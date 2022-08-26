Bánh tôm hồ tây, món ăn vặt nổi tiếng của Hà Thành, chị em nhất định phải thử qua!

Dinh dưỡng 26/08/2022 14:26

Từ lâu, hồ Tây của Hà Nội luôn gắn liền với món bánh tôm có mặt từ thời bao cấp. Đây là món ngon luôn nằm trong danh sách ẩm thực phải thử khi đến đất Hà Thành. Giờ đây món ăn này không chỉ làm nức lòng người Thủ đô mà còn làm siêu lòng rất nhiều người yêu ẩm thực trên khắp đất nước.

Nguyên liệu: (cho 6 người)

- Tôm: 500 gram

- Khoai lang: 300 gram (1-2 củ) 

- Su hào: 100gram (1/2 củ)

- Cà rốt: 100 gram (1 củ)

- Trứng gà: 2 quả

- Bột mì: 300 gram

- Bột năng: 100 gram

- Bột nở: 1 thìa

- Xà lách, các loại rau sống như kinh giới, rau mùi

- Khuôn làm bánh tôm nếu có (co thể dùng muôi thay khuôn)

- Tỏi, ớt, nước mắm, dầu ăn

- Gia vị khác: muối. tiêu, đường, hạt nêm, bột ngọt

 

Bánh tôm hồ tây, món ăn vặt nổi tiếng của Hà Thành, chị em nhất định phải thử qua! - Ảnh 1

Cách chế biến: 

 

1. Chuẩn bị bột chiên:

- Cho 300gram bột mì, 100gram bột năng, 1 thìa bột nở vào 1 cái thâu hoặc nồi rồi cho từ từ 300ml nước vào trộn đều đển khi bột được hòa quyện, đặc sánh. Nếu thấy vẫn đặc có thể cho thêm nước từ từ.

+ Tiếp đến, đập 2 cái trứng gà cho vào thâu bột, trộn đều rồi ủ bột tầm 30 phút.

 

2. Chuẩn bị tôm

- Trong lúc ủ bột, chuẩn bị tôm.

- Ngâm tôm với nước muối loãng khoảng 10 phút cho đỡ tanh sau đó cắt bỏ đầu, đuôi, để nguyên vỏ tôm để ăn bánh cho giòn.

- Ướp tôm với ít hạt nêm, tiêu, xíu bột canh, xíu đường.

 

3. Sơ chế các nguyên liệu khác

- Khoai lang gọt vỏ, cắt lát, thái sợi nhỏ (hoặc dùng dao nạo) rồi cho khoai vào thâu nước muối loãng ngâm khoảng 10 phút. Sau đó rửa sạch lại với nước rồi vớt ra rổ để ráo.

- Cà rốt và su hào, gọt vỏ, tỉa hoa, thái lát mỏng để làm dưa góp.

-  Cho cà rốt, su hào ướp với 1 thìa muối trong 5 phút cho giòn rồi dùng nước lọc rửa sạch, sau đó cho giấm vào ngâm, cho thêm tỏi, đường, bột canh, ớt để ngâm làm dưa góp cho vào nước mắm.

- Rau xà lách, rau kinh giới, rau mùi rửa sạch, ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút.

 

3. Chiên bánh

- Trộn khoai lang thái sợi vào hỗn hợp trộn bột (nếu thích ăn nhiều khoai thì cho nhiều khoai hơn)

- Bắc chảo lên bếp, bật mức nhiệt lớn nhất, thêm dầu ăn ngập 1/2 chảo, đợi dầu ăn sôi, vặn bếp lửa vừa mức 4 với bếp từ, múc 1 muôi bột có khoai lang rồi cho 2 con tôm vào chính giữa cho vào chảo chiên (nếu có khuôn bánh sẽ đẹp hơn)

 

Bánh tôm hồ tây, món ăn vặt nổi tiếng của Hà Thành, chị em nhất định phải thử qua! - Ảnh 2
Khi bắt đầu rán bánh.

Bánh tôm hồ tây, món ăn vặt nổi tiếng của Hà Thành, chị em nhất định phải thử qua! - Ảnh 3
Không khuôn bánh sẽ đẹp hơn.

Bánh tôm hồ tây, món ăn vặt nổi tiếng của Hà Thành, chị em nhất định phải thử qua! - Ảnh 4

- Sau đó vớt bánh ra để lên giấy thấm dầu cho ráo dầu.

4. Pha nước mắm:

- Cho vào tô tỏi băm, 100 ml nước lọc, sau đó cho thêm 4 thìa đường, 4 thìa chanh/giấm, 4 thìa nước mắm (nếu nước mắm nhạt nên cho 4 thìa, nước mắm đậm có thể cho 2 thìa), 1/2 muỗng cà phê ớt băm vào và khuấy đều, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị rồi cho thêm cà rốt, su hào đã ướp vào là đã có 1 chén nước chấm chua ngọt.

 

Bánh tôm hồ tây, món ăn vặt nổi tiếng của Hà Thành, chị em nhất định phải thử qua! - Ảnh 5
Pha nước chấm, chuẩn bị rau sống

Thành phẩm

- Xếp bánh tôm cùng các loại rau sống ra đĩa và thưởng thức cùng nước chấm chua ngọt.

 

Bánh tôm hồ tây, món ăn vặt nổi tiếng của Hà Thành, chị em nhất định phải thử qua! - Ảnh 6

Bánh tôm hồ tây, món ăn vặt nổi tiếng của Hà Thành, chị em nhất định phải thử qua! - Ảnh 7
Bánh tôm kèm rau sống và nước mắm.

 

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Le Lan Anh

Là món ăn có sức hút khó cưỡng trong bữa sáng của không ít người, yến mạch thực sự có lợi cho cơ thể theo nhiều cách thế này

Là món ăn có sức hút khó cưỡng trong bữa sáng của không ít người, yến mạch thực sự có lợi cho cơ thể theo nhiều cách thế này

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ vẫn không ngừng khuyến nghị ăn bột yến mạch vào bữa sáng vào buổi sáng. Tại sao nó lại được nhiều giới chuyên gia đánh giá cao đến vây? Và bạn biết đấy, yến mạch rất tốt cho cơ thể. Ví dụ, nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon mỗi ngày công thức bánh tôm hồ Tây công thức món ăn ngon

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 5 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 35 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể