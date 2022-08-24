Cơm mẹt gà, ngon đến miếng cuối cùng, món ăn đỉnh cao thể hiện tài nội trợ xuất chúng của chị em

- Hành lá, hành tím, tỏi, ớt, chanh

- Trứng gà non

- Gia vị: hạt nêm, muối, tiêu, nước mắm, dầu hào, bột nghệ, giấm, đường.

Cách làm chế biến:

1. Phần gà khìa nước dừa

- Gà rửa sạch, chà xát với gừng và rượu trắng để khử mùi.

- Thoa đều hỗn hợp gia vị gồm 3 thìa hạt nêm, 1 thìa hạt tiêu, 1 thìa nước mắm, 1 thìa dầu hào, 3 thìa tỏi, ớt, hành tím xay nhuyễn và 1 thìa bột nghệ lên khắp bề mặt da gà rồi ướp trong 30 phút - 1 tiếng cho ngấm gia vị.

- Phi thơm hành tím băm, sau đó cho gà vào và đổ nước dừa ngang con gà rồi chọn nhiệt độ ở mức thấp để bắt đầu khìa gà, nhớ trở các mặt để gà được chín đều và thấm gia vị.

Gà khìa nước dừa đã xong.

2. Phần cơm

- Phần mỡ gà thắng lên cùng với tỏi băm, trộn đều với gạo, thêm bột nghệ cho cơm lên màu đẹp (nếu không thích mùi nghệ có thể dùng saffron cũng lên màu vàng đẹp)

- Cho gạo vào nồi cơm điện cùng nước lọc nấu như bình thường.

3. Trứng gà non xào hành

- Trứng gà hấp sơ 5 - 10 phút rồi ướp phần mề gà với xíu mắm, tiêu, hạt nêm và hành tỏi băm để xào cùng trứng.

- Phi vàng tỏi nguyên tép, cho mề gà vào đảo đều cho săn chín, tiếp tục cho trứng vào xào nhanh tay trong 5 - 10 phút, tiếp đến nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, tắt bếp và thả hành tây, hành lá xắt khúc vào, trộn đều là xong.

4. Gỏi gà

- Bắp cải tím bào mỏng.

- Hành tây bào mỏng, ngâm vào nước đá để giòn ngon và bớt mùi hăng.

- Cà rốt xắt sợi, trộn với 1 muỗng đường, 1/2 muối, 1 muỗng giấm ướp 30' trong ngăn mát tủ lạnh.

- Phần ức gà xé nhỏ trộn cùng bắp cải tím, cà rốt, hành tây, rau răm, húng lủi, hành phi và muối, tiêu, chanh.

Chuẩn bị nguyên liệu trộn gỏi.

Cuối cùng xếp tất cả lên mẹt và thưởng thức.

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Đan Vy