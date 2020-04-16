Cách làm bánh sữa chua phô mai đơn giản tại nhà

Bánh sữa chua phô mai được biết đến là món ăn vặt có hương vị thơm ngon và lạ miệng. Bánh sữa chua có vị béo béo, ngọt ngọt rất hấp dẫn được nhiều người yêu thích, đặc biệt là đối với những ai yêu thích sữa chua. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách làm bánh sữa chua phô mai ngon béo ngậy đơn giản ngay tại nhà.

Đây là những nguyên liệu cơ bản cần có, bạn cần chuẩn bị đầy đủ để món bánh sữa chua phô mai được thơm ngon và hấp dẫn hơn.

Để thực hiện món bánh sữa chua phô mai thơm ngon, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Hướng dẫn cách làm bánh sữa chua phô mai

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bạn bắt đầu thực hiện làm bánh như sau:

Cách làm nhân bánh

Đầu tiên, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp cho sữa chua, phô mai, sữa đặc và tất cả nguyên liệu còn lại (trừ bánh mì sandwich) vào nồi rồi khuấy đều hỗn hợp.

Bật lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy hỗn hợp thật đều tay. Đun đến khi sữa chua sánh mịn lại thì tắt bếp.

Sau đó, đổ hỗn hợp vào một bát lớn rồi để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng để sữa chua đạt độ sánh và dẻo như ý.

Tiếp theo, lấy hỗn hợp sữa chua ra cho vào túi tam giác để thực hiện bơm nhân bánh vào vỏ cho dễ dàng hơn.

Cách làm nhân bánh sữa chua phô mai thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm vỏ bánh

Đối với vỏ bánh sữa chua, bạn nên chuẩn bị bánh sandwich còn mới và mềm, không nên sử dụng bánh đã bị mốc do để lâu ngày. Bạn thực hiện làm vỏ bánh như sau:

Cắt bỏ phần rìa bánh chỉ sử dụng phần bánh màu trắng

Tiếp theo, bạn dùng cây cán bột để ép mỏng bánh sandwich. Lưu ý bạn nên cán mạnh tay ở phần rìa bánh.

Sau đó, bạn thấm một ít sữa tươi vào phần 2 phần rìa bánh ép dính lại, rồi dùng nĩa ấn mạnh phần rìa 2 đầu, chừa đầu còn lại để đổ nhân bánh vào.

Bạn nên chuẩn bị bánh sandwich còn mới và mềm - Ảnh minh họa: Internet

Làm bánh

Dùng kéo cắt phần rìa bánh cho đều và thẳng đẹp. Nhẹ nhàng bơm phần nhân bánh vào đầu hở của vỏ bánh đã chuẩn bị sẵn rồi dùng nĩa miết cho chặt lại. Bạn nên lưu ý không bơm nhân quá nhiều vào vỏ bánh để tránh nhân bánh tràn ra ngoài. Sau đó, thực hiện lần lượt từng vỏ bánh đến hết rồi xếp ra dĩa và thưởng thức.

Không bơm nhân quá nhiều vào vỏ bánh để tránh nhân bánh tràn ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là đã hoàn thành xong một món ăn vặt vô cùng thơm ngon và hấp dẫn từ sữa chua. Đối với món bánh sữa chua phô mai ngon đúng điệu là vỏ bánh phải mềm, phần nhân bánh sánh mịn vừa phải và có hương vị béo thơm đặc trưng. Khi ăn vào sẽ có cảm giác nhân bánh tan ngay đầu lưỡi. Đây sẽ là món ăn vặt mát lạnh và thơm ngon tuyệt vời dành cho cả nhà.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý nếu ăn không hết bánh, bạn có thể sử dụng màng bọc thực phẩm bọc kín bánh lại rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản và ăn dần.

Bí quyết để có món bánh sữa chua phô mai thơm ngon

Từng miếng bánh sữa chua với vỏ bánh mềm mịn kết hợp với phần nhân bánh béo ngậy và mát lạnh tan ngay đầu lưỡi sẽ khiến bạn thêm mê tít món ăn vặt này. Bánh sữa chua phô mai được biết đến là có xuất xứ từ Đài Loan, bánh có hương vị thơm ngon cùng với hình ảnh chiếc bánh nhỏ xinh và mềm mịn hấp dẫn.

Tuy nhiên, khi món bánh này du nhập về Việt Nam lại không thể giữ được hương vị béo ngậy, thơm ngon và đạt chuẩn như ban đầu. Như đã chia sẻ ở trên, cách làm bánh sữa chua Đài Loan thực chất không quá khó để thực hiện và không cần phải chuẩn bị những nguyên liệu đắt tiền.

Bánh sữa chua phô mai không quá khó để thực hiện và không cần phải chuẩn bị những nguyên liệu đắt tiền - Ảnh minh họa: Internet

Để có được món bánh sữa chua phô mai thơm ngon tại nhà, bạn nên thực hiện theo đúng các bước hướng dẫn ở trên. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến một số điều sau đây:

Bạn không nên đun nhân bánh trên bếp quá lâu vì nhân bánh có khả năng bị tách nước.

Nếu cảm thấy nhân bánh quá đặc không vừa ý, bạn có thể cho thêm một ít sữa tươi hoặc nếu nhân bánh quá loãng thì cho thêm một ít bột bắp. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý nên khuấy nhân bánh thật đều tay khi đun để được hỗn hợp đồng nhất.

Để bảo quản bánh không bị khô sau khi làm, bạn nên bọc kín bánh bằng màng bọc thực phẩm rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Như vậy, với những chia sẻ về cách làm bánh sữa chua phô mai thơm ngon trong bài viết trên hy vọng sẽ giúp bạn có thể thực hiện món ăn này ngay tại nhà. Cách làm bánh đơn giản nhưng lại vô cùng thơm ngon và lạ miệng, hứa hẹn đây sẽ là món ăn vặt tuyệt vời dành bạn và gia đình.