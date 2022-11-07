Cà chua siêu nhiều dinh dưỡng nhưng nếu ăn sai cách có thể gây hại cho sức khỏe

Nhiều bà nội trợ thường có thói quen là nấu cà rốt, khoai tây và cà chua chung một món canh, hoặc một món hầm để tăng màu sắc tạo độ hấp dẫn cho món canh. Nhưng trên thực tế, khi kết hợp các thực phẩm cà rốt, khoai tây chung với cà chua sẽ khiến cho thành phần enzym trong cà rốt phân giải vitamin C có trong cà chua.

Ngoài ra, khi dùng chung hai loại thực phẩm này sẽ làm giảm các thành phần dinh dưỡng của nhau, khiến món ăn kém dinh dưỡng và mất chất ăn kém ngon hơn rất nhiều.

Để trang trí món ăn, nhiều người thường kết hợp cà chua và dưa chuột. Nhưng điều này cũng không nên.

Bởi vì dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C.

Kết hợp 2 thực phẩm với nhau, những vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa leo sẽ làm giảm tác dụng của cà chua đối với sức khỏe.

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Không nên ăn cà chua khi đói

Cũng giống như xoài, bạn không nên dùng cà chua khi đói, vì trong loại thực phẩm này chứa một hàm lượng lớn pectin và phenolic, khi đi vào dạ dày phản ứng với axit tạo thành kết tủa, dẫn đến khó chịu và lâu ngày gây tổn thương dạ dày, đau bụng và nôn mửa. Do đó dù là sử dụng cà chua ở dạng sinh tố hay còn nguyên trái bạn cũng nên ăn lót dạ trước sẽ an toàn hơn.

Chỉ nên sử dụng cà chua đã được nấu chín kỹ

Một vài nghiên cứu đã phát hiện cà chua khi qua chế biến xào nấu trong một quãng thời gian quá dài sẽ mất hết dinh dưỡng và mùi vị vốn có. Đồng thời khi ăn cà chua được xào nấu kỹ có thể gây ngộ độc thực phẩm và rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe

Cà chua là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe, vì vậy cần tránh những phương pháp ăn cà chua sai cách trên tránh ngộ độc và nhiều nguy cơ gây hại khác.