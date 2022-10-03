Các loại thực phẩm có sẵn trong bếp giúp làm sạch gan mà bạn nên biết

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, dâu đen,… không chỉ ngon mà còn vô cùng có lợi cho cơ thể. Nhóm siêu thực phẩm này rất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa giúp cải thiện trực tiếp sức khỏe của lá gan của chúng ta.

Chỉ cần một lượng nhỏ các búi trắng của tỏi, có khả năng kích hoạt các enzym gan để giúp cơ thể đào thải các độc tố. Tỏi cũng chứa một lượng cao chất allicin và selen, hai hợp chất tự nhiên này giúp làm sạch gan.

Các loại rau lá xanh là tác nhân làm sạch gan tự nhiên rất mạnh mẽ. Chúng chứa chất diệp lục thực vật giúp hấp thụ và lọc bỏ tất cả độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên và làm sạch hệ thống tiêu hóa. Các loại rau xanh có thể trung hòa thuốc trừ sâu, kim loại nặng và hóa chất độc hại khác và do đó tăng thêm hiệu quả cho chức năng gan.

Bưởi

Bưởi nói riêng và các loại trái cây có múi như: cam, chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình làm sạch tự nhiên của gan. Chỉ cần uống một cốc nhỏ nước ép bưởi đủ kích thích quá trình sản sinh các enzym thải độc gan, thải lọc các chất gây ung thư và chất độc khác.

Được biết, bưởi chứa nguồn vitamin C, pectin và chất chống oxy hóa dồi dào có công dụng hỗ trợ quá trình làm sạch gan tự nhiên. Trong bưởi có chứa glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do và thải độc gan.

Quả óc chó

Quả óc chó có tác dụng đặc biệt giúp loại bỏ các amoniac có hại từ hệ tiêu hóa. Loại quả này chứa một lượng arginine cao - một axit amin hỗ trợ loại bỏ độc tố. Quả óc chó cũng chứa axit béo omega- 3 và glutathione rất hữu ích trong việc giúp đỡ gan hoạt động hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Trái bơ giúp cơ thể sản xuất glutathione, một hợp chất cần thiết cho gan để làm sạch các độc tố.

Bơ chứa các chất chống oxy hóa giúp loại bỏ tất cả các độc tố khỏi cơ thể. Nó cũng giúp ngăn chặn chất gây ung thư và giúp gan loại bỏ các hóa chất tổng hợp khỏi cơ thể. Ngoài ra, bơ rất giàu vitamin K, nó bảo vệ gan khỏi tác hại của gốc tự do.

Nó cũng giúp ngăn chặn chất gây ung thư và giúp gan loại bỏ các hóa chất tổng hợp khỏi cơ thể. Ngoài ra, bơ rất giàu vitamin K, nó bảo vệ gan khỏi tác hại của gốc tự do.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn