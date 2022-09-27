Nếu bạn đang đói bụng và muốn ăn một thứ gì đó thì quả hồng không bao giờ là một lựa chọn chính xác. Nguyên nhân là do, trong hồng có chứa nhiều chất pectin và axit tannic. Khi đói, dạ dày bị trống rỗng, nếu ăn hồng sẽ khiến cho các chất trên phản ứng với axit trong dạ dày và tạo thành các khối gel không hòa tan. Những chất không hòa tan này tích tụ dần, rất dễ tạo thành sỏi dạ dày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe .

Trong trường hợp mà bạn ăn quá nhiều hồng, thì những viên sỏi này sẽ không thể được đào thải ra ngoài theo đường tự nhiên, mà tích tụ bên trong dẫn tới tình trạng tắc nghẽn đường tiêu hóa, gây đau bụng trên, nôn mửa... thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng.

Kẹo là một loại đồ ăn rất dễ được cơ thể hấp thụ. Khi ăn nhiều kẹo trong lúc đói bụng, lượng đường trong kẹo sẽ được nạp một cách nhanh chóng vào trong cơ thể mà không có sự điều tiết thích hợp. Điều này sẽ làm tăng cao lượng đường trong máu và dẫn đến bệnh tật.

Đối với trẻ em, bạn cần đặc biệt chú trọng điều này hơn. Không để cho bé ăn kẹo trước bữa ăn cơm. Việc ăn kẹo trước bữa không chỉ khiến cho bé ngang bụng (ngang dạ/no ngang), không hấp thụ được các loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn khiến cho cơ thể của bé dễ bị mắc bệnh.

Khoai lang

Trước kia, khoai lang được coi là loại lương thực chính, nó có thể giúp bổ sung năng lượng và tăng cường sức khỏe cho con người, thậm chí ở một số quốc gia, người ta coi khoai lang là "thực phẩm trường thọ".

Tuy nhiên, việc ăn khoai lang cũng không nên tùy tiện, nhất là không nên ăn nhiều khi đói bụng. Điều này là bởi ăn nhiều khoai lang có thể gây trướng bụng, đầy hơi, dễ tạo ra hiện tượng trào ngược axit dạ dày và ợ chua, đặc biệt nguy hiểm cho những người bị khó chịu về đường tiêu hóa. Nếu duy trì tình trạng trên trong thời gian dài thì nó sẽ là mối nguy hiểm lớn tiềm ẩn cho dạ dày.

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Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa, đặc biệt là sữa đậu nành có chứa hàm lượng đạm cao, giàu vitamin có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu như bạn dùng chúng như một món đồ ăn kịp thời chống lại cơn đói thì sẽ gây nên “phản tác dụng”.

Ngoài ra, một sản phẩm từ sữa khác mà bạn nên chú ý không nên ăn khi đói bụng đó là sữa chua. Vì khi bụng đói mà ăn sữa chua, tính axit trong dạ dày sẽ tiết và tiêu diệt các vi khuẩn axit lactic có trong sữa chua, vì vậy lợi ích mà sữa chua có thể mang lại sẽ bị giảm đi đáng kể. Để sữa chua có thể phát huy hết tác dụng của nó, bạn nên ăn chúng sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng hoặc trước khi đi ngủ, giúp cho dạ dày tiêu hóa thức ăn tốt hơn do dịch vị dạ dày đã được pha loãng, tính axit kiềm trong dạ dày giúp các vi khuẩn axit lactic tăng trưởng thích hợp nhất.

Cam, quýt

2 loại quả này rất giàu vitamin C, các axit hữu cơ. Nếu ăn khi đói sẽ càng làm tăng lượng axit trong dạ dày và phản ứng với các dịch vị gây cảm giác khó chịu và nôn mửa.

Cà chua

Cà chua Là một trong những nguyên liệu được dùng để làm salad vô cùng phổ biến, hay trở thành một nguyên liệu tạo màu để chế biến một số món ăn như canh cá, canh chua... Tuy nhiên, có không ít người dùng cà chua để ăn sống hoặc dùng quả để ép lấy nước uống đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thế nhưng, nếu bạn ăn cà chua khi đang đói sẽ lại có kết quả ngược lại, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong cà chua chứa nhiều thành phần như pecine, apocrustic, đây là những chất có ta không có khả năng chuyển hóa khi đang bị đói. Khi ăn cà chua lúc đối, các chất sẽ tiếp xúc với axit và dịch tiêu hoá và gây kết tủa, tạo cảm giác đầy bụng và khó tiêu, nặng hơn là dẫn tới các bệnh liên quan về dạ dày nếu thói quen này kéo dài.

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Rượu

Một trong những thực phẩm không nên ăn khi đói chính là rượu. Uống rượu cồn khi đói, đặc biệt là các loại rượu cồn nặng, sẽ khiến bạn dễ bị ngộ độc cồn cấp tính, nôn mửa, đau dạ dày và thậm chí bị choáng.