Công thức làm bánh Flan "thần tốc" bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản lại ngon "mê ly", từ nay chị em không phải nhọc công hấp bánh

* Phần trứng sữa:

- 320 gram sữa tươi không đường

- 3 quả trứng (2 quả và 1 lòng đỏ)

- 40g gram đường/sữa đặc

- Vài giọt vani

Cách làm:

- Cho đường và nước lọc vào nồi/chảo đun lửa vừa, đến khi đường chuyển sang màu cánh gián thì tắt bếp (không cần đảo, chỉ lắc nồi nếu cần)

- Đổ đường ra các khuôn, xoay khuôn để đường được dàn đều

- Đánh 2 quả trứng và 1 lòng đỏ trứng, cho thêm vài giọt vani cho thơm

- Đun sữa và đường đến khi bắt đầu thấy hơi nóng bốc lên thì tắt bếp, đổ sữa và trứng rồi khuấy đều

- Dùng rây lọc lại hỗn hợp cho mịn, sau đó rót vào khuôn, nên gạt bỏ bọt khí nếu có

*Nướng bánh (bằng Nồi chiên không dầu):

- Làm nóng nồi ở 130-140 độ C trong 10 phút

- Nướng ở nhiệt độ 110-120 độ C trong 45-50 phút (nếu bọc giấy bạc)

Nướng có bọc giấy bạc

- Nướng ở nhiệt độ 100-110 độ C trong 45-50 phút (nếu không bọc giấy bạc)

Không bọc giấy bạc cũng được nhé, nhưng lớp trên cùng tiếp xúc với nhiệt sẽ hơi khô hơn khi có bọc giấy.

- Để bánh nguội và để ngăn mát tủ lạnh ít nhất 4 tiếng là có thể thưởng thức.

Chúc các bạn thực hiện thành công và ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hoàng Ánh