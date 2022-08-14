Công thức làm bánh Flan "thần tốc" bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản lại ngon "mê ly", từ nay chị em không phải nhọc công hấp bánh

Dinh dưỡng 14/08/2022 12:03

Hương vị thơm béo, ngọt ngào của bánh Flan luôn là sức quyến rũ mê người đối với bất cứ đối tượng nào từng ăn và mê đắm món ăn vặt đơn giản này. Dưới đây là công thức làm bánh Flan bằng nồi chiên không dầu cực kì đơn giản, tiết kiệm thời gian mà mùi vị vẫn ngon mê ly.

Nguyên liệu:

* Phần Caramel:

- 50 gram đường

- 30 gram nước lọc

* Phần trứng sữa:

- 320 gram sữa tươi không đường

- 3 quả trứng (2 quả và 1 lòng đỏ)

- 40g gram đường/sữa đặc

- Vài giọt vani

 

Cách làm:

- Cho đường và nước lọc vào nồi/chảo đun lửa vừa, đến khi đường chuyển sang màu cánh gián thì tắt bếp (không cần đảo, chỉ lắc nồi nếu cần)

- Đổ đường ra các khuôn, xoay khuôn để đường được dàn đều

- Đánh 2 quả trứng và 1 lòng đỏ trứng, cho thêm vài giọt vani cho thơm

- Đun sữa và đường đến khi bắt đầu thấy hơi nóng bốc lên thì tắt bếp, đổ sữa và trứng rồi khuấy đều

- Dùng rây lọc lại hỗn hợp cho mịn, sau đó rót vào khuôn, nên gạt bỏ bọt khí nếu có

 

Công thức làm bánh Flan 'thần tốc' bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản lại ngon 'mê ly', từ nay chị em không phải nhọc công hấp bánh - Ảnh 1
Công thức làm bánh Flan 'thần tốc' bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản lại ngon 'mê ly', từ nay chị em không phải nhọc công hấp bánh - Ảnh 2

 

*Nướng bánh (bằng Nồi chiên không dầu):

- Làm nóng nồi ở 130-140 độ C trong 10 phút

- Nướng ở nhiệt độ 110-120 độ C trong 45-50 phút (nếu bọc giấy bạc)

 

Công thức làm bánh Flan 'thần tốc' bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản lại ngon 'mê ly', từ nay chị em không phải nhọc công hấp bánh - Ảnh 3
Nướng có bọc giấy bạc

 - Nướng ở nhiệt độ 100-110 độ C trong 45-50 phút (nếu không bọc giấy bạc)

Công thức làm bánh Flan 'thần tốc' bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản lại ngon 'mê ly', từ nay chị em không phải nhọc công hấp bánh - Ảnh 4
Không bọc giấy bạc cũng được nhé, nhưng lớp trên cùng tiếp xúc với nhiệt sẽ hơi khô hơn khi có bọc giấy. 

 - Để bánh nguội và để ngăn mát tủ lạnh ít nhất 4 tiếng là có thể thưởng thức.

Công thức làm bánh Flan 'thần tốc' bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản lại ngon 'mê ly', từ nay chị em không phải nhọc công hấp bánh - Ảnh 5
Công thức làm bánh Flan 'thần tốc' bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản lại ngon 'mê ly', từ nay chị em không phải nhọc công hấp bánh - Ảnh 6

 Chúc các bạn thực hiện thành công và ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hoàng Ánh

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