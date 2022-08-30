Công thức bánh Tiramisu siêu đơn giản, chị em nội trợ thử ngay món bánh ngon nức tiếng này!

Dinh dưỡng 30/08/2022 07:22

Tiramisu là loại bánh trứ danh đến từ Ý. Bánh quyến rũ thực khách bằng vị béo của kem, vị nồng nàng của rượu rum lẫn bột cacao thơm nức mũi.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 76gram mascarpone

- 105gram whipping cream

- 12gram đường bột

- 6gram rượu rum

- 120gram syrup hỗn hợp cà phê

- Bánh lady fingers (bánh sâm panh)

 

Công thức bánh Tiramisu siêu đơn giản, chị em nội trợ thử ngay món bánh ngon nức tiếng này! - Ảnh 1

 

Cách chế biến:

 

Bước 1: Chuẩn bị

- Cho mascarpone, whipping cream và đường bột đã rây vào tô rồi dùng máy đánh ở tốc độ trung bình để trộn đều và đánh đến khi tạo chóp là được (đừng đánh nhiều quá khi ăn kem sẽ không được nhuyễn mịn).

- Sau đó, cho rượu rum vào, dùng phới dẹt để trộn đều rồi cho hỗn hợp vào túi bắt kem.

 

Công thức bánh Tiramisu siêu đơn giản, chị em nội trợ thử ngay món bánh ngon nức tiếng này! - Ảnh 2
Hỗn hợp kem.

 

Bước 2: chế biến

Nặn kem ra ly hoặc hủ đựng, cho bánh sâm banh lên trên và dùng cọ thấm hỗn hợp cà phê lên bánh, hoặc nhúng bánh vào cà phê cũng được. Sau đó, cho thêm 1 lớp kem lên trên, cứ như vậy tùy theo việc muốn làm bao nhiêu lớp.

Công thức bánh Tiramisu siêu đơn giản, chị em nội trợ thử ngay món bánh ngon nức tiếng này! - Ảnh 3

- Tiếp theo là gạt đều mặt kem rồi cho vào tủ lạnh 4 - 6 tiếng.

Bước 3: trang trí bánh

- Sau 4 - 6 tiếng trước khi ăn hãy lấy bánh từ tủ lạnh ra, rây bột ca cao lên trên. 

 

Công thức bánh Tiramisu siêu đơn giản, chị em nội trợ thử ngay món bánh ngon nức tiếng này! - Ảnh 4

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Stone Tung 

 

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