt Nam có bán 60.000đ/ gói hạt. Loại cây này được trồng nhiều chủ yếu để làm cảnh vì vẻ đẹp đỏ nổi bật từ củ. Cây có thể cho thu hoạch sau 1 tháng trồng, giá củ cải mini cũng khá mềm, khoảng 65.000đ - 85.000 đồng/kg.

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Từ khóa:   chọn thực phẩm trồng thực phẩm rau củ mini

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