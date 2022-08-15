Công thức bánh Trung thu "healthy" không đường tinh luyện, không chất béo xấu, chị em khỏi lo tăng cân

Công thức này có điểm đặc biệt là phần vỏ bánh được làm hoàn toàn từ bột hạnh nhân, đặc tính của bột là chất béo nên không cần bổ sung thêm chất béo vào phần vỏ, thêm nữa phần nhân bánh lượng hạt dinh dưỡng chiếm đến gần 60% lượng nhân, không sử dụng mỡ đường, chỉ dùng một lượng rất ít là lạp xưởng.
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Công thức cho 5 bánh (150gram/bánh, nhân 78gram, 12gram trứng muối, vỏ bánh 60gram)
Nguyên liệu cho nhân thập cẩm:
- Hạt bí xanh: 40gram
- Hạt dưa: 40gram
- Đậu phộng:10gram (tùy ý)
- Hạnh nhân lát: 50gram
- Điều: 50gram
- Mè trắng: 30gram
- Chà bông: 25gram
- Lạp xưởng: 65gram (nếu không thích lạp xưởng có thể bỏ qua nhưng lạp xưởng giúp vị bánh giống bánh trung thu truyền thống hơn)
- Chà là: 65gram
- Trứng muối: 5x12gram/quả (không thích có thể bỏ qua, thay thế bằng lượng nhân tương ứng)
- Lá chanh: 4-5 lá
Nguyên liệu làm nước sốt (kết dính nhân)
- Nước lọc: 50gram
- Mật ong/ đường ăn kiêng: 30gram
- Rượu trắng: 20gram
- Rượu mai quế lộ: 20gram
- Dầu mè: 8gram
- Nước tương: 3gram
- Dầu hào: 5gram
- Bột bánh dẻo: 35gram
Nguyên liệu làm vỏ bánh:
- Bột hạnh nhân: 200gram
- Trứng gà: 55gram
- Sữa tươi không đường/sữa hạt: 50gram
- Đường ăn kiêng: 10gram hoặc 1 muỗng canh (nên dùng đường tảo nhật)
Cách làm:
- Chuẩn bị phần nhân: trộn đều các nguyên liệu nhân thập cẩm với nước sốt kết dính và bột bánh dẻo đến khi nhân quyện thành một khối mềm dẻo, dễ dàng vo viên thì chia nhân thành các viên tròn khối lượng 90gram (không có trứng muối) hoặc 78gram (có trứng muối)
- Chuẩn bị phần bột: trộn bột hạnh nhân, sữa không đường, trứng gà/lòng đỏ trứng, một ít đường, nhào bột thật kỹ để bột mềm mịn, dẻo dai, dễ tạo hình hơn rồi chia vỏ thành các viên tròn khối lượng 60gram.
- Cán bột thành miếng tròn mỏng đường kính khoảng 12cm, cán phần rìa mỏng hơn phần trung tâm một chút, đặt viên nhân vào giữa, ép sát phần vỏ vào phần nhân, bọc kín nhân không để không khí ở giữa nhân và vỏ.
- Đóng bánh vào một cái khuôn thật sắc nét.
- Nướng bánh lần thứ nhất bằng lò nướng (200oC / 15 phút) hoặc nồi chiên không dầu (170oC / 10 phút)
- Để bánh nguội hoàn toàn, phết trứng ( 1 lòng đỏ trứng + ½ lòng trắng trứng + 1,5 tsp sữa tươi không đường + 1 tsp dầu mè + ½ tsp nước tương) một lớp thật mỏng
- Nướng bánh lần thứ 2 bằng lò nướng (180oC / 20 phút hoặc cho đến khi bánh vàng nâu đều) hoặc nồi chiên không dầu ( 155oC/ 10 phút hoặc cho đến khi bánh vàng nâu đều mặt)
Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Anh Dao Thai