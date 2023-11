5 loại rau củ quả tí hon lạ mắt, vừa bổ vừa dễ trồng khiến nhiều chị em "mê không lối về"

Bắp cải tí hon

Bắp cải tí hon chỉ to khoảng 2,5 - 4 cm, kích thước nhỏ hơn nhiều so với bắp cải thông thường. Đây là loại rau có nhiều vitamin C, thường được chế biến thành món salad hoặc xào, nướng.