Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống

Dinh dưỡng 11/09/2022 16:09

Máu giống như "siêu xa lộ" của cơ thể bạn. Nó mang chất dinh dưỡng và oxy đến mọi thứ từ tim và não đến cơ và da của bạn. Một chế độ ăn uống lành mạnh là một trong những cách để tối ưu hóa quá trình lưu thông máu của bạn. Kết hợp với tập thể dục, hydrat hóa, quản lý cân nặng và không hút thuốc, một số loại thực phẩm có thể giúp cải thiện tuần hoàn.

 

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần tới khi bạn đến cửa hàng tạp hóa, hãy cân nhắc đưa những mặt hàng này vào giỏ hàng của bạn để giúp cải thiện thêm sức mạnh của hệ thống tuần hoàn nhé:

1. Ớt cayenne

 

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ớt đỏ tươi này không chỉ là gia vị cho món ăn của bạn. Nhờ một hợp chất gọi là capsaicin, ớt cayenne có thể giúp động mạch của bạn hoạt động tốt. Nó cũng có thể giúp thư giãn các cơ trong mạch máu của bạn để máu có thể lưu thông dễ dàng. Điều đó tốt cho huyết áp của bạn.

2. Củ dền

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Loại rau củ này rất giàu nitrat, chất mà cơ thể bạn có thể chuyển đổi thành oxit nitric. Nitric oxide giúp nới lỏng tự nhiên các mạch máu của bạn và cải thiện lưu lượng máu đến các mô và cơ quan của bạn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nước ép củ dền cũng có thể làm giảm huyết áp tâm thu của bạn.

3. Quả mọng

 

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm một chất đặc biệt tốt cho mạch máu của bạn: anthocyanin. Đó là hợp chất tạo ra màu đỏ. Anthocyanin có thể giúp bảo vệ thành động mạch khỏi bị hư hại và giữ cho chúng không bị cứng. Ngoài ra, anthocyanin thúc đẩy giải phóng oxit nitric, giúp giảm huyết áp của bạn.

4. Cá béo

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu bạn luôn thắc mắc tại sao cá lại tốt cho tim mạch thì đây là một lý do. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá hồi, cá trích và cá bơn chứa nhiều axit béo omega-3. Các nghiên cứu cho thấy rằng những hợp chất này rất tốt cho tuần hoàn của bạn. Ăn cá không chỉ làm giảm huyết áp khi bạn nghỉ ngơi, nó cũng có thể giúp giữ cho động mạch của bạn thông thoáng và không bị tắc nghẽn.

5. Lựu

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

Những hạt nhỏ màu đỏ mọng nước bên trong quả lựu chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất chống oxy hóa và nitrat. Những thứ này có thể thúc đẩy tuần hoàn của bạn. Chúng mở rộng các mạch máu của bạn và giảm huyết áp của bạn. Điều đó có nghĩa là nhiều oxy và chất dinh dưỡng được cung cấp đến cơ và các mô khác của bạn. Đối với những người năng động, lưu lượng máu lớn hơn cũng có thể làm tăng hiệu suất.

6. Tỏi

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 

Nó chứa một hợp chất lưu huỳnh được gọi là allicin giúp các mạch máu của bạn thư giãn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ở những người ăn chế độ ăn nhiều tỏi, máu lưu thông hiệu quả hơn. Điều đó có nghĩa là tim không phải làm việc nhiều để di chuyển máu khắp cơ thể, giúp giảm huyết áp của bạn.

7. Quả óc chó

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

 

Loại hạt có vỏ nhăn này rất giàu axit alpha-linolenic, một loại axit béo omega-3, có thể giúp máu di chuyển trơn tru. Một nghiên cứu cho thấy ăn quả óc chó thường xuyên trong 8 tuần giúp cải thiện sức khỏe mạch máu, giúp các mạch đó đàn hồi và giảm huyết áp.

8. Quả nho

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

 

Chúng sẽ giúp giữ cho động mạch của bạn khỏe mạnh và cải thiện lưu lượng máu. Một nghiên cứu cho thấy rằng các chất chống oxy hóa trong nho khuyến khích các mạch máu thư giãn và hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, nho còn hạn chế tình trạng viêm nhiễm và các phân tử khác trong máu có thể làm máu dính, cản trở quá trình lưu thông.

9. Nghệ

Cải thiện tuần hoàn máu với những loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ cho làn da thêm hồng hào và cơ thể thêm sức sống - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

 

Loại gia vị vàng nghệ được biết đến với đặc tính chống viêm, phần lớn nhờ vào chất curcumin, một hợp chất được tìm thấy trong nghệ. Các nghiên cứu cho thấy rằng chất curcumin có thể thúc đẩy sản xuất oxit nitric, có thể giúp làm cho mạch máu của bạn rộng hơn. Do đó, điều này sẽ giúp máu lưu thông đến các cơ cũng như các mô khác dễ dàng hơn.

Theo WebMD

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