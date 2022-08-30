Công thức nem nướng tại gia cực dễ làm lại ngon không khác gì ngoài quán

Dinh dưỡng 30/08/2022 05:13

Các món gói hay cuốn trong ẩm thực Việt Nam luôn có sức hấp dẫn với nhiều người sành ăn. Trong đó món nem nướng ăn cùng rau, bún và nước mắm chua ngọt luôn hết sức bắt vị. Dưới đây là công thức tại gia cực đơn giản mà các chị em nội trợ nên thử ngay cho những bữa ngán cơm.

Nguyên liệu:

- 500gram thịt nạc vai

- 300gram mỡ heo

- 300gram giò sống

- 300gram tôm

- 25 cây sả

- 3 củ hành tím

- 6 tép tỏi

- 1 muỗng canh rượu mai quế lộ

- 1 muỗng canh dầu hào

- 1/2 muỗng canhđường

- 1/2 muỗng canh nước mắm

- 1/2 muỗng canh hạt nêm

- 1/2 muỗng canh tiêu xay

- 2 muỗng canhbột năng

- 2 muỗng canh dầu điều

 

Cách chế biến:

- Sả cắt bỏ sát gốc và lá, lấy phần thân dài tầm 15cm, rửa sạch, để ráo nước.

- Cho hành tím- tỏi vào máy xay nhuyễn.

- Tôm bóc vỏ, bỏ râu, rửa sạch, xay nhuyễn.

- Thịt nạc vai ngâm nước muối loãng, rửa sạch, thái nhỏ, xay nhuyễn.

- Mỡ thái hạt lựu 150gram, 150grm còn lại xay nhuyễn.

- Cho hỗn hợp thịt, tôm, mỡ, giò sống, hành tím, tỏi, 1 muỗng canh rượu, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/2  muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh tiêu xay, 2 muỗng canh bột năng và 2 muỗng canh dầu điều vào trộn đều.

 

Công thức nem nướng tại gia cực dễ làm lại ngon không khác gì ngoài quán - Ảnh 1

 

- Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín, cất vô ngăn mát tủ lạnh tầm 4 tiếng

- Sả đập dập phần gốc, mang bao tay và tiến hành bọc nem quanh cây sả, độ to nhỏ - dài ngắn tuỳ thích.

 

Công thức nem nướng tại gia cực dễ làm lại ngon không khác gì ngoài quán - Ảnh 2

  

Công thức nem nướng tại gia cực dễ làm lại ngon không khác gì ngoài quán - Ảnh 3

 

- Quết 1 lớp dầu điều bên ngoài nem rồi mang đi nướng (nướng bếp than sẽ ngon hơn).

 

Công thức nem nướng tại gia cực dễ làm lại ngon không khác gì ngoài quán - Ảnh 4

- Nem se mặt thì quết thêm 1 lớp dầu điều nữa rồi nướng vàng là được.

 

Nước mắm chua ngọt 

Nguyên liệu:

- 2 chén(ăn cơm) nước dừa

1 chén nước mắm

1 chén đường

1 muỗng cà phê muối

5 muỗng canh nước cốt chanh (hoặc 5 muỗng canh giấm)

6 củ tỏi cô đơn băm nhuyễn

3 trái ớt sừng băm nhuyễn

1/2 trái khóm cắt khoanh

Cách làm:

- Cho nước dừa tươi vào nồi, đặt lên bếp đun khi nước dừa sôi thì cho đường vào khuấy tan, cho tiếp nước mắm, muối, khóm cắt lát vào (nếu dùng giấm thì cho vào ở khúc này).

- Đun hỗn hợp ở lửa vừa, hớt bọt thường xuyên để nước mắm được trong.

- Đun tầm 20 phút là được, tắt bếp vớt bỏ khóm, để nguội.

- Sau khi nước mắm nguội, cho tiếp tỏi ớt băm nhuyễn, nước cốt chanh, cà rốt, dưa leo thái mỏng vào.

 

Công thức nem nướng tại gia cực dễ làm lại ngon không khác gì ngoài quán - Ảnh 5

 

Công thức nem nướng tại gia cực dễ làm lại ngon không khác gì ngoài quán - Ảnh 6

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Diễm Hiền

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