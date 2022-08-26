Bánh tôm hồ tây, món ăn vặt nổi tiếng của Hà Thành, chị em nhất định phải thử qua!

- Cà rốt: 100 gram (1 củ)

- Trứng gà: 2 quả

- Bột mì: 300 gram

- Bột năng: 100 gram

- Bột nở: 1 thìa

- Xà lách, các loại rau sống như kinh giới, rau mùi

- Khuôn làm bánh tôm nếu có (co thể dùng muôi thay khuôn)

- Tỏi, ớt, nước mắm, dầu ăn

- Gia vị khác: muối. tiêu, đường, hạt nêm, bột ngọt

Cách chế biến:

1. Chuẩn bị bột chiên:

- Cho 300gram bột mì, 100gram bột năng, 1 thìa bột nở vào 1 cái thâu hoặc nồi rồi cho từ từ 300ml nước vào trộn đều đển khi bột được hòa quyện, đặc sánh. Nếu thấy vẫn đặc có thể cho thêm nước từ từ.

+ Tiếp đến, đập 2 cái trứng gà cho vào thâu bột, trộn đều rồi ủ bột tầm 30 phút.

2. Chuẩn bị tôm

- Trong lúc ủ bột, chuẩn bị tôm.

- Ngâm tôm với nước muối loãng khoảng 10 phút cho đỡ tanh sau đó cắt bỏ đầu, đuôi, để nguyên vỏ tôm để ăn bánh cho giòn.

- Ướp tôm với ít hạt nêm, tiêu, xíu bột canh, xíu đường.

3. Sơ chế các nguyên liệu khác

- Khoai lang gọt vỏ, cắt lát, thái sợi nhỏ (hoặc dùng dao nạo) rồi cho khoai vào thâu nước muối loãng ngâm khoảng 10 phút. Sau đó rửa sạch lại với nước rồi vớt ra rổ để ráo.

- Cà rốt và su hào, gọt vỏ, tỉa hoa, thái lát mỏng để làm dưa góp.

- Cho cà rốt, su hào ướp với 1 thìa muối trong 5 phút cho giòn rồi dùng nước lọc rửa sạch, sau đó cho giấm vào ngâm, cho thêm tỏi, đường, bột canh, ớt để ngâm làm dưa góp cho vào nước mắm.

- Rau xà lách, rau kinh giới, rau mùi rửa sạch, ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút.

3. Chiên bánh

- Trộn khoai lang thái sợi vào hỗn hợp trộn bột (nếu thích ăn nhiều khoai thì cho nhiều khoai hơn)

- Bắc chảo lên bếp, bật mức nhiệt lớn nhất, thêm dầu ăn ngập 1/2 chảo, đợi dầu ăn sôi, vặn bếp lửa vừa mức 4 với bếp từ, múc 1 muôi bột có khoai lang rồi cho 2 con tôm vào chính giữa cho vào chảo chiên (nếu có khuôn bánh sẽ đẹp hơn)

Khi bắt đầu rán bánh.

Không khuôn bánh sẽ đẹp hơn.

- Sau đó vớt bánh ra để lên giấy thấm dầu cho ráo dầu.

4. Pha nước mắm:

- Cho vào tô tỏi băm, 100 ml nước lọc, sau đó cho thêm 4 thìa đường, 4 thìa chanh/giấm, 4 thìa nước mắm (nếu nước mắm nhạt nên cho 4 thìa, nước mắm đậm có thể cho 2 thìa), 1/2 muỗng cà phê ớt băm vào và khuấy đều, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị rồi cho thêm cà rốt, su hào đã ướp vào là đã có 1 chén nước chấm chua ngọt.

Pha nước chấm, chuẩn bị rau sống

Thành phẩm

- Xếp bánh tôm cùng các loại rau sống ra đĩa và thưởng thức cùng nước chấm chua ngọt.

Bánh tôm kèm rau sống và nước mắm.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Le Lan Anh