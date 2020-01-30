Cách nấu bún cá ngừ ngon thay đổi khẩu vị hằng ngày

Nếu đã quá ngán với những món ăn quen thuộc hằng ngày thì các bà nội trợ đừng ngần ngại thay đổi với những cách nấu bún cá ngừ ngon mà vô cùng đơn giản.

Bún cá ngừ là món ăn quen thuộc đối với những người con miền Trung. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp món ăn này ở những nơi như: Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… dù là ở trong các quán ăn hay bữa cơm hằng ngày. Công thức làm cách nấu bún cá ngừ ngon ở mỗi vùng lại khác nhau, phù hợp với khẩu vị của từng nơi. Vậy thì hãy cùng xem và chọn ra cách nấu bún cá ngừ ngon nhất để dành tặng cho cả gia đình. Bún cá ngừ là món ăn quen thuộc của người miền Trung - Ảnh minh họa: Internet Cách chọn cá ngừ đại dương ngon Bên cạnh cách nấu bún cá ngừ ngon miền Trung đúng điệu thì khâu đầu tiên cần phải chọn được cá ngon. Bạn cần phải ghi nhớ những đặc điểm sau đây:

Đầu tiên phải để ý đến phần mắt cá xem có bị hóp lại không. Nếu mắt cá bị hóp lại thì là cá đông lạnh và vận chuyển trong thời gian dài.

Nhấn vào phần da của cá, nếu không bị lún xuống thì là cá tươi.

Con cá nào có kỳ dài thì chất lượng thịt cá cũng sẽ ngon hơn. Cá đánh bắt theo phương thức lưới bủa sẽ không ngon bằng khi câu vàng.

Cá vào mùa nước nóng thì chất lượng cũng sẽ ngon hơn so với các mùa khác. Chọn cá ngừ ngon để có một món bún cá đạt tiêu chuẩn - Ảnh minh họa: Internet Đó là cách nhận biết bên ngoài. Tiếp theo, bạn thực hiện xăm kim lên cá để xem cá còn tươi hay không cũng như chất lượng thịt như thế nào. Cá tươi thì phần thịt sẽ có màu đỏ trong chứ không phải đỏ thâm như thịt bò. Thịt cá càng trong thì chất lượng càng kém. Tới phần xăm cá, lấy một chút thịt cá chà xát vào lòng bàn tay. Nếu thấy thịt chảy nước nhiều và bở thì không nên mua vì chất lượng kém. Cách nấu bún cá ngừ Nha Trang Để làm món bún cá ngừ Nha Trang, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

1kg cá ngừ đại dương

¼ quả dứa

2 quả cà chua

1kg bún tươi

Các loại rau gia vị: hành lá, răm, ớt, hành tím

Các loại rau ăn kèm: hoa chuối, rau mầm, giá đỗ

Gia vị Chọn và sơ chế cá đúng cách - Ảnh minh họa: Internet Sau khi đã có đủ các loại nguyên liệu, cùng bắt tay vào thực hiện nấu bún cá ngừ phong cách Nha Trang với những bước cơ bản sau: Cá mua về rửa sạch cắt khúc dài khoảng 2cm. Ngâm cá trong nước muối loãng khoảng 1 tiếng cho cá trắng và vớt ra ngoài rồi rửa lại với nước.

Để cá ráo nước và ướp cùng với hành tím, ớt đã giã nhuyễn cùng 2 thìa canh nước mắm, ½ thìa café bột ngọt.

Dứa cắt lát mỏng. Cà chua cắt hình múi cau. Hành lá, rau răm cắt nhỏ. Hoa chuối bào mỏng. Rau mầm và giá đỗ nhặt sạch.

Bắc nước lên bếp đun sôi thì thả cá vào nồi đun. Cho tiếp dứa, cà chua, ớt vào cùng. Nêm nếm gia vị vừa ăn tùy từng gia đình.

Sau khi đã hoàn thành canh cá, thực hiện trình bày tô bún. Trụng bún qua nước sôi sau đó để ráo và cho vào tô. Đặt lên phía trên một khúc cá cùng với vài miếng dứa, cà chua và rắc hành, răm băm nhỏ lên trên. Cuối cùng rưới nước canh vào bát. Bún cá ngừ phong cách Nha Trang - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu bún cá ngừ Đà Nẵng Cũng là bún cá ngừ đại dương nhưng cách nấu của người Đà Nẵng sẽ hơi khác một chút với những nguyên liệu sau đây. 500 gram cá ngừ

Nửa quả dứa

2 quả cà chua chín

Các loại rau gia vị: hành lá, ngò tây, ớt sừng, tỏi, hành khô

500ml nước dừa tươi

1kg bún

Rau thơm ăn kèm: xà lách, giá đỗ, rau thơm

Các loại gia vị Bún cá ngừ phong cách Đà Nẵng - Ảnh minh họa: Internet Các bước thực hiện món cá ngừ đại dương kiểu Đà Nẵng như sau: Thực hiện sơ chế cá ngừ như bước trên sau đó bắc chảo lên bếp, cho dầu vào và chiên cá chín vàng. Bí quyết để chiên cá vàng đẹp là trước khi chiên cho một chút muối lên chảo rang rồi mới cho dầu vào chiên cá.

Bạn chắt dầu thừa ra bát và giữ lại một chút trong chảo. Cho hành khô, tỏi băm nhỏ và nửa thìa ớt bột vào phi thơm. Tiếp theo cho dứa và cà chua đã chuẩn bị vào chảo và đảo đều. Nêm nếm các loại gia vị vừa ăn. Cuối cùng đậy vung và đun lửa liu ria khoảng 1 phút thì tắt bếp.

Bắp nồi nước dùng lên bếp. Cho phần cà chua, dứa vừa xào từ chảo sang nồi. Thêm vào đó 500ml nước dừa và đun sôi.

Khi nước đã sôi, cho phần cá ngừ đã chiên vào và đun trong khoảng 10 phút để cá thấm đều gia vị.

Nêm nếm gia vị vừa ăn, cuối cùng cho hành, ngò tây vào và tắt bếp. Cách nấu bún cá ngừ Quy Nhơn cũng tương tự đối với bún cá ngừ của Đà Nẵng. Xem thêm: Hướng dẫn cách làm bún cá Hải Phòng ngon và chất lượng hơn cả ngoài tiệm Yêu cầu cảm quan với món bún cá ngừ đại dương Khi thực hiện đúng cách nấu bún cá ngừ đại dương, bạn sẽ có được thành phẩm bắt mắt, màu sắc hài hòa, cuốn hút. Hương thơm hấp dẫn, đậm đàm. Thịt cá ngừ dai, ngon, ngấm đều gia vị. Bún cá ngừ phải ăn kèm với rau sống thì mới đúng chuẩn vị miền Trung và ngon miệng hơn. Ăn bún cá ngừ cùng rau sống và nước chấm phù hợp - Ảnh minh họa: Internet Với những cách nấu bún cá ngừ ngon này, bạn hoàn toàn có thể áp dụng trổ tài tại nhà để cả gia đình cùng thưởng thức.

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