Bỏ túi cách làm hết cay ớt ở tay nhanh chóng

Ớt là gia vị rất phổ biến trong các món ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Tuy nhiên, khi nấu ăn nếu không khéo chúng ta rất dễ bị ớt dính vào tay. Vì vậy, có nhiều chị em thắc mắc tay bị bỏng ớt làm sao cho hết ? Trị bỏng ớt cay ở tay sao cho hiệu quả? Để giải đáp những thắc mắc trên, hãy cùng tìm hiểu một số cách làm hết cay ớt ở tay vô cùng đơn giản và hiệu quả dưới đây.

Nếu bạn lỡ bị dính ớt ở tay, hãy tham khảo một số mẹo chữa bỏng ớt ở tay đơn giản dưới đây:

Ớt có chứa hàm lượng chất capsaicin, khi chất này dính vào da sẽ gây bỏng rát rất khó chịu. Bỏng ớt ở tay là tình trạng phổ biến, dù không gây nguy hiểm nhưng nếu không xử lý đúng cách có thể dẫn đến một số biến chứng như viêm da hay sạm da.

Nước rửa chén: Chất capsaicin trong ớt có thể được hòa tan bằng nước rửa chén, ngoài ra với cách làm hết cay ớt ở tay này sẽ hiệu quả hơn khi dùng xà phòng rửa tay.

Dầu có thể dễ dàng hòa tan được ớt cay tương tự như nước rửa chén, do đó bạn chỉ cần cho một ít dầu lên vùng da tay bị bỏng ớt và xả lại với nước sạch sẽ làm hết cay nhanh chóng.

Dùng một ít nước cốt chanh hoặc vắt chanh lên vùng da bị bỏng ớt là một trong những cách trị bỏng ớt hiệu quả. Trong chanh có chứa axit sẽ giúp rửa sạch lượng capsaicin dính trên da.

Cách làm hết cay ớt ở tay hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Rượu hoặc giấm có thể hòa tan được chất capsaicin hiệu quả. Vì vậy, nếu bị bỏng ớt bạn có thể thoa một ít rượu hoặc giấm lên da sẽ hết cay nhanh chóng.

Sử dụng sữa hoặc sữa chua cũng là một trong những cách trị bỏng ớt ở tay hiệu quả.

Hòa một ít bột baking soda với nước sẽ tạo ra hỗn hợp đặc sệt, sau đó thoa đều hỗn hợp này lên tay, đợi một lúc cho khô rồi rửa lại bằng nước sạch.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng đường cát hoặc tro bếp thoa lên tay rồi xả lại bằng nước sạch sẽ hết cay nhanh chóng.

Không nên làm gì khi bị ớt dính tay

Chúng ta thường có thói quen khi bị ớt dính tay sẽ đi rửa tay với nước. Tuy nhiên, rửa tay với nước chỉ mang lại sự thoải mái tạm thời, vì độ mát của nước chỉ giúp bạn không cảm thấy nóng rát trong giây lát. Bạn không thể rửa được hết dịch tiết ra từ ớt vì chất capsaicin có trong ớt không hòa tan trong nước.

Những điều không nên làm gì khi bị ớt dính tay - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần lưu ý khi bị ớt dính tay hoặc cay mắt thì tuyệt đối không được dùng tay dụi mắt, vì như vậy sẽ làm lượng capsaicin lây lan sang những vùng da khác của cơ thể.

Mẹo giảm cay nhanh chóng khi ăn phải ớt

Nếu vô tình ăn phải ớt, bạn không biết bỏng ớt bao lâu thì khỏi và làm sao để hết cay nhanh chóng? Hãy làm theo một số mẹo dưới đây sẽ giúp giảm cay nhanh chóng.

Uống một ngụm nước ấm và giữ khoảng 2 phút để miệng quen dần với nhiệt độ mới sẽ giảm cay hiệu quả.

Chất capsaicin có trong ớt sẽ dễ dàng hòa tan trong cồn và dầu mỡ, do đó, khi bạn ăn phải ớt cay nóng thì hãy sử dụng sữa tươi, sữa chua hoặc kem sẽ giúp giảm cay hiệu quả. Chất béo và dầu trong sữa có thể giúp hòa tan capsaicin có trong ớt.

Mẹo giảm cay nhanh chóng khi ăn phải ớt - Ảnh minh họa: Internet

Một cách đơn giản khác là bạn có thể ăn một chút trái cây có sẵn trong tủ lạnh nhằm giảm bớt cảm giác cay nóng. Một miếng socola hoặc quả dưa chuột cũng có thể làm giảm đáng kể cảm giác bỏng rát do chất capsaicin gây ra.

Ngoài ra, sử dụng nước muối để súc miệng cũng là một trong những cách giảm cay nhanh chóng và hiệu quả. Muối có khả năng làm giảm hiện tượng nóng rát khó chịu do bỏng ớt gây ra.

Cách giảm cảm giác cay ở mắt do ớt gây ra

Khi bắt đầu cắt thái ớt, bạn nên tránh chạm tay vào mắt.

Dùng bông tẩy trang thấm một ít sữa tươi chườm quanh mắt sẽ giảm cảm giác cay. Tuy nhiên, nếu cảm giác bỏng rát không dịu xuống bạn cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa mắt.

Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị 1 bát nước sạch, tiếp đó là chớp mắt liên tục hoặc sử dụng bã chè tươi đắp lên mắt nhằm giảm độ cay và cảm giác khó chịu.

Cách giảm cảm giác cay ở mắt do ớt - Ảnh minh họa: Internet

Bên trên là một số cách làm hết cay ớt ở tay đơn giản và hiệu quả được nhiều người áp dụng. Ngoài ra, bạn nên dùng găng tay nếu thường xuyên tiếp xúc với ớt để hạn chế nguy cơ bị bỏng ớt. Chúc bạn nấu ăn ngon và an toàn!