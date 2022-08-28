Công thức bánh rán vòng Donut siêu ngon, không cần nhào bột hay khuôn cắt, bánh vẫn mềm xốp như bông

Đây là công thức siêu tiết kiệm thời gian cho các chị em nội trợ bận rộn nhưng vẫn muốn làm món ăn vặt ngon cho con trẻ, cho cả nhà.

Nguyên liệu: (cho 8 cái bánh) - 230gram (3/4 Cup) Bread Flour (bột làm bánh mì / bột mì số 13) - 140ml (0.6 Cup) sữa tươi ấm - 1/2 quả trứng gà (25gram) - 2gram (1/2 tsp) Men nở Instant Yeast - 15gram (1 tbsp) bơ lạt - 20gram (1 tbsp + 1 tsp) đường - 2gram muối - 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, vỏ Chanh (có thể bỏ qua) Cách chế biến: Làm nóng sữa bằng microwave trong 30 giây, sau đó cho 1 muỗng cà phê đường (5gram), muối, nước cốt chanh (giúp bánh mềm hơn), nửa trái trứng, men nở, rồi khuấy đều để 10 phút cho men nở. Cho bột và phần đường còn lại, với 1 ít vỏ chanh vàng vào 1 thau lớn, để hỗn hợp sữa và men phía trên vào trộn đều cho đến khi thành 1 cục bột (nếu bột quá ướt, có thể cho thêm 1 muỗng bột mì) Cho tô bột vào tủ lạnh ủ 20 phút, sau đó lấy ra trộn/gấp bột 10 cái, rồi cho bơ mềm vào trộn cho đến khi bơ hoà quyện vào bột. Đậy lại, tiếp tục cho tô bột vào tủ lạnh ủ 20 phút, rồi lấy ra gấp/trộn bột thêm 15 cái, cho đến khi bột không còn dính đáy tô là được (không cần bột mịn), đem ủ bột lần 1 trong 60 phút cho đến khi bột nở gấp đôi. Nhồi sơ cho bột hết khí rồi chia thành 8 phần bằng nhau, đem vo tròn, ấn dẹt, rồi dùng nắp chai nước suối cắt lỗ tạo hình bánh Donut. Bánh sau khi tạo hình để 30 phút trước rồi đem đi chiên, dầu sôi lăn tăn, chỉnh nhiệt xuống lửa nhỏ vừa. Cho bánh vào chiên, nhớ không đụng bánh cho tới khi mặt bánh chuyển vàng nâu mới lật bánh chiên tiếp mặt còn lại đến khi vàng nâu thì vớt ra. Bánh Donut để ráo dầu có thể áo 1 lớp đường mỏng, bánh ngon nhất là vừa chiên xong ăn ấm, mềm và dai bên trong. Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé! * Nguồn: Facebook Ngoc Nguyen 3 bộ phận siêu bổ của lợn: ổn định đường huyết, giàu collagen nhưng chị em lại "ngó lơ" Không phải ai cũng biết đến độ bổ kèm những dưỡng chất cực tốt cho cơ thể từ 3 bộ phận này của lợn. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-banh-ran-vong-donut-sieu-ngon-khong-can-nhao-bot-hay-khuon-cat-banh-van-mem-xop-nhu-bong-496148.html Theo Đan Hạ (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-banh-ran-vong-donut-sieu-ngon-khong-can-nhao-bot-hay-khuon-cat-banh-van-mem-xop-nhu-bong-496148.html