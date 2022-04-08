Cơ thể sẽ ra nếu cơ thể nếu thiếu một trong ba chất quan trọng này?

Phần lớn protein được lưu trữ trong các cơ. Nếu cơ thể thiếu protein cần thiết khi đó cơ thể buộc phải sử dụng protein có trong cơ bắp. Khi cơ thể sử dụng nguồn năng lượng có trong cơ bắp sẽ làm giảm khối lượng và sức mạnh của cơ bắp. Có nguy cơ khiến cuộc sống hàng ngày của bạn bị cản trở chẳng hạn như giảm chức năng và tần suất vận động, việc lên xuống cầu thang trở nên khó khăn và khả năng nhai thức ăn bị suy yếu.

Protein là chất cấu tạo nên nhiều bộ phận trong cơ thể nếu thiếu hụt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ cơ thể. Khi cơ thể thiếu protein thường xuất hiện các triệu chứng thường thấy trong cuộc sống hàng ngày như suy yếu cơ, cứng vai, đau lưng.

Mặt khác, những người có khối lượng cơ nhiều sẽ có khả năng chuyển hóa cơ bản cao hơn. Nếu sự chuyển hóa cơ bản càng cao thì năng lượng sẽ được tiêu thụ nhiều hơn điều đó giúp bạn dễ giảm cân hơn.

Khi khối lượng cơ giảm thì các quá trình chuyển hóa cơ bản, trao đổi chất cũng giảm. Chuyển hóa cơ bản là năng lượng để duy trì hoạt động sống của con người. Năng lượng tiêu hao trong các hoạt động sống như thở, duy trì nhiệt độ cơ thể và sự vận động của các cơ quan nội tạng. Thiếu protein các cơ bị suy yếu khi đó năng lượng không được giải phóng hiệu quả nên rất dễ tăng cân.

Đau lưng, vai

Ảnh minh họa: Internet

Khi sức mạnh cơ bắp suy yếu sẽ dẫn đến máu khó lưu thông và không thể duy trì được tư thế bình thường. Cơ bắp được làm mới mỗi ngày nhưng nếu cơ thể không có đủ protein khi đó các chất thải của cơ sẽ di chuyển và tích tụ lại. Lâu dần sự tích tụ các chất cặn bã và các chất độc hại sẽ gây ra chứng đau mỏi lưng, vai. Nếu xoa bóp hoặc sử dụng liệu pháp trị liệu không cải thiện được rất có thể bạn bị thiếu chất dinh dưỡng.

Mất đi sự trẻ trung của làn da và rụng tóc

Collagen có vai trò tạo độ đàn hồi cho da cũng được tạo ra từ protein. Thiếu protein sẽ làm giảm quá collagen đồng thời làm giảm độ săn chắc và căng bóng của da. Ngoài ra da dễ xuất hiện các nếp nhăn, chảy xệ, sưng tấy.

Tóc được tạo ra từ một loại protein có tên gọi là keratin. Thiếu protein sẽ gây ra các vấn đề về tóc như chẻ ngọn, gãy rụng, phồng và xỉn màu. Cũng là nguyên nhân làm tóc yếu đi.

Dễ mệt mỏi và khó tập trung

Các chất dẫn truyền thần kinh dopamin và serotonin được tạo ra từ các protein trong não. Dopamin kiểm soát các ý muốn và khả năng học tập còn serotonin đóng vai trò ổn định tâm trí. Khi thiếu hụt protein, các chất dẫn truyền thần kinh này không thể được sản xuất và các hoạt động não bộ sẽ chậm lại. Kết quả là đầu óc trở nên bất ổn, giảm khả năng tập trung và tư duy. Cụ thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, khó tập trung, lơ đễnh một cách vô thức, thiếu động lực và dễ cáu gắt.

Cơ thể dễ bị bệnh

Do thiếu hụt protein các chức năng của cơ thể bị suy giảm do đó dễ mắc bệnh như thiếu máu, sưng phù, suy yếu khả năng miễn dịch,…

Khi khả năng miễn dịch suy yếu sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nên cần hết sức chú ý. Miễn dịch là hệ thống chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Khi các tế bào miễn dịch không được tạo ra từ protein thì chức năng của da và mô bị suy yếu, trực tiếp làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Do đó tạo cơ hội cho các loại virus như cảm lạnh và cúm, các loại vi khuẩn, phấn hoa có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.

Cần chú ý đến tình trạng thiếu protein ở người cao tuổi

Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng thiếu protein không chỉ xuất hiện ở người trẻ tuổi mà ngay cả người cao tuổi cũng có. Do quá trình lão hóa ở người già diễn ra nhanh. Khi con người già đi, ở độ tuổi trên 60 sự suy giảm khối lượng cơ sẽ diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt, người cao tuổi khi thiếu protein sẽ có xu hướng làm suy yếu cơ, giảm các chức năng vận động.

Hơn nữa da cũng bị suy yếu và dễ bị trầy xước, hệ thống miễn dịch bị suy giảm, dễ bị cảm lạnh, cơ miệng và cổ họng cũng bị suy yếu gây khó khăn cho việc ăn uống. Các tác hại này dẫn đến chức năng của cơ thể bị suy giảm và quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Điều quan trọng là cân bằng lượng protein, chất béo và carbohydrate trong cơ thể

Ảnh minh họa: Internet

Trong khẩu phần ăn cần phải cân bằng tỷ lệ chất đạm, chất béo và carbohydrate.

Ba chất này được gọi là ba chất dinh dưỡng chính và cần thiết để xây dựng một cơ thể khỏe mạnh. Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi, mức cân bằng lý tưởng là 13-20% protein, 20-30% chất béo và 50-65% carbohydrate.

Theo Kamaboko