Chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh: có 5 thời điểm tuyệt đối không nên ăn bưởi kẻo 'đột tử' mà không hề hay biết

Dinh dưỡng 27/04/2023 15:25

Dưới đây là những thời điểm tốt nhất đừng nên ăn bưởi vì có thể khiến cho nguy hại cho sức khỏe, gây ra nhiều tác dụng phụ như đau bụng, đau đầu,...

Khi đang trong quá trình sử dụng thuốc

Theo các chuyên gia về sức khỏe, những người đang trong quá trình sử dụng thuốc, nhất là người già và trẻ nhỏ thì tuyệt đối không nên ăn bưởi hay cho dù uống nước ép bưởi đi chăng nữa. Đặc biệt, những người đang sử dụng thuốc giảm cân, sau đó lại ăn bưởi sẽ có thể gây nên hiện tượng bị đau cơ, nguy hại đến thận và làm tăng khả năng mắc các bệnh về thận.

Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc dị ứng, nếu ăn bưởi cùng một thời điểm sẽ gây nên triệu chứng đau đầu, loạn nhịp tim, thậm chí với những người có cơ địa yếu có thể dẫn đến đột tử mà không hề biết.

Chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh: có 5 thời điểm tuyệt đối không nên ăn bưởi kẻo 'đột tử' mà không hề hay biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn bưởi khi đang đói

Bưởi là loại quả có tác dụng giảm cân hiệu quả. Chính vì thế nhiều người chọn bưởi làm điểm tâm cho mỗi bữa sáng hoặc ăn bất cứ khi nào đói để hạn chế ăn những đồ ăn gây béo. Tuy nhiên, trong bưởi có chất acid citric rất cao (khoảng 14-15%), chất này có thể sẽ làm tổn hại cho dạ dày. Cho nên bạn chỉ nên ăn bưởi sau khi ăn cơm để các hoạt động tiêu hóa được dễ dàng hơn, đồng thời cũng cải thiện tình trạng cholesterol cao của cơ thể.

Ăn sau uống rượu, hút thuốc

Các chuyên gia khuyến cáo, để an toàn cho sức khỏe thì tốt nhất sau 48 giờ thôi không hút thuốc lá, uống rượu nữa mới nên ăn bưởi hoặc uống nước bưởi. Bởi trong nước bưởi có chứa chất Pyranocoumarin làm tăng cường chuyển hoá cytochromes P450 (men ruột) gây nên những tác dụng như: Làm tăng độc tính của thuốc lá, nicotin và ethanol, gây hại cho sức khoẻ. Vì vậy không nên ăn bưởi, uống nước ép bưởi sau khi dùng những chất kích thích trên.

Chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh: có 5 thời điểm tuyệt đối không nên ăn bưởi kẻo 'đột tử' mà không hề hay biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị rối loạn tiêu hóa

Bưởi là loại trái cây có tính lạnh, nếu bạn ăn bưởi trong khi đang bị tiêu chảy hay đường tiêu hóa kém sẽ có thể khiến cho tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn. Ngoài ra, đối với những người bị nhiệt hay nghĩ việc ăn bưởi để hạ nhiệt, nếu dùng quá mức sẽ có thể gây nên tác dụng phụ là đau bụng.

Chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh: có 5 thời điểm tuyệt đối không nên ăn bưởi kẻo 'đột tử' mà không hề hay biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị bệnh dạ dày, tá tràng

Người có bệnh dạ dày, loét tá tràng thì nên tránh xa bưởi, ngoài ra, người bị bệnh tỳ hư mà ăn bưởi thì sẽ bị tiêu chảy. Vì sự hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng của họ tương đối kém, chất xơ trong bưởi có thể chưa được tiêu hóa thì đã bị bài tiết ra ngoài, sẽ dẫn đến ảo giác mà chúng ta hay gọi là nóng rát.

 

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