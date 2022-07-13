Cách làm kem bơ "siêu lười" đảm bảo không ngon "đời không nể"

Nguyên liệu dễ kiếm mà thành phẩm thì ngon miễn bàn, các chị em hãy trổ tài ngay để xua tan cái nắng hè nhé!

Bước 1: Nguyên liệu bao gồm:

- 2 quả bơ

- 2 hộp sữa chua

- 1 bịch sữa tươi

- Sữa đặc

- 1 hộp kem dừa Nguyên liệu dễ kiếm. Ảnh Fb Khúc Thùy Linh Bước 2: Bơ lột vỏ bỏ hạt cắt thành miếng nhỏ cho dễ xay Bước 3: Cho hết bơ, sữa chua, sữa tươi và 4 muỗng canh sữa đặc vào máy xay sinh tố, xay thật mịn Bước 4: Đổ bơ đã xay ra cốc, múc một muỗng kem dừa to thật to bỏ vô ăn cho đã và thưởng thức. Thành phẩm thì ngon miễn bàn. Ảnh Fb Khúc Thùy Linh Chúc các bạn thành công! Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh Thực đơn cơm trưa ngon miệng - đẹp mắt của cô nhân viên ngân hàng khéo tay "hết phần người khác" Cùng chiêm ngưỡng những bữa ăn ngon lành đầy đủ dưỡng chất của cô nhân viên ngân hàng nhé. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-kem-bo-sieu-luoi-dam-bao-khong-ngon-doi-khong-ne-482802.html Theo Quỳnh Giang (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-kem-bo-sieu-luoi-dam-bao-khong-ngon-doi-khong-ne-482802.html