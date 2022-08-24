Công thức chè bưởi thơm ngon đơn giản tại nhà

1. Quả bưởi gọt bỏ hết vỏ xanh, bỏ các sợi gân cứng sát quả, chỉ lấy phần cùi trắng. Thích nhất là kiếm được quả bưởi điếc chỉ toàn cùi dày tha hồ làm chè ăn bét nhè

2. Cắt cùi bưởi thành các miếng nhỏ, chú ý là sau các miếng cùi này sẽ nở và to gấp đôi nên chúng mình cắt vừa vừa thôi ko chè bưởi toàn cùi to ăn bê ê ê lắm

3. Cho nhiều muối hạt và nước nóng già vào bóp cùng cùi bưởi, bóp kỹ 2-3 lần để hết the. Bóp lần cuối xong thì trần với nước sôi đến khi thấy miếng cùi bưởi trong trong là được.

4. Sau đó rửa sạch cùi bưởi với nước lạnh cho hết mặn là cũng hết the luôn, vắt kỹ cho miếng cùi bưởi khô kiệt nước.

5. Pha bột năng với nước và đường thốt nốt rồi cho phần cùi bưởi đã vắt kiệt vào cho ngấm đường, phần cùi sẽ ngọt và thơm.

Dùng đường cát/vàng cũng được nhưng sẽ ko thơm đặc trưng như đường thốt nốt.

6. Sau đó vớt cùi bưởi ra lăn qua bột năng, bước này cần nhiều bột năng để cùi bưởi được bọc lớp bột năng tạo thành lớp vỏ dẻo dẻo khi ăn.

7. Đậu xanh ngâm nước ấm chừng 2h rồi cho vài hạt muối nấu chín hoặc hấp

8. Bắc nồi nước luộc cùi bưởi đã bọc lớp bột năng như luộc bánh trôi. Nổi lên là vớt ra cho vào bát nước bỏ sẵn đá lạnh. Đây là bước để làm cho miếng cùi bưởi bên ngoài dẻo dẻo bên trong giòn giòn.

9. Phần nước sau khi luộc cùi bưởi các bạn cho thêm đường thốt nốt cho ngọt vừa miệng, cho đậu xanh đã nấu chín vào, cuối cùng pha chút bột năng nấu cho sệt sệt rồi đổ chỗ cùi bưởi đã luộc vào là xong.

+ Nước cốt dừa:

Mình dùng dừa nạo vắt lấy nước cốt rồi pha chút bột năng, cho tẹo đường + muối, đun lên sôi lăn tăn sệt sệt là được. Nhớ để bếp lửa vừa và khuấy đều để ko bị cháy ở dưới nồi nha.

Chúc các bạn thành công

Nguồn: Facebook Mai Khanh Huong