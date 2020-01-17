Thay đổi thực đơn hàng ngày cho gia đình bạn với nhiều món bánh hấp dẫn và bổ dưỡng. Cách làm bánh bắp hấp thơm ngon, tròn vị đầy đủ dinh dưỡng

Để làm phong phú cho thực đơn ăn uống hàng ngày, mẹ hãy bỏ chút ít thời gian để làm những món bánh thơm ngon cho gia đình, thay vì việc mua chúng ở hàng quán chưa chắc đã đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bánh bắp là một loại bánh khá đơn giản và dễ làm, lại đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên phải nắm được cách làm bánh bắp hấp chi tiết nhất để bánh mềm, thơm ngon, tròn vị. Cách làm bánh bắp hấp thơm ngon bổ dưỡng cho cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet Giá trị dinh dưỡng trong bánh bắp Bắp là một loại thực vật cực kỳ dễ ăn, thơm ngon và nhiều chất dinh dưỡng. Chính vì thế, nó được sử dụng rất phổ biến trong các món ăn hàng ngày như nấu canh, nấu lẩu,... Để thay đổi khẩu vị mới, mẹ hãy thử chế biến thành bánh bắp xem. Với sự kết hợp của bắp cùng các nguyên liệu khác sẽ tạo nên một món bánh cực kỳ thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng.

Bắp là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet Bắp giàu chất xơ ăn kiêng, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, chính vì thế bánh bắp rất tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột.

Trong bắp có chứa hàm lượng vitamin B12, axit folic rất cao. Chính vì thế ăn bắp nhiều cũng giúp ngăn ngừa hiện tượng thiếu máu bởi bắp cung cấp một hàm lượng khoáng chất đáng kể, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy hình thành các hồng cầu mới.

Dầu bắp chứa một lượng axit béo dồi dào, chính vì thế nó còn có công dụng hỗ trợ tim mạch và hạn chế các bệnh về huyết áp

Trong bắp cũng chứa một lượng tinh bột khá nhiều, đảm bảo nguồn năng lượng nạp vào cơ thể. Thay vì làm bắp luộc thì các bà nội trợ có thể biến tấu thành món bắp hấp thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet Chính vì những lý do đó nên bắp được sử dụng rất rộng rãi để chế biến các món ăn. Thay vì ăn bắp luộc, bắp xào bình thường, mẹ hãy áp dụng cách làm bánh bắp hấp thơm ngon cho cả nhà cùng thưởng thức. Bánh bắp có mùi vị rất dễ ăn, nó có thể thay thế bữa sáng hoặc dùng cho bữa xế. Loại bánh này phù hợp với tất cả mọi đối tượng trong gia đình, cung cấp đầy đủ năng lượng. Cách làm bánh ngô hấp chay Có rất nhiều công thức làm bánh bắp hấp chay khác nhau, tuy nhiên cách thức dưới đây được áp dụng phổ biến và dễ thực hiện nhất.

Những nguyên liệu cần chuẩn bị cho món bánh bắp hấp - Ảnh minh họa: Internet Bước chuẩn bị Để có một bánh bắp hấp thơm ngon, bước chuẩn bị nguyên liệu là một bước vô cùng quan trọng. Bắp ngọt hoặc bắp nếp: 2 bắp. Bạn có thể làm bằng bắp nếp hoặc bắp ngọt tùy theo nhu cầu của gia đình. Tuy nhiên, thường thì mùi vị của bánh làm từ bắp ngọt sẽ thơm, ngon và ngọt tự nhiên nhất. Khi chọn bắp chú ý không chọn bắp quá non cũng không quá già, hạt mẩy để đảm bảo được độ mềm và dẻo của bánh.

Đường trắng: 30g

Nước cốt dừa : 30ml. Cốt dừa là một phần không thể thiếu được, đây chính là thành phần tạo nên mùi vị thơm và hấp dẫn cho đĩa bánh bắp

Bột năng ( 20g)

Dầu ăn

Nước Có thể thay thế ngô hạt bằng bột ngô cũng được - Ảnh minh họa: Internet Bước thực hiện Làm bánh bắp hấp không mất quá nhiều thời gian cũng không quá cầu kỳ, chính vì thế bất cứ bà nội trợ nào cũng có thể thực hiện được: Đầu tiên bạn tách hạt bắp ra khỏi cùi bằng cách lấy dao cắt dọc theo phần bắp. Sau đó mang bắp đi xay thật nhuyễn với nước

Tiếp tục cho lần lượt các nguyên liệu đường, nước cốt dừa, bột năng, nước vào cho hỗn hợp này hòa tan với nhau, có thể thêm một chút cùi dừa nạo sợi cho món bánh thêm phần đặc sắc

Phết dầu ăn vào lòng khuôn rồi cho hỗn hợp trên vào khuôn

Hấp cách thủy khoảng 25 phút cho bánh chính hoàn toàn rồi thưởng thức. Đó là cách làm bánh bắp hấp chay, còn một cách thức làm bánh bắp hấp rất thơm ngon nữa bổ sung thêm vào phần nguyên liệu là bột bắp và trứng gà. Với cách này bắp không cần xay nhỏ mà chỉ để nguyên hạt, cũng thực hiện các bước như trên. Vì có trứng gà nữa nên bạn hãy đánh kỹ, đánh đều tay để bánh phồng xốp lên nhé. Nếu muốn bánh thơm hơn thì bạn có thể cho thêm sữa và vani tùy khẩu vị của các thành viên trong gia đình. >>> Xem thêm: - Cách làm bánh chuối hấp bột gạo thơm ngon khó cưỡng - Cách làm bánh khoai tây nghiền thơm ngon khó cưỡng Bánh bắp hấp thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet Bánh thành phẩm thu được rất thơm ngon và bổ dưỡng, có thể thay thế bữa ăn sáng hoặc dùng trong các bữa ăn xế. Dăm ba chiếc bánh bắp nhâm nhi cùng tách trà nhài nữa thì còn gì bằng. Bên trên là những chia sẻ về các cách làm bánh bắp hấp ngon tại nhà. Hãy tích cực thay đổi thực đơn ăn uống của gia đình bạn để tăng thêm phần hấp dẫn cho các bữa ăn bằng những món bánh thơm ngon như bánh bắp. Bỏ ra một chút thời gian cho cả nhà được ngon miệng hơn là việc đi mua những loại bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ ở ngoài hàng.

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