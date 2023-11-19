Cá sống trong nước từ khi mới sinh ra, nhưng những năm gần đây tình trạng ô nhiễm nguồn nước diễn ra rất nghiêm trọng, dẫn tới nhiều kim loại nặng và các chất độc hại ẩn chứa trong môi trường sống của cá. Các kim loại nặng, chất độc hại này sẽ tích tụ trong cơ thể cá, sinh ra metyl thủy ngân.

Theo các báo cáo thử nghiệm, hàm lượng thủy ngân trong thịt cá, trứng cá và da cá tương đối thấp, về cơ bản dưới mức giới hạn. Đầu cá là phần rất khó làm sạch. Nếu ăn phần đầu cá không được làm sạch triệt để, chất metyl thủy ngân nhiễm trong đầu cá sẽ xâm nhập vào cơ thể, vào não gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Những chất độc hại này khi xâm nhập vào cơ thể của con người, sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe . Kết quả từ một cuộc khảo sát của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) cho thấy, các bộ phận khác nhau của cùng một con cá sẽ có hàm lượng kim loại nặng, độc tố khác nhau. Trong đó đầu cá là bộ phận chứa hàm lượng thủy ngân cao nhất, gấp 15 lần so với thịt cá.

Ảnh minh họa: Internet

Mắt cá

Không nên ăn con ngươi cá vì con ngươi có thể chứa tơ máu hay đốm trắng do vi khuẩn gây hại tạo ra. Ngoài ra còn chứa độc tố có tên gọi Cyprinol sulfate, một acid mật C27, không tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, hốc mắt cá thì bạn có thể ăn vì tốt cho não. Trong hốc mắt có nhiều Omega-3 và DHA, một loại acid béo quan trọng cho sự phát triển não bộ, thần kinh, võng mạc. Chính vì vậy, khi ăn thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy sự tái sinh của các tế bão não, cải thiện, ngăn chặn nguy cơ mắc căn bệnh mất trí nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Chất nhầy và màng đen trên thân cá

Sau khi sơ chế nội tạng của cá sẽ có một lớp "chất nhầy" trên thân cá xuất hiện. Chất nhầy này chứa nhiều vi khuẩn và chất bẩn, phải dùng dao làm sạch mới hết được. Ngoài ra, bên trong cá còn có một lớp màng đen cần phải dùng dao mới cạo hết sạch được. Nếu không làm sạch thì mùi tanh của cá sẽ khó được khử sạch và ăn vào càng không hề tốt cho cơ thể.

Nội tạng cá

Ruột và tim cá bạn nên loại bỏ tất cả do có chứa nhiều giun sán, chất bẩn, các vi khuẩn có hại và chất alcohol gây hư thận, truyền nhiễm giun sán vào cơ thể người.

Lớp màng đen trong bụng cá nên cạo bỏ sạch vì là lớp bùn lầy, chất bẩn tích tụ lại trong quá trình cá sinh trưởng, ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe.

Mật cá nên loại bỏ vì chứa nhiều men, enzym nhưng lại cũng chứa rất nhiều độc tố. Ăn vào, cơ thể có thể bị trúng độc, gây nôn mửa, tiêu chảy và ảnh hưởng não bộ,….