Có nhiều người thắc mắc không biết măng tây có giàu dinh dưỡng không? Thực tế, sau nhiều nghiên cứu, người ta thấy rằng măng tây là nguồn bổ sung dồi dào các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như canxi, sắt, đồng, phospho, vitamin A, vitamin C, và các vitamin nhóm B đặc biệt B1, B2. Ngoài ra, trong rễ của măng tây còn có chứa 8 dòng Asparagoside khac nhau, flavonoid, Sitosterol, Coumarin và Sarsasapogenin... Vỏ măng tây cũng tương đối giàu các acid béo, sterol, caroten và cả yamogenin. Do đó, việc bổ sung măng tây trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn măng tây có tác dụng gì?

Ăn măng tây có tác dụng gì? Hiện nay, măng tây là một loại thực phẩm tương đối gần gũi với con người. Có rất nhiều cách chế biến măng tây khác nhau như măng tây xào tỏi, măng tây xào thịt bò, măng tây xào thịt lợn, măng tây xào tôm, súp măng tây, súp gà măng tây... Tuy nhiên, đa số mọi người đều thưởng thức măng tây như một món ăn bổ dưỡng mà không biết ăn măng tây có tác dụng gì với sức khỏe và ăn măng tây có tốt không.

Theo Đông y, măng tây có bị ngọt và đắng nhẹ, tính ôn. Tác dụng chính của măng tây là nhuận phế, lợi đàm, trừ ho.

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, măng tây có tương đối nhiều lợi ích với việc hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Cụ thể:

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Hàm lượng vitamin A và C có chứa nhiều trong măng tây, đây là hai chất chống oxy hóa cao giúp bảo vệ da trước sự tấn công của các gốc tự do. Vitamin C còn hỗ trợ cho quá trình tổng hợp các collagen trong da, đây là một loại protein có tác dụng làm đẹp da, giúp da săn chắc và mịn màng hơn.

Chưa hết, ăn măng tây còn có tác dụng giúp bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, vì trong măng tây có chứa một hợp chất chống oxy hóa có tên là glutathione. Đồng thời giúp kéo dài tuổi xuân của phụ nữ, cải thiện những dấu hiệu lão hóa như đồi mồi, vết nhăn…

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Măng tây cung cấp một lượng vitamin E và D dồi dào, đồng thời cũng là một loại thực phẩm giàu chất xơ và protein. Đây là những chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Chính vì thế, khi sử dụng măng tây thường xuyên, bạn sẽ có khả năng miễn dịch rất tốt và ít mắc phải những bệnh vặt như cảm cúm thông thường.

Cải thiện sức khỏe mắt

Nếu bạn gặp phải những tình trạng về mắt như thị lực kém, đục thủy tinh thể thì nên bổ sung măng tây vào thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. Bởi vì trong măng tây có chứa nhiều vitamin A và beta carotene rất tốt cho mắt và các bệnh liên quan đến mắt.

Tăng cường sức khỏe tình dục

Lợi ích cuối cùng mà măng tây mang đến đó là tăng cường sức khỏe tình dục. Do có chứa nhiều vitamin B6 và folate, nên măng tây được xem là một loại thực phẩm giúp điều tiết hormone sinh dục hiệu quả và cải thiện đời sống vợ chồng.

Ngăn ngừa bệnh loãng xương

Bạn có biết nếu ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin K và canxi sẽ rất tốt cho xương, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa bệnh loãng xương. Và măng tây chính là nguồn thực phẩm dồi dào canxi và vitamin K. Vì thế, măng tây là một thực phẩm tuyệt vời cho những người mắc các bệnh về xương khớp. Ngoài ra, vitamin K còn hỗ trợ cho quá trình đông máu nhanh hơn.

Ngăn ngừa bệnh ung thư

Ngoài tác dụng bảo vệ da, chất glutathione có trong măng tây còn có khả năng phòng ngừa và chữa trị các bệnh ung thư. Theo đó, khi ăn nhiều măng tây, bạn sẽ hạn chế mắc phải các bệnh ung thư và những căn bệnh liên quan.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi tiểu

Măng tây là một loại thuốc giúp lợi tiểu vì có thể loại bỏ được một lượng muối dư thừa trong cơ thể, đồng thời có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Cải thiện hoạt động hệ tiêu hóa

Ít ai biết được trong măng tây có chứa chất inulin, là một loại carbohydrate. Chất này sẽ tạo điều kiện cho những vi khuẩn có lợi là lactobacilli và bifidobacteria phát triển và sinh sôi trong đường ruột. Hơn nữa, inulin trong măng tây là một dưỡng chất quan trọng giúp ruột có thể hoàn thành tốt chức năng tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra, chất xơ trong măng tây cũng có tác dụng nhuận tràng và điều trị táo bón.

Hỗ trợ hoạt động tim mạch

Potassium (kali) và folate là những chất có nhiều trong măng tây giúp bảo vệ tim khỏe mạnh và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Các chất cholesterol dư thừa trong máu cũng sẽ bị đào thải bởi chất xơ có trong măng tây.

Chưa hết, do chứa nhiều rutin, nên măng tây có tác dụng giúp bảo vệ mao mạch máu và cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng chống viêm

Măng tây có đặc tính chống viêm và tăng cường tiết chế insulin, do đó giúp hấp thu tốt đường glucose trong máu nên cơ thể sẽ được bảo vệ hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cùng với đó, măng tây có chứa nhiều chất chống oxy hóa nên có tác dụng điều trị các bệnh như sỏi thận, sỏi mật, viêm bàng quang.

Ngăn ngừa trầm cảm

Một trong những công dụng của măng tây mà ít người biết đến là ngăn ngừa bệnh trầm cảm hiệu quả. Một phần nguyên nhân dẫn đến trầm cảm là do không cung cấp đầy đủ folate và vitamin B12 cho cơ thể, đây là hai loại chất có hàm lượng khá cao trong măng tây. Thế nên, người mắc bệnh trầm cảm được khuyên nên thường xuyên sử dụng măng tây trong những bữa ăn của mình, giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả và tinh thần trở nên lạc quan hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Măng tây có chứa một hàm lượng calories và chất béo bão hòa khá thấp, nên đây là một thực phẩm thích hợp được đưa vào thực đơn cho những người đang ăn kiêng, giảm cân và sẽ rất tốt cho những ai mắc bệnh béo phì và thừa cân. Chính vì thế, măng tây là một loại thực phẩm giúp hỗ trợ giảm cân an toàn và hiệu quả mà mọi người nên sử dụng.

Tốt cho mẹ bầu và thai nhi

Có thể bạn chưa biết măng tây có khá nhiều công dụng tuyệt vời dành cho mẹ bầu và thai nhi. Vì trong măng tây có chứa rất nhiều axit folic – một chất rất quan trọng cho sự phát triển hệ thống thần kinh và các cơ quan trong cơ thể của bé. Ngoài ra, măng tây còn chứa nhiều loại vitamin khác nhau, giúp bảo vệ mẹ bầu khỏi chất độc, ô nhiễm và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Bên cạnh đó, chất xơ trong măng tây không chỉ giúp mẹ bầu cải thiện hệ tiêu hóa, chữa bệnh táo bón mà còn ngăn ngừa bệnh ung thư vú.

Giảm đau nhức, mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt

Vì có chứa nhiều vitamin B9 và vitamin E, nên măng tây được xem là một loại thực phẩm giúp điều hòa kinh nguyệt hiệu quả. Hạn chế bị hành kinh như đau bụng, chuột rút, mệt mỏi, đau cơ…