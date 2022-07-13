Cách làm kem bơ "siêu lười" đảm bảo không ngon "đời không nể"

Dinh dưỡng 13/07/2022 15:11

Nguyên liệu dễ kiếm mà thành phẩm thì ngon miễn bàn, các chị em hãy trổ tài ngay để xua tan cái nắng hè nhé!

Bước 1: Nguyên liệu bao gồm:
- 2 quả bơ
- 2 hộp sữa chua
- 1 bịch sữa tươi
- Sữa đặc
- 1 hộp kem dừa

Cách làm kem bơ 'siêu lười' đảm bảo không ngon 'đời không nể' - Ảnh 1
Nguyên liệu dễ kiếm.  Ảnh Fb Khúc Thùy Linh

Bước 2: Bơ lột vỏ bỏ hạt cắt thành miếng nhỏ cho dễ xay

Bước 3: Cho hết bơ, sữa chua, sữa tươi và 4 muỗng canh sữa đặc vào máy xay sinh tố, xay thật mịn

Bước 4: Đổ bơ đã xay ra cốc, múc một muỗng kem dừa to thật to bỏ vô ăn cho đã và thưởng thức.

Cách làm kem bơ 'siêu lười' đảm bảo không ngon 'đời không nể' - Ảnh 2
Thành phẩm thì ngon miễn bàn. Ảnh Fb Khúc Thùy Linh

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh

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